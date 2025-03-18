Divisas / AMJB
AMJB: JPMorgan Chase & Co Alerian MLP Index ETNs due January 28, 2044
30.11 USD 0.02 (0.07%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de AMJB de hoy ha cambiado un 0.07%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 30.03, mientras que el máximo ha alcanzado 30.19.
Siga la dinámica de la pareja de divisas JPMorgan Chase & Co Alerian MLP Index ETNs due January 28, 2044. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
30.03 30.19
Rango anual
26.65 33.34
- Cierres anteriores
- 30.09
- Open
- 30.18
- Bid
- 30.11
- Ask
- 30.41
- Low
- 30.03
- High
- 30.19
- Volumen
- 40
- Cambio diario
- 0.07%
- Cambio mensual
- -0.76%
- Cambio a 6 meses
- -7.04%
- Cambio anual
- 5.58%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B