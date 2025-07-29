KurseKategorien
ATAI: ATAI Life Sciences N.V

4.72 USD 0.11 (2.39%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ATAI hat sich für heute um 2.39% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.68 bis zu einem Hoch von 5.06 gehandelt.

Verfolgen Sie die ATAI Life Sciences N.V-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
4.68 5.06
Jahresspanne
1.03 5.34
Vorheriger Schlusskurs
4.61
Eröffnung
4.70
Bid
4.72
Ask
5.02
Tief
4.68
Hoch
5.06
Volumen
6.576 K
Tagesänderung
2.39%
Monatsänderung
6.07%
6-Monatsänderung
242.03%
Jahresänderung
306.90%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K