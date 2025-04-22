Dövizler / DBA
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
DBA: Invesco DB Agriculture Fund
26.90 USD 0.18 (0.66%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
DBA fiyatı bugün -0.66% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 26.87 ve Yüksek fiyatı olarak 27.06 aralığında işlem gördü.
Invesco DB Agriculture Fund hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DBA haberleri
- U.S. Natural Gas Prices Under Pressure
- Another Strong Week For Stocks
- The Commodities Feed: IEA Expects Record Oil Glut Next Year
- Commodities: Oil Gains On Uncertainty Around Russian Oil
- While Corn Yield Expectations Trend Higher, Weather Remains A Key Factor
- Commodities: Secondary Sanction Noise Fails To Push Oil Higher
- Homebuilders Vs. Semiconductors
- Commodities: Oil Lower On Prospects Of A Zelensky-Putin Meeting
- Why Grains And Oilseed Options Are Trending Shorter Term
- Commodities: Oil Falls Ahead Of Trump-Putin Meeting
- Commodities: Oil Falls After Latest OPEC+ Supply Hike
- Commodities: OPEC+ Noise Set To Increase This Week
- Commodities: Oil Shrugs Off Latest EU Sanctions On Russian Energy
- Commodities: Oil Market Awaits Trump's Russia Statement
- Commodities: OPEC+ Nearing The End Of Supply Hikes
- Commodities: Oil Market Shrugs Off OPEC+ Supply Increase
- Commodities: OPEC+ Seen Agreeing To Another Large Supply Increase
- Commodities: U.S. Drilling Slows Further
- Weekly Market Pulse: Extension Day?
- Why Micro Ingredients Are Of Increasing Global Importance
- Higher OPEC+ Supply And Geopolitics Dominate Oil Market
- Agricultural Commodities And The DBA ETF: The Bull Market Remains Intact
- Commodities: Noise Around OPEC+ Production Increases
- Wall Street Breakfast Podcast: DoJ Targets Google’s AI Edge
Günlük aralık
26.87 27.06
Yıllık aralık
24.78 28.48
- Önceki kapanış
- 27.08
- Açılış
- 26.90
- Satış
- 26.90
- Alış
- 27.20
- Düşük
- 26.87
- Yüksek
- 27.06
- Hacim
- 388
- Günlük değişim
- -0.66%
- Aylık değişim
- -1.61%
- 6 aylık değişim
- 1.43%
- Yıllık değişim
- 5.04%
21 Eylül, Pazar