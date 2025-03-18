FiyatlarBölümler
AMJB: JPMorgan Chase & Co Alerian MLP Index ETNs due January 28, 2044

29.51 USD 0.69 (2.28%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

AMJB fiyatı bugün -2.28% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 29.48 ve Yüksek fiyatı olarak 30.03 aralığında işlem gördü.

JPMorgan Chase & Co Alerian MLP Index ETNs due January 28, 2044 hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
29.48 30.03
Yıllık aralık
26.65 33.34
Önceki kapanış
30.20
Açılış
30.02
Satış
29.51
Alış
29.81
Düşük
29.48
Yüksek
30.03
Hacim
53
Günlük değişim
-2.28%
Aylık değişim
-2.74%
6 aylık değişim
-8.89%
Yıllık değişim
3.47%
