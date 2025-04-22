Валюты / DBA
DBA: Invesco DB Agriculture Fund
27.74 USD 0.18 (0.64%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DBA за сегодня изменился на -0.64%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.72, а максимальная — 27.92.
Следите за динамикой Invesco DB Agriculture Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости DBA
Дневной диапазон
27.72 27.92
Годовой диапазон
24.78 28.48
- Предыдущее закрытие
- 27.92
- Open
- 27.87
- Bid
- 27.74
- Ask
- 28.04
- Low
- 27.72
- High
- 27.92
- Объем
- 286
- Дневное изменение
- -0.64%
- Месячное изменение
- 1.46%
- 6-месячное изменение
- 4.60%
- Годовое изменение
- 8.32%
