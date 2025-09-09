QuotazioniSezioni
Valute / CRMD
Tornare a Azioni

CRMD: CorMedix Inc

11.20 USD 0.49 (4.19%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CRMD ha avuto una variazione del -4.19% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.12 e ad un massimo di 11.74.

Segui le dinamiche di CorMedix Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CRMD News

Intervallo Giornaliero
11.12 11.74
Intervallo Annuale
5.60 17.43
Chiusura Precedente
11.69
Apertura
11.71
Bid
11.20
Ask
11.50
Minimo
11.12
Massimo
11.74
Volume
5.340 K
Variazione giornaliera
-4.19%
Variazione Mensile
-24.48%
Variazione Semestrale
84.51%
Variazione Annuale
39.30%
20 settembre, sabato