AMJB: JPMorgan Chase & Co Alerian MLP Index ETNs due January 28, 2044

30.20 USD 0.09 (0.30%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AMJB hat sich für heute um 0.30% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 30.12 bis zu einem Hoch von 30.28 gehandelt.

Verfolgen Sie die JPMorgan Chase & Co Alerian MLP Index ETNs due January 28, 2044-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
30.12 30.28
Jahresspanne
26.65 33.34
Vorheriger Schlusskurs
30.11
Eröffnung
30.22
Bid
30.20
Ask
30.50
Tief
30.12
Hoch
30.28
Volumen
50
Tagesänderung
0.30%
Monatsänderung
-0.46%
6-Monatsänderung
-6.76%
Jahresänderung
5.89%
