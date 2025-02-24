КотировкиРазделы
CODX: Co-Diagnostics Inc

0.64 USD 0.29 (82.86%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CODX за сегодня изменился на 82.86%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.35, а максимальная — 0.72.

Следите за динамикой Co-Diagnostics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
0.35 0.72
Годовой диапазон
0.23 1.40
Предыдущее закрытие
0.35
Open
0.35
Bid
0.64
Ask
0.94
Low
0.35
High
0.72
Объем
109.323 K
Дневное изменение
82.86%
Месячное изменение
93.94%
6-месячное изменение
106.45%
Годовое изменение
-48.80%
