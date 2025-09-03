Валюты / CRMD
CRMD: CorMedix Inc
11.59 USD 1.06 (8.38%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CRMD за сегодня изменился на -8.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.50, а максимальная — 12.64.
Следите за динамикой CorMedix Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
11.50 12.64
Годовой диапазон
5.60 17.43
- Предыдущее закрытие
- 12.65
- Open
- 12.59
- Bid
- 11.59
- Ask
- 11.89
- Low
- 11.50
- High
- 12.64
- Объем
- 6.639 K
- Дневное изменение
- -8.38%
- Месячное изменение
- -21.85%
- 6-месячное изменение
- 90.94%
- Годовое изменение
- 44.15%
