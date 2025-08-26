Dövizler / FITB
FITB: Fifth Third Bancorp
46.08 USD 0.20 (0.43%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
FITB fiyatı bugün -0.43% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 45.89 ve Yüksek fiyatı olarak 46.49 aralığında işlem gördü.
Fifth Third Bancorp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
45.89 46.49
Yıllık aralık
32.25 49.06
- Önceki kapanış
- 46.28
- Açılış
- 46.46
- Satış
- 46.08
- Alış
- 46.38
- Düşük
- 45.89
- Yüksek
- 46.49
- Hacim
- 9.832 K
- Günlük değişim
- -0.43%
- Aylık değişim
- 1.65%
- 6 aylık değişim
- 18.52%
- Yıllık değişim
- 7.76%
21 Eylül, Pazar