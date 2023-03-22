SMC Trade Manager

5

Apresentamos o Smart Money Concepts Trade Manager - a ferramenta definitiva projetada para traders em busca de uma vantagem profissional nos mercados. Seja você um trader ICT/Smart Money Concepts/manual, nosso software foi construído especificamente para automatizar facilmente suas negociações e gerenciar seu risco em tempo real.

Com o Smart Money Concepts Trade Manager, você pode executar facilmente conceitos de dinheiro inteligente ou configurações de negociação institucional com confiança e consistência. Nossa poderosa ferramenta funciona na plataforma MetaTrader 4 (e estamos trabalhando atualmente em uma versão MT5) e oferece uma variedade de recursos adaptados ao seu estilo de negociação e metas exclusivas.

O Smart Money Concepts Trade Manager simplifica sua experiência de negociação automatizando a gestão de risco e outros parâmetros chave, incluindo stop loss, take profit e medições de escalação usando nossa estratégia proprietária de simetria fractal. Você pode personalizar as configurações para se adequar ao seu perfil de negociação e risco específico, e o algoritmo ajustará automaticamente ao tamanho da sua conta. Alternativamente, você pode usar nossas configurações padrão otimizadas para máxima eficiência, garantindo que você "pague primeiro ao trader ;)".

Nosso sistema é amigável para iniciantes e fácil de usar, mas flexível o suficiente para acomodar as necessidades de traders institucionais experientes. No entanto, recomendamos fortemente que você se familiarize com a ferramenta em uma conta demo e teste suas estratégias antes de executá-las em uma conta real.

Ao usar o Smart Money Concepts Trade Manager, você economizará tempo, reduzirá o estresse e aumentará seus lucros. Negocie com disciplina, confiança e consistência - adquira o Smart Money Concepts Trade Manager hoje.

Comentários 3
davidvidal
14
davidvidal 2023.03.31 04:53 
 

Herramienta imprescindible para un trader que vive del trading, ya que la velocidad y facilidad para colocar tus trades con la gestión perfecta, la división de la gestión en 3 trades y que tu elijas los % te permite tener una perfecta administración de tus trades tanto para toma de profits, tanto para recortar perdidas.

Karim S
18
Karim S 2023.03.22 15:55 
 

It made my trading process so much easier and faster, this powerful tool just allowed me to set up some basic parameters for the entry and take profit, and generated me a TP 1, 2, 3, stop loss, and automatically moves the stop lose closer to the takeprofits automatically. So i dont have to worry about loosing money on the other 2 bigger possitions because they automatically generate me at least the TP1 income in worst case scenario, and get huge profits on best case scenario. Super simple to use and setup! Cant wait to see what this manager is going to make for my live account!

xlxAxlx
1483
xlxAxlx 2025.02.20 06:48 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

