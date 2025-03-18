Moedas / AMJB
AMJB: JPMorgan Chase & Co Alerian MLP Index ETNs due January 28, 2044
30.11 USD 0.02 (0.07%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do AMJB para hoje mudou para 0.07%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 30.03 e o mais alto foi 30.19.
Veja a dinâmica do par de moedas JPMorgan Chase & Co Alerian MLP Index ETNs due January 28, 2044. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
30.03 30.19
Faixa anual
26.65 33.34
- Fechamento anterior
- 30.09
- Open
- 30.18
- Bid
- 30.11
- Ask
- 30.41
- Low
- 30.03
- High
- 30.19
- Volume
- 48
- Mudança diária
- 0.07%
- Mudança mensal
- -0.76%
- Mudança de 6 meses
- -7.04%
- Mudança anual
- 5.58%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh