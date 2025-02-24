通貨 / CODX
CODX: Co-Diagnostics Inc
0.43 USD 0.01 (2.38%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CODXの今日の為替レートは、2.38%変化しました。日中、通貨は1あたり0.40の安値と0.47の高値で取引されました。
Co-Diagnostics Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
CODX News
- Co-Diagnostics社、380万ドルの登録直接募集を完了
- Co-Diagnostics closes $3.8 million registered direct offering
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.57%
- Co-Diagnostics社、3.8百万ドルの登録直接募集を価格設定
- Co-Diagnostics prices $3.8 million registered direct offering
- Co-Diagnostics社、サウジアラビアとの合弁事業計画で株価急騰
- Co-Diagnostics stock soars on Saudi Arabia joint venture plans
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.27%
- Co-Diagnostics stock rating reiterated as Neutral by H.C. Wainwright
- Why KULR Technology Shares Are Trading Higher By Around 19%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Applied Mat (NASDAQ:AMAT), 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF)
- Co-Diagnostics, Inc. (CODX) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Co-Diagnostics earnings beat by $0.43, revenue was in line with estimates
- Co-Diagnostics Sales Plunge 93 Percent
- IceCure Medical Ltd. (ICCM) Q2 Earnings Surpass Estimates
- Progyny (PGNY) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Charles River Laboratories (CRL) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Co-Diagnostics stock hits 52-week low at $0.27 amid market challenges
- Co-Diagnostics, Inc. to Participate in D. Boral Inaugural Global Conference
- Co-Diagnostics, Inc. (CODX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Penny Stock Co-Diagnostics Withdraws FDA Application For COVID-19 Test, Plans To Submit Enhanced Version - Co-Diagnostics (NASDAQ:CODX)
1日のレンジ
0.40 0.47
1年のレンジ
0.23 1.40
- 以前の終値
- 0.42
- 始値
- 0.44
- 買値
- 0.43
- 買値
- 0.73
- 安値
- 0.40
- 高値
- 0.47
- 出来高
- 3.874 K
- 1日の変化
- 2.38%
- 1ヶ月の変化
- 30.30%
- 6ヶ月の変化
- 38.71%
- 1年の変化
- -65.60%
