AMJB: JPMorgan Chase & Co Alerian MLP Index ETNs due January 28, 2044
30.20 USD 0.09 (0.30%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AMJB hat sich für heute um 0.30% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 30.12 bis zu einem Hoch von 30.28 gehandelt.
Verfolgen Sie die JPMorgan Chase & Co Alerian MLP Index ETNs due January 28, 2044-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
AMJB News
Tagesspanne
30.12 30.28
Jahresspanne
26.65 33.34
- Vorheriger Schlusskurs
- 30.11
- Eröffnung
- 30.22
- Bid
- 30.20
- Ask
- 30.50
- Tief
- 30.12
- Hoch
- 30.28
- Volumen
- 50
- Tagesänderung
- 0.30%
- Monatsänderung
- -0.46%
- 6-Monatsänderung
- -6.76%
- Jahresänderung
- 5.89%
