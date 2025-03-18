CotationsSections
AMJB: JPMorgan Chase & Co Alerian MLP Index ETNs due January 28, 2044

29.51 USD 0.69 (2.28%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de AMJB a changé de -2.28% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 29.48 et à un maximum de 30.03.

Suivez la dynamique JPMorgan Chase & Co Alerian MLP Index ETNs due January 28, 2044. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
29.48 30.03
Range Annuel
26.65 33.34
Clôture Précédente
30.20
Ouverture
30.02
Bid
29.51
Ask
29.81
Plus Bas
29.48
Plus Haut
30.03
Volume
53
Changement quotidien
-2.28%
Changement Mensuel
-2.74%
Changement à 6 Mois
-8.89%
Changement Annuel
3.47%
