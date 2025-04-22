Divisas / DBA
DBA: Invesco DB Agriculture Fund
27.17 USD 0.57 (2.05%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de DBA de hoy ha cambiado un -2.05%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 27.12, mientras que el máximo ha alcanzado 27.49.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Invesco DB Agriculture Fund. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
27.12 27.49
Rango anual
24.78 28.48
- Cierres anteriores
- 27.74
- Open
- 27.46
- Bid
- 27.17
- Ask
- 27.47
- Low
- 27.12
- High
- 27.49
- Volumen
- 764
- Cambio diario
- -2.05%
- Cambio mensual
- -0.62%
- Cambio a 6 meses
- 2.45%
- Cambio anual
- 6.09%
