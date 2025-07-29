Moedas / ATAI
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
ATAI: ATAI Life Sciences N.V
4.82 USD 0.21 (4.56%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ATAI para hoje mudou para 4.56%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 4.68 e o mais alto foi 5.06.
Veja a dinâmica do par de moedas ATAI Life Sciences N.V. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ATAI Notícias
- Cathie Wood Invests $37M into Biotech Stocks, Trims Stake in KTOS, TEM, and ROKU Stocks - TipRanks.com
- ETF da Cathie Wood foca em compras de ações CRSP e BEAM
- H.C. Wainwright reafirma classificação de Compra para ações da atai Life Sciences com preço-alvo de US$ 15
- H.C. Wainwright mantém recomendação de Compra para ações da Enlivex Therapeutics a US$ 7
- H.C. Wainwright reaffirms Buy rating on atai Life Sciences stock at $15 target
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Enlivex Therapeutics stock at $7
- Opinion: It’s full-speed ahead for stocks going into next week’s Fed meeting
- atai Life Sciences (ATAI) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
- Atai Life Sciences N.V. (ATAI) Presents at H.C. Wainwright 27th Annual Global Investment C
- Opinion: Nvidia is looking like it’s in trouble even as the S&P 500 overcomes obstacles
- Are Medical Stocks Lagging Halozyme Therapeutics (HALO) This Year?
- Opinion: Bulls and bears are in a tug-of-war for stock-market control. Here’s the side you want to be on now.
- Atai Life Sciences stock surges on AbbVie’s psychedelic drug acquisition
- Opinion: Jackson Hole jitters trigger stock-market selling — and a missed buying opportunity
- Here's Why atai Life Sciences (ATAI) Is a Great 'Buy the Bottom' Stock Now
- Opinion: The stock market still has broad shoulders to support investors — even at record highs
- Atai Life Sciences Revenue Jumps 163%
- Opinion: Microsoft and Meta are pushing the stock market into even more overbought territory
- H.C. Wainwright raises atai Life Sciences stock price target to $15 on BPL-003 potential
- This IonQ Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Wednesday - ATAI Life Sciences (NASDAQ:ATAI), IonQ (NYSE:IONQ)
- This Atai Life Sciences Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 4 Initiations For Tuesday
- Cathie Wood Loads Up Millions on Google, AMD in Bold ARK Shift
- Oppenheimer initiates atai Life Sciences stock with Outperform rating
- Cathie Wood’s ARK buys AMD and Alphabet stock, sells Coinbase and Robinhood
Faixa diária
4.68 5.06
Faixa anual
1.03 5.34
- Fechamento anterior
- 4.61
- Open
- 4.70
- Bid
- 4.82
- Ask
- 5.12
- Low
- 4.68
- High
- 5.06
- Volume
- 3.113 K
- Mudança diária
- 4.56%
- Mudança mensal
- 8.31%
- Mudança de 6 meses
- 249.28%
- Mudança anual
- 315.52%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh