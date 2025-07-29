Divisas / ATAI
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
ATAI: ATAI Life Sciences N.V
4.61 USD 0.04 (0.86%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ATAI de hoy ha cambiado un -0.86%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 4.58, mientras que el máximo ha alcanzado 4.78.
Siga la dinámica de la pareja de divisas ATAI Life Sciences N.V. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ATAI News
- El ETF ARK de Cathie Wood centra su atención en la compra de acciones de CRSP y BEAM
- ETF de Cathie Wood se enfoca en compras de acciones CRSP y BEAM
- H.C. Wainwright reafirma calificación de Compra para acciones de atai Life Sciences con objetivo de 15 dólares
- H.C. Wainwright mantiene calificación de Compra para atai Life Sciences con objetivo de $15
- H.C. Wainwright mantiene calificación de Compra para Enlivex Therapeutics a $7
- H.C. Wainwright mantiene calificación de Compra para Enlivex Therapeutics con precio objetivo de 7 dólares
- H.C. Wainwright reaffirms Buy rating on atai Life Sciences stock at $15 target
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Enlivex Therapeutics stock at $7
- Opinion: It’s full-speed ahead for stocks going into next week’s Fed meeting
- atai Life Sciences (ATAI) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
- Atai Life Sciences N.V. (ATAI) Presents at H.C. Wainwright 27th Annual Global Investment C
- Opinion: Nvidia is looking like it’s in trouble even as the S&P 500 overcomes obstacles
- Are Medical Stocks Lagging Halozyme Therapeutics (HALO) This Year?
- Opinion: Bulls and bears are in a tug-of-war for stock-market control. Here’s the side you want to be on now.
- Atai Life Sciences stock surges on AbbVie’s psychedelic drug acquisition
- Opinion: Jackson Hole jitters trigger stock-market selling — and a missed buying opportunity
- Here's Why atai Life Sciences (ATAI) Is a Great 'Buy the Bottom' Stock Now
- Opinion: The stock market still has broad shoulders to support investors — even at record highs
- Atai Life Sciences Revenue Jumps 163%
- Opinion: Microsoft and Meta are pushing the stock market into even more overbought territory
- H.C. Wainwright raises atai Life Sciences stock price target to $15 on BPL-003 potential
- This IonQ Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Wednesday - ATAI Life Sciences (NASDAQ:ATAI), IonQ (NYSE:IONQ)
- This Atai Life Sciences Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 4 Initiations For Tuesday
- Cathie Wood Loads Up Millions on Google, AMD in Bold ARK Shift
Rango diario
4.58 4.78
Rango anual
1.03 5.34
- Cierres anteriores
- 4.65
- Open
- 4.64
- Bid
- 4.61
- Ask
- 4.91
- Low
- 4.58
- High
- 4.78
- Volumen
- 4.623 K
- Cambio diario
- -0.86%
- Cambio mensual
- 3.60%
- Cambio a 6 meses
- 234.06%
- Cambio anual
- 297.41%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B