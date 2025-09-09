Devises / CRMD
CRMD: CorMedix Inc
11.20 USD 0.49 (4.19%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CRMD a changé de -4.19% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 11.12 et à un maximum de 11.74.
Suivez la dynamique CorMedix Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
CRMD Nouvelles
- Can CorMedix's Melinta Deal Fuel Growth Via Portfolio Diversification?
- Biogen Gets EU Nod for First Postpartum Depression Drug
- INCY Announces New Late-Stage Data on Skin Disease Drug
- Alan Dunton vend des actions Cormedix pour 131.300$
- PBYI Surges 30% in 3 Months: How Should You Play the Stock?
- CorMedix Rallies 60% YTD: Is This an Indication to Buy the Stock?
- Zoetis Gains CVMP Backing for Portela, Eyes EU Approval in Cat OA Pain
- Le PDG de Cormedix, Todisco, vend des actions pour 650.000€
- Le PDG de Cormedix, Todisco, vend des actions pour 650.000€
- JNJ Seeks EU Approval for Oral Psoriasis Drug Icotrokinra
- RAPP Stock Soars 62% in a Week on Meeting Phase II Epilepsy Study Goal
- La directrice des opérations de Cormedix vend des actions pour 711k€
- Beth Zelnick Kaufman, directrice juridique de CorMedix, vend des actions pour 670k€
- TVTX Stock Soars as FDA Waives Advisory Committee for Filspari sNDA
- CorMedix Inc. (CRMD) Presents at Morgan Stanley 23rd Annual
- CorMedix at Morgan Stanley Conference: Strategic Growth and Acquisitions
- RARE Reports Positive Long-Term Data From Metabolic Disorder Study
- CorMedix (CRMD) May Find a Bottom Soon, Here's Why You Should Buy the Stock Now
- CorMedix stock investment in Talphera adds pipeline optionality, JMP reiterates
Range quotidien
11.12 11.74
Range Annuel
5.60 17.43
- Clôture Précédente
- 11.69
- Ouverture
- 11.71
- Bid
- 11.20
- Ask
- 11.50
- Plus Bas
- 11.12
- Plus Haut
- 11.74
- Volume
- 5.340 K
- Changement quotidien
- -4.19%
- Changement Mensuel
- -24.48%
- Changement à 6 Mois
- 84.51%
- Changement Annuel
- 39.30%
20 septembre, samedi