CODX: Co-Diagnostics Inc

0.44 USD 0.01 (2.33%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CODX ha avuto una variazione del 2.33% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.42 e ad un massimo di 0.44.

Segui le dinamiche di Co-Diagnostics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.42 0.44
Intervallo Annuale
0.23 1.40
Chiusura Precedente
0.43
Apertura
0.44
Bid
0.44
Ask
0.74
Minimo
0.42
Massimo
0.44
Volume
2.823 K
Variazione giornaliera
2.33%
Variazione Mensile
33.33%
Variazione Semestrale
41.94%
Variazione Annuale
-64.80%
21 settembre, domenica