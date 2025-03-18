КотировкиРазделы
AMJB: JPMorgan Chase & Co Alerian MLP Index ETNs due January 28, 2044

30.09 USD 0.17 (0.57%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс AMJB за сегодня изменился на 0.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.99, а максимальная — 30.15.

Следите за динамикой JPMorgan Chase & Co Alerian MLP Index ETNs due January 28, 2044. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
29.99 30.15
Годовой диапазон
26.65 33.34
Предыдущее закрытие
29.92
Open
30.03
Bid
30.09
Ask
30.39
Low
29.99
High
30.15
Объем
31
Дневное изменение
0.57%
Месячное изменение
-0.82%
6-месячное изменение
-7.10%
Годовое изменение
5.50%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.