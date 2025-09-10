Divisas / CRMD
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
CRMD: CorMedix Inc
11.12 USD 0.47 (4.06%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CRMD de hoy ha cambiado un -4.06%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 11.08, mientras que el máximo ha alcanzado 11.74.
Siga la dinámica de la pareja de divisas CorMedix Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CRMD News
- INCY Announces New Late-Stage Data on Skin Disease Drug
- Alan Dunton vende acciones de Cormedix por $131,300
- Alan Dunton vende 131.300 dólares en acciones de Cormedix
- Alan Dunton sells $131,300 in Cormedix shares
- PBYI Surges 30% in 3 Months: How Should You Play the Stock?
- CorMedix Rallies 60% YTD: Is This an Indication to Buy the Stock?
- Zoetis Gains CVMP Backing for Portela, Eyes EU Approval in Cat OA Pain
- CEO de Cormedix Todisco vende acciones por $650,000
- El director ejecutivo de Cormedix, Todisco, vende acciones por 650.000 dólares
- Cormedix CEO Todisco sells $650,000 in shares
- El director ejecutivo de Cormedix, Todisco, vende acciones por 650.000 dólares
- CEO de Cormedix Todisco vende acciones por $650,000
- Cormedix CEO Todisco sells $650,000 in shares
- JNJ Seeks EU Approval for Oral Psoriasis Drug Icotrokinra
- RAPP Stock Soars 62% in a Week on Meeting Phase II Epilepsy Study Goal
- Beth Zelnick Kaufman, directora legal de CorMedix, vende acciones por 670.000 dólares
- COO de Cormedix Hurlburt vende acciones por $711,000
- La directora de operaciones de Cormedix vende acciones por 711.000 dólares
- Directora legal de CorMedix vende acciones por $670,000
- Cormedix COO Hurlburt sells $711k in shares
- Zelnick Kaufman, chief legal officer at CorMedix, sells $670k in shares
- TVTX Stock Soars as FDA Waives Advisory Committee for Filspari sNDA
- CorMedix Inc. (CRMD) Presents at Morgan Stanley 23rd Annual
- CorMedix en la Conferencia de Morgan Stanley: Crecimiento estratégico y adquisiciones
Rango diario
11.08 11.74
Rango anual
5.60 17.43
- Cierres anteriores
- 11.59
- Open
- 11.62
- Bid
- 11.12
- Ask
- 11.42
- Low
- 11.08
- High
- 11.74
- Volumen
- 8.127 K
- Cambio diario
- -4.06%
- Cambio mensual
- -25.02%
- Cambio a 6 meses
- 83.20%
- Cambio anual
- 38.31%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B