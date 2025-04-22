Valute / DBA
DBA: Invesco DB Agriculture Fund
26.90 USD 0.18 (0.66%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio DBA ha avuto una variazione del -0.66% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 26.87 e ad un massimo di 27.06.
Segui le dinamiche di Invesco DB Agriculture Fund. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
26.87 27.06
Intervallo Annuale
24.78 28.48
- Chiusura Precedente
- 27.08
- Apertura
- 26.90
- Bid
- 26.90
- Ask
- 27.20
- Minimo
- 26.87
- Massimo
- 27.06
- Volume
- 388
- Variazione giornaliera
- -0.66%
- Variazione Mensile
- -1.61%
- Variazione Semestrale
- 1.43%
- Variazione Annuale
- 5.04%
20 settembre, sabato