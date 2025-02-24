Валюты / CODX
CODX: Co-Diagnostics Inc
0.64 USD 0.29 (82.86%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CODX за сегодня изменился на 82.86%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.35, а максимальная — 0.72.
Следите за динамикой Co-Diagnostics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
0.35 0.72
Годовой диапазон
0.23 1.40
- Предыдущее закрытие
- 0.35
- Open
- 0.35
- Bid
- 0.64
- Ask
- 0.94
- Low
- 0.35
- High
- 0.72
- Объем
- 109.323 K
- Дневное изменение
- 82.86%
- Месячное изменение
- 93.94%
- 6-месячное изменение
- 106.45%
- Годовое изменение
- -48.80%
