ATAI: ATAI Life Sciences N.V
4.72 USD 0.11 (2.39%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ATAI hat sich für heute um 2.39% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.68 bis zu einem Hoch von 5.06 gehandelt.
Verfolgen Sie die ATAI Life Sciences N.V-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
4.68 5.06
Jahresspanne
1.03 5.34
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.61
- Eröffnung
- 4.70
- Bid
- 4.72
- Ask
- 5.02
- Tief
- 4.68
- Hoch
- 5.06
- Volumen
- 6.576 K
- Tagesänderung
- 2.39%
- Monatsänderung
- 6.07%
- 6-Monatsänderung
- 242.03%
- Jahresänderung
- 306.90%
