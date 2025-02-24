Währungen / CODX
CODX: Co-Diagnostics Inc
0.43 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CODX hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.42 bis zu einem Hoch von 0.44 gehandelt.
Verfolgen Sie die Co-Diagnostics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
0.42 0.44
Jahresspanne
0.23 1.40
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.43
- Eröffnung
- 0.43
- Bid
- 0.43
- Ask
- 0.73
- Tief
- 0.42
- Hoch
- 0.44
- Volumen
- 1.927 K
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- 30.30%
- 6-Monatsänderung
- 38.71%
- Jahresänderung
- -65.60%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K