CODX: Co-Diagnostics Inc
0.42 USD 0.22 (34.38%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CODX de hoy ha cambiado un -34.38%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.38, mientras que el máximo ha alcanzado 0.58.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Co-Diagnostics Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CODX News
- Las bolsas de valores de Estados Unidos se mostraron sin cambios al cierre; el Dow Jones Industrial Average ganó un 0.57%
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.57%
- Co-Diagnostics fija precio de oferta directa registrada de $3.8 millones
- Co-Diagnostics fija el precio de una oferta directa registrada de 3,8 millones de dólares
- Co-Diagnostics prices $3.8 million registered direct offering
- Acciones de Co-Diagnostics se disparan por planes de joint venture en Arabia Saudí
- Las acciones de Co-Diagnostics se disparan tras planes de empresa conjunta en Arabia Saudí
- Co-Diagnostics stock soars on Saudi Arabia joint venture plans
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.27%
- Las bolsas de valores de Estados Unidos cerraron con caídas; el Dow Jones Industrial Average perdió un 0.27%
- Co-Diagnostics stock rating reiterated as Neutral by H.C. Wainwright
- Why KULR Technology Shares Are Trading Higher By Around 19%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Applied Mat (NASDAQ:AMAT), 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF)
- Co-Diagnostics, Inc. (CODX) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Co-Diagnostics earnings beat by $0.43, revenue was in line with estimates
- Co-Diagnostics Sales Plunge 93 Percent
- IceCure Medical Ltd. (ICCM) Q2 Earnings Surpass Estimates
- Progyny (PGNY) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Charles River Laboratories (CRL) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Co-Diagnostics stock hits 52-week low at $0.27 amid market challenges
- Co-Diagnostics, Inc. to Participate in D. Boral Inaugural Global Conference
- Co-Diagnostics, Inc. (CODX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Penny Stock Co-Diagnostics Withdraws FDA Application For COVID-19 Test, Plans To Submit Enhanced Version - Co-Diagnostics (NASDAQ:CODX)
Rango diario
0.38 0.58
Rango anual
0.23 1.40
- Cierres anteriores
- 0.64
- Open
- 0.56
- Bid
- 0.42
- Ask
- 0.72
- Low
- 0.38
- High
- 0.58
- Volumen
- 9.608 K
- Cambio diario
- -34.38%
- Cambio mensual
- 27.27%
- Cambio a 6 meses
- 35.48%
- Cambio anual
- -66.40%
