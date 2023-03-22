SMC Trade Manager

Apresentamos o Smart Money Concepts Trade Manager - a ferramenta definitiva projetada para traders em busca de uma vantagem profissional nos mercados. Seja você um trader ICT/Smart Money Concepts/manual, nosso software foi construído especificamente para automatizar facilmente suas negociações e gerenciar seu risco em tempo real.

Com o Smart Money Concepts Trade Manager, você pode executar facilmente conceitos de dinheiro inteligente ou configurações de negociação institucional com confiança e consistência. Nossa poderosa ferramenta funciona na plataforma MetaTrader 4 (e estamos trabalhando atualmente em uma versão MT5) e oferece uma variedade de recursos adaptados ao seu estilo de negociação e metas exclusivas.

O Smart Money Concepts Trade Manager simplifica sua experiência de negociação automatizando a gestão de risco e outros parâmetros chave, incluindo stop loss, take profit e medições de escalação usando nossa estratégia proprietária de simetria fractal. Você pode personalizar as configurações para se adequar ao seu perfil de negociação e risco específico, e o algoritmo ajustará automaticamente ao tamanho da sua conta. Alternativamente, você pode usar nossas configurações padrão otimizadas para máxima eficiência, garantindo que você "pague primeiro ao trader ;)".

Nosso sistema é amigável para iniciantes e fácil de usar, mas flexível o suficiente para acomodar as necessidades de traders institucionais experientes. No entanto, recomendamos fortemente que você se familiarize com a ferramenta em uma conta demo e teste suas estratégias antes de executá-las em uma conta real.

Ao usar o Smart Money Concepts Trade Manager, você economizará tempo, reduzirá o estresse e aumentará seus lucros. Negocie com disciplina, confiança e consistência - adquira o Smart Money Concepts Trade Manager hoje.