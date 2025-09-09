Währungen / CRMD
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
CRMD: CorMedix Inc
11.69 USD 0.57 (5.13%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CRMD hat sich für heute um 5.13% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 11.10 bis zu einem Hoch von 11.76 gehandelt.
Verfolgen Sie die CorMedix Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CRMD News
- Can CorMedix's Melinta Deal Fuel Growth Via Portfolio Diversification?
- Biogen Gets EU Nod for First Postpartum Depression Drug
- INCY Announces New Late-Stage Data on Skin Disease Drug
- CorMedix: Director veräußert Aktienpaket im Wert von 131.300 $
- Alan Dunton sells $131,300 in Cormedix shares
- PBYI Surges 30% in 3 Months: How Should You Play the Stock?
- CorMedix Rallies 60% YTD: Is This an Indication to Buy the Stock?
- Zoetis Gains CVMP Backing for Portela, Eyes EU Approval in Cat OA Pain
- CorMedix-CEO Todisco verkauft Aktien im Wert von 650.000 $
- Cormedix CEO Todisco sells $650,000 in shares
- CorMedix-CEO Todisco veräußert Aktien im Wert von 650.000 US-Dollar
- Cormedix CEO Todisco sells $650,000 in shares
- JNJ Seeks EU Approval for Oral Psoriasis Drug Icotrokinra
- RAPP Stock Soars 62% in a Week on Meeting Phase II Epilepsy Study Goal
- CorMedix-COO Hurlburt veräußert Aktien im Wert von 711.000 US-Dollar
- CorMedix: Chefjuristin verkauft Aktien im Wert von über 670.000 US-Dollar
- Cormedix COO Hurlburt sells $711k in shares
- Zelnick Kaufman, chief legal officer at CorMedix, sells $670k in shares
- TVTX Stock Soars as FDA Waives Advisory Committee for Filspari sNDA
- CorMedix Inc. (CRMD) Presents at Morgan Stanley 23rd Annual
- CorMedix auf Morgan-Stanley-Konferenz: Wachstumsstrategie nach Millenta-Übernahme und DefenCath-Launch
- CorMedix at Morgan Stanley Conference: Strategic Growth and Acquisitions
- RARE Reports Positive Long-Term Data From Metabolic Disorder Study
- CorMedix (CRMD) May Find a Bottom Soon, Here's Why You Should Buy the Stock Now
Tagesspanne
11.10 11.76
Jahresspanne
5.60 17.43
- Vorheriger Schlusskurs
- 11.12
- Eröffnung
- 11.10
- Bid
- 11.69
- Ask
- 11.99
- Tief
- 11.10
- Hoch
- 11.76
- Volumen
- 5.051 K
- Tagesänderung
- 5.13%
- Monatsänderung
- -21.17%
- 6-Monatsänderung
- 92.59%
- Jahresänderung
- 45.40%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K