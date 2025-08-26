Währungen / FITB
FITB: Fifth Third Bancorp
46.28 USD 0.37 (0.81%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FITB hat sich für heute um 0.81% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 45.72 bis zu einem Hoch von 46.47 gehandelt.
Verfolgen Sie die Fifth Third Bancorp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
45.72 46.47
Jahresspanne
32.25 49.06
- Vorheriger Schlusskurs
- 45.91
- Eröffnung
- 46.07
- Bid
- 46.28
- Ask
- 46.58
- Tief
- 45.72
- Hoch
- 46.47
- Volumen
- 8.563 K
- Tagesänderung
- 0.81%
- Monatsänderung
- 2.10%
- 6-Monatsänderung
- 19.03%
- Jahresänderung
- 8.23%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K