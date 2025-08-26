KurseKategorien
Währungen / FITB
Zurück zum Aktien

FITB: Fifth Third Bancorp

46.28 USD 0.37 (0.81%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FITB hat sich für heute um 0.81% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 45.72 bis zu einem Hoch von 46.47 gehandelt.

Verfolgen Sie die Fifth Third Bancorp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FITB News

Tagesspanne
45.72 46.47
Jahresspanne
32.25 49.06
Vorheriger Schlusskurs
45.91
Eröffnung
46.07
Bid
46.28
Ask
46.58
Tief
45.72
Hoch
46.47
Volumen
8.563 K
Tagesänderung
0.81%
Monatsänderung
2.10%
6-Monatsänderung
19.03%
Jahresänderung
8.23%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K