Valute / CODX
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
CODX: Co-Diagnostics Inc
0.44 USD 0.01 (2.33%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CODX ha avuto una variazione del 2.33% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.42 e ad un massimo di 0.44.
Segui le dinamiche di Co-Diagnostics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CODX News
- Co-Diagnostics completa un’offerta diretta registrata di 3,8 milioni di dollari
- Co-Diagnostics closes $3.8 million registered direct offering
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.57%
- Co-Diagnostics fissa un’offerta diretta registrata di 3,8 milioni di dollari
- Co-Diagnostics prices $3.8 million registered direct offering
- Le azioni di Co-Diagnostics volano sui piani di joint venture con l’Arabia Saudita
- Co-Diagnostics stock soars on Saudi Arabia joint venture plans
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.27%
- Co-Diagnostics stock rating reiterated as Neutral by H.C. Wainwright
- Why KULR Technology Shares Are Trading Higher By Around 19%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Applied Mat (NASDAQ:AMAT), 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF)
- Co-Diagnostics, Inc. (CODX) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Co-Diagnostics earnings beat by $0.43, revenue was in line with estimates
- Co-Diagnostics Sales Plunge 93 Percent
- IceCure Medical Ltd. (ICCM) Q2 Earnings Surpass Estimates
- Progyny (PGNY) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Charles River Laboratories (CRL) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Co-Diagnostics stock hits 52-week low at $0.27 amid market challenges
- Co-Diagnostics, Inc. to Participate in D. Boral Inaugural Global Conference
- Co-Diagnostics, Inc. (CODX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Penny Stock Co-Diagnostics Withdraws FDA Application For COVID-19 Test, Plans To Submit Enhanced Version - Co-Diagnostics (NASDAQ:CODX)
Intervallo Giornaliero
0.42 0.44
Intervallo Annuale
0.23 1.40
- Chiusura Precedente
- 0.43
- Apertura
- 0.44
- Bid
- 0.44
- Ask
- 0.74
- Minimo
- 0.42
- Massimo
- 0.44
- Volume
- 2.823 K
- Variazione giornaliera
- 2.33%
- Variazione Mensile
- 33.33%
- Variazione Semestrale
- 41.94%
- Variazione Annuale
- -64.80%
21 settembre, domenica