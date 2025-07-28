Валюты / ATAI
ATAI: ATAI Life Sciences N.V
4.65 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ATAI за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.54, а максимальная — 4.66.
Следите за динамикой ATAI Life Sciences N.V. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ATAI
- H.C. Wainwright подтверждает рейтинг "Покупать" для акций atai Life Sciences с целевой ценой $15
- H.C. Wainwright подтверждает рейтинг "Покупать" для акций Enlivex Therapeutics с целевой ценой $7
- Opinion: It’s full-speed ahead for stocks going into next week’s Fed meeting
- atai Life Sciences (ATAI) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
- Atai Life Sciences N.V. (ATAI) Presents at H.C. Wainwright 27th Annual Global Investment C
- Opinion: Nvidia is looking like it’s in trouble even as the S&P 500 overcomes obstacles
- Are Medical Stocks Lagging Halozyme Therapeutics (HALO) This Year?
- Opinion: Bulls and bears are in a tug-of-war for stock-market control. Here’s the side you want to be on now.
- Atai Life Sciences stock surges on AbbVie’s psychedelic drug acquisition
- Opinion: Jackson Hole jitters trigger stock-market selling — and a missed buying opportunity
- Here's Why atai Life Sciences (ATAI) Is a Great 'Buy the Bottom' Stock Now
- Opinion: The stock market still has broad shoulders to support investors — even at record highs
- Atai Life Sciences Revenue Jumps 163%
- Opinion: Microsoft and Meta are pushing the stock market into even more overbought territory
- H.C. Wainwright raises atai Life Sciences stock price target to $15 on BPL-003 potential
- This IonQ Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Wednesday - ATAI Life Sciences (NASDAQ:ATAI), IonQ (NYSE:IONQ)
- This Atai Life Sciences Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 4 Initiations For Tuesday
- Cathie Wood Loads Up Millions on Google, AMD in Bold ARK Shift
- Oppenheimer initiates atai Life Sciences stock with Outperform rating
- Cathie Wood’s ARK buys AMD and Alphabet stock, sells Coinbase and Robinhood
- Atai: Inidascamine Trial Failure Doesn't Matter In Main Psychedelic Pipeline Focus (ATAI)
- Why Is ATAI Life Sciences Stock Trading Lower On Monday? - ATAI Life Sciences (NASDAQ:ATAI)
Дневной диапазон
4.54 4.66
Годовой диапазон
1.03 5.34
- Предыдущее закрытие
- 4.65
- Open
- 4.65
- Bid
- 4.65
- Ask
- 4.95
- Low
- 4.54
- High
- 4.66
- Объем
- 2.643 K
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 4.49%
- 6-месячное изменение
- 236.96%
- Годовое изменение
- 300.86%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.