SMC Trade Manager

Presentamos Smart Money Concepts Trade Manager: la herramienta definitiva diseñada para traders que buscan una ventaja profesional en los mercados. Ya sea que seas un trader de ICT/Smart Money Concepts/manual, nuestro software está específicamente diseñado para automatizar fácilmente tus operaciones y gestionar tu riesgo en tiempo real.

Con Smart Money Concepts Trade Manager, puedes ejecutar fácilmente conceptos de smart money o setups de trading institucionales con confianza y consistencia. Nuestra potente herramienta funciona en la plataforma MetaTrader 4 (y actualmente estamos trabajando en una versión MT5) y proporciona una serie de características adaptadas a tu estilo y objetivos de trading únicos.

Smart Money Concepts Trade Manager simplifica tu experiencia de trading automatizando la gestión del riesgo y otros parámetros clave, incluyendo stop loss, take profit y medidas de escalado usando nuestra estrategia de simetría fractal patentada. Puedes personalizar los ajustes para adaptarlos a tu perfil de trading y riesgo específico, y el algoritmo se ajustará automáticamente al tamaño de tu cuenta. Alternativamente, puedes usar nuestros ajustes predeterminados optimizados para obtener la máxima eficiencia, asegurándote de "pagar al trader primero ;)".

Nuestro sistema es fácil de usar para principiantes, pero lo suficientemente flexible como para satisfacer las necesidades de traders institucionales experimentados. Sin embargo, recomendamos familiarizarse con la herramienta en una cuenta demo y probar tus estrategias antes de ejecutarlas en una cuenta real.

Al utilizar Smart Money Concepts Trade Manager, ahorrarás tiempo, reducirás el estrés y aumentarás tus ganancias. Opera con disciplina, confianza y consistencia: consigue Smart Money Concepts Trade Manager hoy mismo.



Comentarios 3
davidvidal
14
davidvidal 2023.03.31 04:53 
 

Herramienta imprescindible para un trader que vive del trading, ya que la velocidad y facilidad para colocar tus trades con la gestión perfecta, la división de la gestión en 3 trades y que tu elijas los % te permite tener una perfecta administración de tus trades tanto para toma de profits, tanto para recortar perdidas.

Karim S
18
Karim S 2023.03.22 15:55 
 

It made my trading process so much easier and faster, this powerful tool just allowed me to set up some basic parameters for the entry and take profit, and generated me a TP 1, 2, 3, stop loss, and automatically moves the stop lose closer to the takeprofits automatically. So i dont have to worry about loosing money on the other 2 bigger possitions because they automatically generate me at least the TP1 income in worst case scenario, and get huge profits on best case scenario. Super simple to use and setup! Cant wait to see what this manager is going to make for my live account!

