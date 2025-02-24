货币 / CODX
CODX: Co-Diagnostics Inc
0.42 USD 0.22 (34.38%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CODX汇率已更改-34.38%。当日，交易品种以低点0.38和高点0.58进行交易。
关注Co-Diagnostics Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CODX新闻
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.57%
- 美国股市涨跌不一；截至收盘道琼斯工业平均指数上涨0.57%
- Co-Diagnostics定价3.8百万美元注册直接发行
- Co-Diagnostics prices $3.8 million registered direct offering
- Co-Diagnostics股价因沙特阿拉伯合资计划而飙升
- Co-Diagnostics stock soars on Saudi Arabia joint venture plans
- 美国股市收低；截至收盘道琼斯工业平均指数下跌0.27%
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.27%
- Co-Diagnostics stock rating reiterated as Neutral by H.C. Wainwright
- Why KULR Technology Shares Are Trading Higher By Around 19%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Applied Mat (NASDAQ:AMAT), 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF)
- Co-Diagnostics, Inc. (CODX) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Co-Diagnostics earnings beat by $0.43, revenue was in line with estimates
- Co-Diagnostics Sales Plunge 93 Percent
- IceCure Medical Ltd. (ICCM) Q2 Earnings Surpass Estimates
- Progyny (PGNY) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Charles River Laboratories (CRL) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Co-Diagnostics stock hits 52-week low at $0.27 amid market challenges
- Co-Diagnostics, Inc. to Participate in D. Boral Inaugural Global Conference
- Co-Diagnostics, Inc. (CODX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Penny Stock Co-Diagnostics Withdraws FDA Application For COVID-19 Test, Plans To Submit Enhanced Version - Co-Diagnostics (NASDAQ:CODX)
日范围
0.38 0.58
年范围
0.23 1.40
- 前一天收盘价
- 0.64
- 开盘价
- 0.56
- 卖价
- 0.42
- 买价
- 0.72
- 最低价
- 0.38
- 最高价
- 0.58
- 交易量
- 9.608 K
- 日变化
- -34.38%
- 月变化
- 27.27%
- 6个月变化
- 35.48%
- 年变化
- -66.40%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值