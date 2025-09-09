Moedas / CRMD
CRMD: CorMedix Inc
11.50 USD 0.38 (3.42%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CRMD para hoje mudou para 3.42%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 11.25 e o mais alto foi 11.52.
Veja a dinâmica do par de moedas CorMedix Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
CRMD Notícias
- Alan Dunton vende US$ 131.300 em ações da Cormedix
- CEO da Cormedix, Todisco, vende ações no valor de US$ 650.000
- CEO da Cormedix, Todisco, vende ações no valor de US$ 650.000
- Diretora jurídica da CorMedix vende ações no valor de US$ 670 mil
- CorMedix Inc. (CRMD) Presents at Morgan Stanley 23rd Annual
- CorMedix at Morgan Stanley Conference: Strategic Growth and Acquisitions
- CorMedix (CRMD) May Find a Bottom Soon, Here's Why You Should Buy the Stock Now
- CorMedix stock investment in Talphera adds pipeline optionality, JMP reiterates
Faixa diária
11.25 11.52
Faixa anual
5.60 17.43
- Fechamento anterior
- 11.12
- Open
- 11.28
- Bid
- 11.50
- Ask
- 11.80
- Low
- 11.25
- High
- 11.52
- Volume
- 721
- Mudança diária
- 3.42%
- Mudança mensal
- -22.45%
- Mudança de 6 meses
- 89.46%
- Mudança anual
- 43.03%
