SMC Trade Manager

5

스마트 머니 컨셉츠 트레이드 매니저를 소개합니다. 이는 시장에서 전문적인 우위를 추구하는 트레이더들을 위해 디자인된 최고의 도구입니다. ICT/스마트 머니 컨셉츠/수동 트레이더이든 상관없이, 저희 소프트웨어는 거래를 쉽게 자동화하고 실시간으로 리스크를 관리할 수 있도록 특별히 제작되었습니다.

스마트 머니 컨셉츠 트레이드 매니저를 사용하면 자신감과 일관성을 가지고 스마트 머니 컨셉츠 또는 기관 거래 설정을 쉽게 실행할 수 있습니다. 저희 강력한 도구는 MetaTrader 4 플랫폼에서 실행되며 (MT5 버전도 현재 작업 중입니다), 고객의 독특한 거래 스타일과 목표에 맞춰 다양한 기능을 제공합니다.

스마트 머니 컨셉츠 트레이드 매니저는 프랙탈 대칭 전략을 사용하여 스탑 로스, 테이크 프로핏, 스케일 아웃 측정 등 핵심 매개변수 및 리스크 관리를 자동화하여 거래 경험을 단순화합니다. 고객은 설정을 사용자 정의하여 자신의 거래 및 리스크 프로필에 맞게 조정할 수 있으며, 알고리즘은 자동으로 고객의 계좌 크기에 맞게 조정됩니다. 또한 최적화된 기본 설정을 사용하여 효율성을 극대화 할 수 있습니다.

우리 시스템은 초보자도 쉽게 사용할 수 있으며, 유연성이 있어 전문 기관 트레이더들의 요구를 수용할 수 있습니다. 하지만 데모 계좌에서 도구에 익숙해지고 전략을 테스트 한 후에 실 계좌에서 실행하는 것을 강력히 권장합니다.

스마트 머니 컨셉츠 트레이드 매니저를 사용하면 시간을 절약하고 스트레스를 줄이며 수익을 증대시킬 수 있습니다. 규율적이고 일관된 거래를 하기 위해 오늘 바로 스마트 머니 컨셉

리뷰 3
davidvidal
14
davidvidal 2023.03.31 04:53 
 

Herramienta imprescindible para un trader que vive del trading, ya que la velocidad y facilidad para colocar tus trades con la gestión perfecta, la división de la gestión en 3 trades y que tu elijas los % te permite tener una perfecta administración de tus trades tanto para toma de profits, tanto para recortar perdidas.

Karim S
18
Karim S 2023.03.22 15:55 
 

It made my trading process so much easier and faster, this powerful tool just allowed me to set up some basic parameters for the entry and take profit, and generated me a TP 1, 2, 3, stop loss, and automatically moves the stop lose closer to the takeprofits automatically. So i dont have to worry about loosing money on the other 2 bigger possitions because they automatically generate me at least the TP1 income in worst case scenario, and get huge profits on best case scenario. Super simple to use and setup! Cant wait to see what this manager is going to make for my live account!

추천 제품
Close All Trades with Confirmation Alert
Azuan Noor
유틸리티
Expert Advisor for MT4 Useful utility MUST have for all traders.  With 1 click button, you're able to close all your open positions. Its come with a warning pop up notification when you click to close all your trades, to avoid an accident press the button. Just press 'Yes' to confirm or 'No' to cancel it. The expert will close all your open positions no matter what pairs you currently open or directions. Just attach the expert on 1 of your chart, and you're good to go.
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Experts
Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
FREE
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Sessions NY London Tokyo
Makarii Gubaydullin
유틸리티
이 인디케이터는 세계 거래소의 운영 시간을 표시합니다. 현재 어떤 시장이 가장 활발한지 확인하는 데 도움이 됩니다 내  #1 Pro  Utility : 66+ 기능, 이 도구 포함  |   문의하기  궁금한 점이 있으면 현재 가장 변동성이 큰 종목을 선택하는 데 도움이 됩니다; 단기 트레이더에게 특히 유용합니다; 1) 1H 이하의 시간 프레임 에서 사용할 때: 선은 차트의 실제 바 위치에 해당하며 차트를 이동할 때 거래 세션의 선 이 차트와 함께 이동합니다 . 2) 4H 이상의 시간 프레임 에서 사용할 때: 거래 세션의 정적 차트 가 표시되며 수직선 은 하루 종일 이동하며 현재 어떤 시장이 활성화되어 있는지 나타냅니다. (스케일 때문에). 인디케이터를 설치한 후에는 그리드를 비활성화(CTRL+G)하고 객체 설명을 비활성화(F8>일반>객체 설명 표시)하는 것이 좋습니다. 입력 설정: 중요:   인디케이터가 올바르게 작동하려면 초기 설정에서   브로커 시간과 그리니치 표준시의 차이를
Expert or candle finder robot for forex
Rahele Rastaghi
유틸리티
Expert candle finder for forex in MetaTrader 4 Expert candle finder is one of the practical trader assistant experts that is used in the forex financial market, this expert accurately identifies the candlestick patterns on the price chart as a signal, all the found candles. informs you. This expert is run on your Meta trader platform and in a very precise way, it examines all the currency pairs that are in your watch list and every currency pair that had a professional and good candlestick patt
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Virtual Exchange Reserve Equity Monitor
Kevin Peter Abate
유틸리티
Virtual Exchange Reserve Equity Monitor In an environment where exchanges offer increasingly high leverage ratios, it is all the more important for traders to tightly regulate their level of equity .  This software is designed to be run in the background on any virtual private server that can run Meta Trader 4/5.  It implements basic equity control functions ahead of the broker---allowing users to set their own equity trailing stop, an equity limit to lock-in a certain profit margin, and a unive
FREE
OTRX Fimathe Backtest
Fabio Rocha
유틸리티
OTRX Fimathe Backtest is a tool for the Trader or Enthusiast who uses the Fimathe technique created by Trader Marcelo Ferreira to carry out his training and validate if he can obtain profitability. In this tool you will be able to: 1. Define whether you are looking for a buy or sell entry. (Trend). 2. Define by clicking twice on the horizontal lines where your Reference Zone and your Neutral Zone will be. 3. Monitor the entry, subcycle and exit of the trade. 4. Trading Summary, Daily, Week
FREE
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.82 (65)
Experts
스마트 펀드 HFT EA로 거래 잠재력을 해제하세요! VPS 없음 / 설정 파일 없음 / 플러그 앤 플레이 즐기기 / 아래 쉬운 설정 비디오 확인 한정된 시간 동안 프로모션 가격 제 거래의 비밀을 공유하게 되어 매우 기쁩니다 – 스마트 펀드 EA. 수백 가지 도전을 완벽한 성공률로 정복했으며, 이제 여러분의 거래 게임을 한 단계 업그레이드할 차례입니다! 이 EA는 HFT 사용을 허용하는 프롭 회사의 HFT 도전을 통과하기 위해 설계되었습니다. HFT 사용이 허용되지 않는 도전/펀드 계정/실제 계정에서는 사용하지 마세요. 스마트 펀드 HFT EA가 돋보이는 이유: 도전 마스터리: 거의 모든 HFT 도전에서 수백 번의 도전을 성공적으로 완료하여 100%의 성공률을 확보했습니다. 단순한 도구가 아니라 검증된 파워하우스입니다. 최고의 간편함: 복잡한 설정이나 VPS 설정에 빠져들 필요 없습니다. 로드하고, 로트 크기를 조정한 다음 실행 버튼을 누르기만 하면 됩니다 - 최고의 간편함입니다.
Break Even Trailing EA
Etsushi Ishizuka
유틸리티
Break Even Trailing EA | 브레이크이븐 및 트레일링 스톱 자동화 매니저 Break Even Trailing EA는 MetaTrader 4/5에서 수동 거래자의 이익 보호를 자동화하도록 설계된 유틸리티 EA입니다. 이 도구는 수동 진입 이후의 리스크 관리와 이익 확보 과정을 자동으로 처리해주어, 트레이딩 효율성과 심리적 여유를 높여줍니다. 이 EA는 두 가지 주요 이익 보호 로직 을 제공하며, 거래 스타일에 따라 각각 단독 또는 동시에 사용할 수 있습니다. 1. 브레이크이븐 기능 (진입가 또는 진입가+알파로 스톱 이동) 포지션이 설정한 이익(핍 단위)에 도달하면, 스톱로스를 진입가 또는 진입가+추가 핍으로 자동 이동시킵니다. 이 기능을 통해 이익이 났을 때 더 이상 손실로 전환되는 상황을 예방할 수 있습니다. 브레이크이븐 오프셋(진입가+알파) 설정이 가능해, 수수료나 스프레드까지 감안한 확실한 이익 확보가 가능합니다. 2. 트레일링 스톱 기능 일정 이익 도달 후, 트
FREE
VR Color Levels MT4
Vladimir Pastushak
5 (1)
유틸리티
VR 컬러 레벨은 추세선, 직사각형, 텍스트 등의 요소를 사용하여 기술적 분석을 적용하는 사람들에게 편리한 도구입니다. 차트에 직접 텍스트를 추가하고 스크린샷을 찍는 것이 가능합니다. 설정, 세트 파일, 데모 버전, 지침, 문제 해결 등은 다음에서 얻을 수 있습니다. [블로그] 다음에서 리뷰를 읽거나 작성할 수 있습니다. [링크] 버전 [MetaTrader 5] 표시기 작업은 한 번의 클릭 으로 수행됩니다. 이렇게 하려면 선이 있는 버튼을 클릭하세요. 그러면 커서 아래에 추세선이 나타납니다. 그런 다음 커서를 움직여 선 위치 를 선택하고 다시 클릭하여 수정하면 됩니다. 표시기 의 특징은 스타일과 색상의 모든 변경 사항이 자동으로 저장되고 나중에 새로 생성된 모든 그래픽 개체에 적용된다는 것입니다. 이 지표에는 서로 다른 스타일의 추세선을 설정하기 위한 두 개의 독립 버튼, 서로 다른 스타일의 두 개의 독립 직사각형, 자체 스타일이 있는 하나의 텍스트 필드 및 스크린샷 생성용 버튼
FREE
Smarter Trade Manager DEMO
Khalil Abokwaik
유틸리티
This is a DEMO version of the Smarter Trade Manager Smarter Trade Manager  is an advanced trade management tool that can monitor and manage your manual and EA trades according to the settings you choose. It works as an Expert Advisor (EA), it does not open any trades but it closes trades as per the auto closing settings or when manually pressing any of the close buttons. FEATURES: Three-dimensional  interactive  view of your trades Trade Summary, P/L, Alerts, Closure by  Currency Trade Summary,
FREE
PZ Easy Trading EA MT4
PZ TRADING SLU
4 (1)
유틸리티
원하는 레버리지로 쉽게 사고 팔 수 있는 간단한 거래 도우미. 최종 또는 초보 거래자를 위해 만들어졌으며 eToro 또는 Binary.com과 같은 인기 있는 웹 기반 거래 플랫폼에서 영감을 받았습니다. 다양한 레버리지 옵션을 구현하는 일련의 거래 버튼과 모든 거래를 마감하는 추가 버튼이 있습니다. 모든 거래는 사용된 레버리지에 따라 손절매로 배치됩니다. 다른 플랫폼에서 Metatrader로 마이그레이션하는 거래자에게 특히 유용합니다. 직관적인 인터페이스 특히 단기 거래에 유용합니다. 키보드 단축키로 번개처럼 빠르게 거래하세요 돈 관리가 쉬워졌습니다 EA는 엄격한 레버리지 제어 메커니즘을 구현하고 계정 자본을 초과하는 손실을 방지합니다. 키보드 단축키로 거래 더블 B: B를 두 번 누르면 EA가 구매합니다. 더블 S: S를 두 번 누르면 EA가 판매됩니다. 더블 C: C를 두 번 누르면 EA가 현재 차트의 모든 거래를 마감합니다. 입력 매개변수 매직 넘버: 거래를 할 때 사용하
FREE
Symbols Changer MT4
Fabrizio Malavasi
유틸리티
This utility allows to switch among symbols. You have to insert in the input your favorite tickers. it is possible to customize up to 5 symbols   Shortcut Keys :   Switch among  Symbols :   A  -Forward    D  -Backward Inputs You can setup your favorite  keys to switch among symbols. You can customize the color of background   and the edge   of the buttons . You can customize the labels : dimension and font.
FREE
Three 3TP Easy Trade Pad for MT4
Mehnoosh Karimi
유틸리티
Three 3TP Easy Trade Pad Expert for MT4 – Download The 3TP Easy Trade Pad Expert is an advanced tool designed for capital management, risk control, and streamlined trading within the MetaTrader 4 (MT4) platform. With its functional and specialized interface, this expert advisor allows traders to effortlessly set and manage Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) levels. In addition to simplifying trade execution, the tool provides features for defining acceptable risk, expected profit (R/R), and adv
Goal Time
Mourad Ezzaki
Experts
GOAL TIME is an expert advisor based on the notion of time, it studies the change of price according to time, and it finally detects the best time to execute a good order. The EA is based on an indicator that draws a price curve in relation to time, this curve is deduced by an algorithm that analyzes old data. Then, the EA exploits the generated curve and executes the correct order. In case of incorrect choice, the EA has the mission to limit the losses. After a thorough study of this strategy o
MuteLight AK Trade Pro
Chi Hi Wu
유틸리티
Reverse Trend Solution And Trade Panel For All Symbols In One Tool! MuteLight AK Trade Pro's smart algorithm monitor the markets price, filters out noise and gives recommendation of entry time. Monitor different pairs in one chart Support to open, monitor and close orders automatically Trade Panel allow to open market or hidden pending orders with preset parameters to best fit different market condition. Advantages You Get Easy, visual and effective reverse trend detection. Gives you the abilit
Smart Key Trade Manager
Stephen Sanjeeve Sahayam
유틸리티
대부분의 소매 거래자는 위험을 관리하고 과도한 위험을 감수하거나 과도한 거래로 계정을 날릴 수 없습니다. 이 도구는 드로다운 및 위험 관리를 완전히 자동화하여 트레이더가 항목에만 집중할 수 있도록 합니다. 가격이 거래에 반대할 때 부분 포지션을 자동으로 청산하는 Aggressive Risk Control 기능과 함께 가격 조치를 사용하는 최초이자 유일한 거래 관리자입니다. 이렇게 하면 손실이 항상 승리보다 작게 유지됩니다. 모든 입력 방법 및 거래 스타일과 함께 사용할 수 있습니다. 스캘핑, 일중 또는 스윙 거래. 특징: 모든 주문 유형에 사용하십시오. 시장가 주문, 중지 주문 및 지정가 주문. 경고가 있는 Aggressive Risk Control(ARC) - 가격이 거래에 반하는 경우 손실을 줄입니다. 당신이 취하는 거래의 수를 제한합니다 - 과잉 거래를 줄입니다. 자동 로트 크기 계산. 자동 또는 수동으로 손절매 및 여러 이익실현 수준을 설정합니다. 자동 또는 수동으로
ScalpingOne for MT4free
Xian Er Sha Ao
3 (1)
유틸리티
Scalping Day Trading Support Utility Scalping One MT4 free One position is displayed with one button. View P & L, Lot, and Point in real time. It is possible to switch the display of positions of only chart currencies and all currency pairs.  (The free version has only 3 positions) Supports automatic identification in Japanese and English   Account currency notation corresponds to dollar, euro, pound, yen (automatic identification) The timeline drawing function can be linked with the clock disp
FREE
Script Delete Pending Orders
Kusuma Nungki S
유틸리티
Script for Delete all Pending Orders. Usage: - Enable Automate Trading - Attach / Double click the script ENJOY IT. //+------------------------------------------------------------------+ //|                                            Close ALL Pending.mq4 | //|                              Copyright 2015, SangBatosai-Code5 | //|                           https://www.mql5.com/en/users/mahakaya | //|      Credit:                                                     | //|       SangBatosai-Code5
FREE
Trend PA
Mikhail Nazarenko
5 (3)
지표
The Trend PA indicator uses   Price Action   and its own filtering algorithm to determine the trend. This approach helps to accurately determine entry points and the current trend on any timeframe. The indicator uses its own algorithm for analyzing price changes and Price Action. Which gives you the advantage of recognizing, without delay, a new nascent trend with fewer false positives. Trend filtering conditions can be selected in the settings individually for your trading style. The indicator
Mk R
Can Pei Pu
Experts
MK_R It is based on contrary patterns for EURUSD.  Basically, it will entry using the condition of 1 buy wave and 6 sell wave of Granville's law. The EA does not use indicators, grid, martingale, arbitrage.  The EA has been proven to be profitable in the six months of 2020 and is particularly suitable for the current EURUSD market since mid-December 2020. Monitoring: https://www.mql5.com/en/signals/789229 Timeframe is M5. EA needs M1 chart,M5 chart,M15 Chart,H1 chart,H4 chart. Maxium Spread
TP SL Bot
Ruslan Brezovskiy
유틸리티
TP SL Bot is a utility that automatically sets Stop Loss and Take Profit for newly opened orders in several ways. There is also a function for calculating the volume that you need to open the trade to get the desired amount with the specified Stop Loss / Take Profit size in points. There are several options for calculating the size and setting parameters TP and SL: 1. Setting based on the amount specified by the user as a percentage of the current deposit balance. 2. Setting as the amount entere
Grid Assistant Pro
Alessandro De Cristofaro
유틸리티
Grid Assistant Pro – Utility for Managing Grid Strategies on MetaTrader 4 Grid Assistant Pro is a professional utility that helps traders manage and monitor unidirectional grid strategies directly from the MT4 chart. It provides a visual dashboard , clear controls, and automated risk protection features for precise and efficient grid operation. Key Features Visual Dashboard Real-time metrics: Balance, Equity, Floating P/L, Drawdown %, Free Margin Grid status: active and pending or
FREE
GGODForex Market Information
Zhou Liang Ji
유틸리티
초보 트레이더가 이해하기 쉽도록 수수료를 부과하지 않는 트레이딩 플랫폼 계정 정보 패널을 만들었습니다. 우선 거래하기 전에 플랫폼을 이해해야 합니다. 각 플랫폼의 견적 및 상품 사양은 계정 거래 규칙과 동일하지 않습니다. 패널의 색상과 크기를 조절할 수 있으며, 누르려고 하면 패널이 움직일 수 있습니다. 패널은 주문을 하지 않으며 전문가를 자신 있게 로드합니다. 무료 제품을 업그레이드 하려면 기존 제품을 마켓에서 제거하고 MT4를 다시 시작한 후 다시 다운로드해야 업그레이드된 무료 제품을 사용할 수 있습니다. In order to make it easier for novice traders to understand, I made a trading platform account information panel, which does not charge any fees. First of all, you must understand the platform before trading
FREE
NAS100 Auto Sl And TP
Moustapha Boulouz
5 (2)
유틸리티
MT4용 NAS100 Auto SL 및 TP 메이커를 소개합니다: 메타트레이더 4에서 나스닥 100 시장을 탐색하는 트레이더에게 필수적인 보조 도구인 NAS100 Auto SL 및 TP 메이커로 손절 및 테이크프로핏 설정을 다시는 놓치지 마세요. 이 도구는 손절 및 테이크프로핏 레벨을 자동으로 관리할 수 있는 원활한 솔루션을 찾는 분들을 위해 설계되었습니다. 주요 특징: 손쉬운 자동화: 스톱로스 및/또는 테이크프로핏 없이 나스닥 100 거래를 자동으로 모니터링합니다. 사용자가 구성한 설정에 따라 레벨을 동적으로 조정합니다. 다양한 주문 유형: 나스닥 100의 시장가 주문과 지정가 주문 모두 호환됩니다. 메타트레이더 4에서 사용할 수 있는 다양한 주문 유형을 지원합니다. 맞춤형 구성: 사용자 친화적인 매개변수 설정으로 추적 기본 설정 및 손절/익절 수준을 사용자 지정할 수 있습니다. 유연한 범위: 실행되는 특정 NAS100 상품 또는 거래되는 모든 상품에 대해 손절 및 이익실현을 설
FREE
Virtual Collider Manual
IPA Investments LTD
유틸리티
Virtual Collider Manual   is a trading assistant with a built-in panel for manual trading. It automatically moves a position opened by a trader in profit using innovative adaptive grid algorithm of averaging and adaptive pyramiding Know-how of the grid algorithm of averaging and pyramiding of the   Virtual Collider Manual   trading robot is based on fully automatic adaptation of all characteristics of dynamically build order grid and pyramid with actual price movement with no need for adjusting
Reversal Monster Mini
Abdulfattah Yahya Mohammed Alhazmi
Experts
The Most advanced and comprehensive EA to trade Trend Reversals/Pullbacks It is a very profitable EA, to trade trends breakout, and manage trades, takeprofit, stoploss, move to breakeven, and trailing stop. The   “Reversal Monster EA”   trades Reversal/Pullbacks when the current price of the pair pullback to a predefined horizontal level or trendline on the currency chart. The opening of the position can be immediate after pullback to the drawn trendline or after closing the candle below/above
FREE
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
지표
MT5 버전  |   FAQ Owl Smart Levels Indicator 는   Bill Williams 의 고급 프랙탈, 시장의 올바른 파동 구조를 구축하는 Valable ZigZag, 정확한 진입 수준을 표시하는 피보나치 수준과 같은 인기 있는 시장 분석 도구를 포함하는 하나의 지표 내에서 완전한 거래 시스템입니다. 시장과 이익을 취하는 장소로. 전략에 대한 자세한 설명 표시기 작업에 대한 지침 고문-거래 올빼미 도우미의 조수 개인 사용자 채팅 ->구입 후 나에게 쓰기,나는 개인 채팅에 당신을 추가하고 거기에 모든 보너스를 다운로드 할 수 있습니다 힘은 단순함에 있습니다! Owl Smart Levels   거래 시스템은 사용하기 매우 쉽기 때문에 전문가와 이제 막 시장을 연구하고 스스로 거래 전략을 선택하기 시작한 사람들 모두에게 적합합니다. 전략 및 지표에는 눈에 보이지 않는 비밀 공식 및 계산 방법이 없으며 모든 전략 지표는 공개되어 있습니다. Owl Smart Leve
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.96 (104)
유틸리티
Local Trade Copier EA MT4 를 사용하여 매우 빠른 거래 복사 경험을 해보세요. 1분 안에 간편하게 설정할 수 있으며, 이 거래 복사기를 사용하면 Windows 컴퓨터 또는 Windows VPS에서 여러 개의 MetaTrader 터미널 간에 거래를 0.5초 미만의 초고속 복사 속도로 복사할 수 있습니다. 초보자든 전문가든 Local Trade Copier EA MT4 는 다양한 옵션을 제공하여 사용자의 특정 요구에 맞게 맞춤 설정할 수 있습니다. 이는 수익 잠재력을 높이려는 모든 사람을 위한 최고의 솔루션입니다. 지금 사용해보시고 이것이 왜 시장에서 가장 빠르고 쉬운 무역용 복사기인지 알아보세요! 팁: 여기 에서 데모 계정에서 Local Trade Copier EA MT4 데모 버전을 다운로드하여 사용해 볼 수 있습니다. 다운로드한 무료 데모 파일을 MT4 >> File >> Open Data Folder >> MQL4 >> Experts 폴더에 붙여넣고 터미널
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.42 (192)
유틸리티
거래당 위험 계산, 라인을 사용한 손쉬운 신규 주문, 부분 청산 기능을 통한 주문 관리, 7가지 유형의 트레일링 스탑 및 기타 유용한 기능을 제공합니다. 추가 자료 및 지침 설치 지침 - 애플리케이션 지침 - 데모 계정용 애플리케이션 평가판 라인 기능       - 차트에 개시선, 손절매, 차익실현을 표시합니다. 이 기능을 사용하면 새로운 주문을 쉽게 하고 개봉 전에 추가 특성을 볼 수 있습니다. 위기 관리       -       위험 계산 기능은 설정된 위험과 손절매 주문의 크기를 고려하여 새 주문의 볼륨을 계산합니다. 이를 통해 손절매 크기를 설정하고 동시에 설정된 위험을 존중할 수 있습니다. 로트 계산 버튼 - 위험 계산을 활성화/비활성화합니다. 필요한 위험 값은 위험 필드에 0에서 100 사이의 백분율 또는 예금 통화로 설정됩니다. 설정 탭에서 위험 계산 옵션을 선택합니다. $ 통화, % 잔액, % 지분, % 자유 마진, % 사용자 정의, % AB 이전 일, % AB
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (424)
유틸리티
Trade Manager EA에 오신 것을 환영합니다. 이 도구는 거래를 보다 직관적이고 정확하며 효율적으로 만들기 위해 설계된 궁극적인 리스크 관리 도구 입니다. 단순한 주문 실행 도구가 아닌, 원활한 거래 계획, 포지션 관리 및 리스크 제어를 위한 종합 솔루션입니다. 초보자부터 고급 트레이더, 빠른 실행이 필요한 스캘퍼에 이르기까지 Trade Manager EA는 외환, 지수, 상품, 암호화폐 등 다양한 시장에서 유연성을 제공합니다. Trade Manager EA를 사용하면 복잡한 계산은 이제 과거의 일이 됩니다. 시장을 분석하고 진입, 손절 및 익절 수준을 차트의 수평선으로 표시한 후 리스크를 설정하면, Trade Manager가 이상적인 포지션 크기를 즉시 계산하고 SL 및 TP 값을 실시간으로 표시합니다. 모든 거래가 간편하게 관리됩니다. 주요 기능: 포지션 크기 계산기 : 정의된 리스크에 따라 거래 크기를 즉시 결정합니다. 간단한 거래 계획 : 진입, 손절, 익절을 위한
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
유틸리티
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
Ultimate Extractor MT4
Clifton Creath
유틸리티
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT4 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 4 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. Ability to combine multiple accounts and MT4 and MT5 into a single dashboard. What It Does Automatically analyzes your MT4 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metric
Trade copier MT4
Alfiya Fazylova
4.55 (31)
유틸리티
Trade Copier는 거래 계정 간의 거래를 복사하고 동기화하도록 설계된 전문 유틸리티입니다. 복사는 공급자의 계정/단말기에서 동일한 컴퓨터 또는 vps에 설치된 수신자의 계정/단말기로 발생합니다. 구매하기 전에 데모 계정에서 데모 버전을 테스트할 수 있습니다. 데모 버전 여기 . 전체 지침 여기 . 주요 기능 및 이점: 복사기는 "МТ4> МТ4", "МТ4> МТ5", "МТ5> МТ4" 복사를 지원합니다. 복사기는 데모 계정 > 실 계정, 실 계정 > 데모 계정, 데모 계정 > 데모 계정 및 실제 계정 > 실 계정 복사를 지원합니다. 복사기는 읽기 전용 암호가 적용된 투자자 계정에서 복사를 지원합니다. 하나의 공급자 터미널은 여러 수신 터미널로 트랜잭션을 보낼 수 있고 하나의 수신 터미널은 여러 공급자 터미널에서 트랜잭션을 수신할 수 있습니다. 복사기는 귀하 또는 귀하의 고문이 거래하는 동일한 터미널에서 작동할 수 있습니다. 높은 복사 속도(0.5초 미만). 복사기에는 간편
Fast Copy For Multi Plattform Multi Account MT4
Kaijun Wang
5 (11)
유틸리티
복사기->편리하고 빠른 인터페이스 상호작용으로 사용자가 바로 사용 가능       ->>>> Windows 컴퓨터 또는 VPS Windows에서 사용하는 것이 좋습니다. 특징: 다양하고 개인화된 복사 거래 설정: 1. 다양한 신호 소스에 대해 다양한 로트 모드를 설정할 수 있습니다. 2. 다양한 신호 소스를 포워드 및 리버스 복사 거래에 대해 설정할 수 있습니다. 3. 신호는 주석으로 설정할 수 있습니다. 4. 계약 로트에 따라 로트를 교정할지 여부 다양하고 개인화된 복사 주문 설정 2: 1. 다양한 품종에 대해 다양한 로트 모드를 설정할 수 있습니다. 2. 정방향 및 역방향 복사 주문에 대해 다양한 품종을 설정할 수 있습니다. 3. 주석으로 신호를 설정할 수 있습니다. 4. 계약 로트에 따라 로트를 교정할지 여부 댓글 필터링, MAGIC 필터링, 시그널 로트 필터링, 로컬 제품 필터링 근무시간 설정 역동기화 SLAVE 닫힘 주문 바인딩 기능: 모든 주문은 설정된 신호 소스 주문
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
유틸리티
Trade Panel은 다기능 거래 보조원입니다. 이 애플리케이션에는 수동 거래를 위한 50개 이상의 거래 기능이 포함되어 있으며 대부분의 거래 작업을 자동화할 수 있습니다. 전략 테스터에서는 애플리케이션이 작동하지 않습니다. 구매하기 전에 데모 계정에서 데모 버전을 테스트할 수 있습니다. 데모 버전 여기 . 전체 지침 여기 . 거래. 한 번의 클릭으로 거래 작업을 수행할 수 있습니다: 자동 위험 계산을 통해 지정가 주문 및 포지션을 엽니다. 한 번의 클릭으로 여러 주문과 포지션을 열 수 있습니다. 주문 그리드를 엽니다. 그룹별 대기 주문 및 포지션을 마감합니다. 포지션 반전(매수 청산 후 매도 개시 또는 매도 청산 후 매수 개시). 포지션 고정(매수 포지션과 매도 포지션의 양을 동일하게 하는 추가 포지션 개설). 한 번의 클릭으로 모든 포지션을 부분 청산합니다. 모든 포지션의 이익실현과 손절매를 동일한 가격 수준으로 설정합니다. 모든 포지션에 대한 손절매를 해당 포지션의 손익 분기
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
유틸리티
MT4 to Telegram Signal Provider 는 사용하기 쉽고 완전히 사용자 정의가 가능한 도구로, 텔레그램으로 신호를 보내어 계정을 신호 제공자로 변환할 수 있습니다. 메시지 형식은 완전히 사용자 정의가 가능합니다! 그러나 간단한 사용을 위해 미리 정의된 템플릿을 선택하고 메시지의 특정 부분을 활성화하거나 비활성화할 수도 있습니다. [ 데모 ]  [ 매뉴얼 ] [ MT5 버전 ] [ 디스코드 버전 ] [ 텔레그램 채널 ]  New: [ Telegram To MT5 ] 설정 단계별 사용자 가이드 가 제공됩니다. 텔레그램 API에 대한 지식이 필요 없으며, 개발자가 필요한 모든 것을 제공합니다. 주요 기능 구독자에게 보낸 주문 세부 정보를 사용자 정의할 수 있는 기능 예를 들어 브론즈, 실버, 골드와 같은 계층 구독 모델을 만들 수 있습니다. 골드 구독은 모든 신호 등을 받게 됩니다. ID, 심볼 또는 코멘트별 주문 필터링 주문이 실행된 차트의 스크린샷을 포함 보낸
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (65)
유틸리티
MetaTrader 4용 트레이드 복사기.       모든 계정의 외환 거래, 포지션, 주문을 복사합니다. 그것은 최고의 무역 복사기 중 하나입니다       MT4 - MT4, MT5 - MT4       위해       카피롯 MT4       버전(또는       MT4 -  MT5   MT5 - MT5       위해       카피롯 MT5       버전). MT5 버전 전체 설명   +DEMO +PDF 구입 방법 설치하는 방법     로그 파일을 얻는 방법     테스트 및 최적화 방법     Expforex의 모든 제품 복사기   버전         MetaTrader 5   터미널 (   МТ5 - МТ5, МТ4 - МТ5   ) -   Copylot Client MT5 고유한 복사 알고리즘은 마스터 계정에서 고객 계정으로 모든 거래를 정확하게 복사합니다. 이 제품은 또한 높은 작동 속도에서 높은 오류 처리로 유명합니다. 강력한 기능 세트. 프로그램은 여러 터
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
유틸리티
Copy Cat More Trade Copier MT4 (복사 고양이 MT4) 는 단순한 로컬 트레이드 카피어가 아니라, 오늘날의 거래 환경을 위해 설계된 완전한 리스크 관리 및 실행 프레임워크입니다. Prop Firm 챌린지부터 개인 계좌 관리까지, 강력한 실행력, 자본 보호, 유연한 설정, 고급 거래 처리 기능을 통해 모든 상황에 적응합니다. 이 카피어는 Master(송신자) 와 Slave(수신자) 모드 모두에서 작동하며, 실시간으로 시장가/지정가 주문, 거래 수정, 부분 청산, Close By 작업을 동기화합니다. 데모 및 실계좌 모두 호환되며, 거래용 비밀번호 또는 투자자 비밀번호로도 사용할 수 있습니다. Persistent Trade Memory 기술을 통해 EA, 터미널, VPS가 재시작되더라도 거래가 복원됩니다. 여러 Master와 Slave를 동시에 관리할 수 있으며, 브로커 간 차이는 접두사/접미사 자동 감지 또는 심볼 매핑으로 처리됩니다. 매뉴얼/설정: Copy C
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (9)
유틸리티
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the   News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify   trading days   and   hours   for your expert. The News Filter EA also includes   risk management   and   equity protection   features
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (53)
유틸리티
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
Risk Calculator Fast Trade Management Buttons
LEE SAMSON
유틸리티
Risk/Reward Tool은 MetaTrader 4에서 거래를 계획, 시각화 및 실행하는 방식을 혁신하도록 설계된 전문가급 Expert Advisor입니다. 정밀한 리스크 관리를 중시하는 재량 트레이더이든, 거래 설정을 시각적으로 테스트해야 하는 전략 개발자이든, 이 도구는 우아하고 직관적인 인터페이스에서 필요한 모든 것을 제공합니다. 기본적인 포지션 계산기와 달리, Risk/Reward Tool은 시각적 거래 계획을 즉각적인 실행 기능, 실시간 손익 모니터링 및 포괄적인 거래 관리 기능과 결합합니다. 이 도구는 MT4 전략 테스터와 완전히 호환되어 실제 자본을 위험에 빠뜨리지 않고 거래 전략을 연습하고 접근 방식을 개선할 수 있습니다. 도구의 전체 매뉴얼은 여기에서 확인할 수 있습니다: https://www.mql5.com/en/blogs/post/766244 MT5 version:  https://www.mql5.com/en/market/product/158601 주요 기능
Draw Agent
Omar Alkassar
유틸리티
Draw Agent는 모든 차트 분석, 낙서, 메모 등을 만들고 관리할 수 있는 아름답고 혁신적인 방법으로 설계되었습니다. 이 도구는 차트 공간을 칠판으로 취급하고 손으로 그리는 자유 그리기 방법을 제공합니다. 이 자유형 그리기 도구를 사용하면 차트에서 이벤트를 표시하거나 강조 표시하기 위해 MT4/MT5 차트에 그릴 수 있습니다. Elliott 파동을 손으로 작성하거나, 차트에 선을 긋거나, 차트에 아이디어를 설명하려는 경우   유용한 도구입니다. 클라이언트를 위한 라이브 웨비나를 실행하거나 사람들에게 스크린샷 또는 차트 파일을 배포하는 경우 특히 유용합니다. 또한. Draw Agent 설치 및 입력 가이드 EA 추가 URL(   http://autofxhub.com   ) MT4/MT5 터미널(스크린샷 참조)   에 대한 알림을 받으려면   . MT4 버전   https://www.mql5.com/en/market/product/14929 MT5 버전   https://www.
TPSpro Trade PRO
Roman Podpora
4.67 (6)
유틸리티
주어진 손절매 수준에 따라 포지션 규모 또는 위험을 즉시 계산할 수 있는 도구는 전문 트레이더와 초보 트레이더 모두에게 필수적입니다. TRADE PRO 거래 유틸리티는 빠르고 정확한 계산을 제공하여 시간적 제약이 있고 변동성이 큰 시장 상황에서 의사 결정을 내리는 데 도움을 줍니다. MT5 버전        /   추가 설치 자재 주요 기능: 독창적이고, 간결하며, 효과적입니다. 메인 거래 패널을 여는 독특하고 편리한 방법: 차트 오른쪽에 마우스 커서를 올려놓고 원하는 방향을 클릭하여 선물 주문을 하세요. 시장가 주문을 빠르게 설정할 수 있습니다. TRADE PRO를 사용하여 잔액 또는 자본 대비 백분율로 위험 수준을 설정하거나 특정 위험 금액을 지정할 수 있습니다. 차트에서 손절매 수준을 시각적으로 정의하면 도구가 각 통화 쌍에 대한 최적의 포지션 크기를 자동으로 계산합니다. 또한 지정된 위험-보상 비율을 기반으로 목표 수익(익절)을 자동으로 설정할 수 있습니다. 총 위험을 분
Fast Trade MT4
Alexey Valeev
4.8 (5)
유틸리티
This trading panel has been developed for fast and comfortable operation of the financial markets. It is equipped with the necessary functions for manual and semi-automated trading. Due to the presence of the order trailing feature, trailing stop and automatic closure by equity, profit, time. You can use it to automate your trading system. All you have to do is open a position and set the parameters for maintenance, everything else will be handled by the EA. If you want to limit your losses, set
DFGX Dashboard
Tsvetan Tsvetanov
5 (2)
유틸리티
Take your trading to the next level with DFGX - our second generation Dynamic Fibonacci Grid. This new, powerful and easy to use application is specially designed and optimized for contrarian intraday trading, scalping and news trading on the Forex market. This system is the ideal solution for active professional traders and scalpers who are looking for innovative ways to optimize their strategy. The system also provides excellent opportunity for new traders who want to learn to trade in a syste
Take a Break
Eric Emmrich
5 (31)
유틸리티
The most advanced news filter on MQL market - free demo available Take a Break has transformed from a basic news filter into a comprehensive account protection solution. It seamlessly pauses any other Expert Advisors during news events or based on your custom filters, all while safeguarding your EA settings - restoring them automatically when trading resumes for complete peace of mind. Typical use cases: A single news filter for all your EAs. Stop trading during news/high volatility (+ close all
Multi Copy
Kaijun Wang
5 (1)
유틸리티
복사기->편리하고 빠른 인터페이스 상호작용으로 사용자가 바로 사용 가능       ->>>> Windows 컴퓨터 또는 VPS Windows에서 사용하는 것이 좋습니다. 기본 기능: 복사 거래의 일반적인 상호작용 속도는 0.5초 미만입니다. 신호 소스를 자동으로 감지하고 신호 소스 계정 목록을 표시합니다. 심볼 자동 매칭, 다양한 플랫폼에서 일반적으로 사용되는 거래 심볼의 95%(다른 접미사와 같은 특수한 경우)가 자동으로 매칭되며, 기본적으로 수동 설정이 필요하지 않으며 심볼 매핑 테이블을 두 번 클릭하여 해당 심볼을 변경할 수 있습니다. (매핑 테이블에는 빠른 심볼 검색 기능이 있습니다) 4가지 lot 계산 모드(1. 승수 2. 고정 lot 3. 적응형 위험 4. 신호   적응형 위험   ) 특수 로트 모드: 로트 크기는 손절매 자본 위험에 따라 계산될 수 있습니다.(손절매가 너무 작을 수 있고 계산된 로트 크기가 너무 클 수 있으므로 주의해서 사용하세요) 다중 플랫폼, 다중 신
News Dashboard MT4
Taras Slobodyanik
4.5 (8)
유틸리티
This dashboard displaying current news from ForexFactory.com (calendar FFC) and from the Investing.com website . You can sort news by impact and by country, and display them on the chart with one click. By holding down the 'Ctrl' key, you can select several different 'currencies' or 'impacts' to sort. Also, this utility shows not only the forecast, but also the actual values ​​after they appear on the site. You can set a separate notification for each news. You can read the news using your EA
Trading History MT4
Siarhei Vashchylka
5 (9)
유틸리티
Trading History - A program for trading and money management on the history of quotes in stratagy tester. It can work with pending and immediate orders, and is equipped with trailing stop, breakeven and take profit functions. Very good for training and testing different strategies. Manual (Be sure to read before purchasing) Advantages 1. Allows you to test any trading strategy in the shortest possible time 2. An excellent simulator for trading training. You can gain months of trading experience
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
유틸리티
평균화 도우미 - 이러한 종류의 거래 도우미 도구는 두 가지 기술을 사용하여 이전에는 수익성이 없었던 포지션의 평균을 맞추는 데 도움이 됩니다. 표준 평균화 추세에 따라 포지션을 이후 오픈하여 헤지 이 유틸리티는 매수 및 매도 포지션 모두 여러 방향의 여러 미결제 포지션을 한 번에 정리할 수 있습니다   . 예를 들어, 하나는 매도 포지션이고 다른 하나는 매수 포지션인데, 두 포지션 모두 수익이 없거나, 하나는 수익이 없고 하나는 수익이지만 수익이 충분하지 않은 경우, 두 포지션의 평균을 계산하여 더 높은 수익률로 거래를 마감하려는 경우, 이 유틸리티는 평균화 도우미(Averaging Helper)를 사용하는 데 도움이 될 것입니다. 평균화 도우미 유틸리티를 사용하면 다음 포지션의 크기, 주문 가격, 포지션을 평균화하고 지정한 이익 실현 크기에 맞춰 포지션을 마감하는 방향을 자동으로 계산할 수 있습니다. 이 유틸리티는 매수 및 매도 버튼을 사용하여 포지션을 오픈할 수 있도록 지원합니
Profrobotrading Channel EA
Irina Cherkashina
유틸리티
With this Expert Advisor, you can seamlessly integrate various channel, arrow, and reversal indicators. It offers the flexibility to use all popular channel trading strategies, while also providing powerful tools to customize your trading conditions and risk management system.   The Expert Advisor opens orders when the price crosses the channel boundaries. Multiple crossing conditions are available for customization: Price touches boundary on re-entry into the channel Price touches boundary on
Basket EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (5)
유틸리티
Basket EA MT4 는 강력한 수익 실현 도구이자 종합적인 계좌 보호 시스템을 하나의 간편하고 사용하기 쉬운 솔루션으로 결합한 제품입니다. 이 EA의 핵심 목적은 계좌 내 모든 개별 포지션을 묶음(Basket) 단위로 관리하여, 계좌 전체의 손익을 완전히 통제할 수 있도록 하는 것입니다. Take Profit, Stop Loss, Break Even(손익분기점), Trailing Stop과 같은 묶음(purpose) 수준의 기능을 제공하며, 이를 계좌 잔고의 퍼센트, 고정 통화 금액 또는 해당 거래들의 평균 포인트로 설정할 수 있습니다. 이러한 유연성은 트레이더가 자신만의 리스크 및 수익 전략을 맞춤 설정할 수 있도록 해줍니다. 또한 Basket EA MT4 는 Magic Number, 심볼, 또는 댓글 등을 기반으로 특정 거래를 관리 대상에서 제외하거나 포함시키는 지능형 거래 필터링을 지원합니다. 이를 통해 원하는 거래만 EA의 관리 대상이 되도록 보장할 수 있습니다. 추가
Equity Protect Pro
Shi Jie He
5 (1)
유틸리티
Equity Protect Pro: 안심 거래를 위한 종합 계좌 보호 전문가 계좌 보호, 자산 보호, 포트폴리오 보호, 다중 전략 보호, 수익 보호, 수익 확보, 거래 보안, 위험 관리 프로그램, 자동 위험 관리, 자동 청산, 조건부 청산, 예약 청산, 동적 청산, 추적 손절매, 원클릭 종료, 원클릭 청산, 원클릭 복원 등의 기능을 찾고 있다면 Equity Protect Pro가 바로 필요한 프로그램입니다. 설정이 간편하고 사전 설정된 조건이 충족되면 모든 차트를 닫을 수 있으며 신호 구독 취소도 지원합니다(이는 모든 거래 프로그램도 중지됨을 의미합니다). 이 시점에서 새로운 주문이 생성되지 않으며 최종적으로 모든 주문이 종료되어 예상치 못한 손실을 효과적으로 방지하고 안심하고 거래할 수 있습니다. Equity Protect Pro Demo Version for yo u to test   Equity Protect Pro MT4 Demo.ex4 Equity Protect Pro M
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.86 (58)
유틸리티
한 번의 클릭으로 거래할 수 있는 거래 패널.   위치 및 주문 작업!   차트 또는 키보드에서 거래. 거래 패널을 사용하면 차트에서 클릭 한 번으로 거래하고 표준 MetaTrader 컨트롤보다 30배 빠르게 거래 작업을 수행할 수 있습니다. 거래자의 삶을 더 쉽게 만들고 거래자가 훨씬 빠르고 편리하게 거래 활동을 수행할 수 있도록 도와주는 매개변수 및 기능의 자동 계산. 차트의 무역 거래에 대한 그래픽 팁 및 전체 정보. MT5 버전 전체 설명   +DEMO +PDF 구입 방법 설치하는 방법     로그 파일을 얻는 방법     테스트 및 최적화 방법     Expforex의 모든 제품 열기 및 닫기, 반전 및 잠금, 부분 닫기/오토로트. 가상/실제 손절매/이익 실현/후행 정지/손익분기점, 주문 그리드 .... MetaТrader 4   의 주요 요청 거래 제어판   : 구매, 판매, 구매 중지, 구매 제한, 판매 중지, 판매 제한, 닫기, 삭제, 수정, 후행 중지, 손절매,
Drawdown Manager MT4
Biswarup Banerjee
유틸리티
Drawdown Manager MT4 는 MetaTrader 4용으로 설계된 강력한 전문가 어드바이저로, 자산 보호 도구로서 거래를 관리하고 트레이딩 계좌를 안전하게 보호합니다. 이 유틸리티 도구는 프로프 트레이딩 회사들을 위해 특별히 개발되었으며, 고급 리스크 관리 기능을 통해 트레이딩 경험을 향상시키고 투자를 안전하게 보호합니다. 거래를 실행하지 않고 트레이딩 활동을 모니터링하고 제어하며, 자본 보호와 계좌 성과 최적화에 중점을 둡니다. 참고 : Drawdown Manager MT4 데모 버전을 데모 계좌에서 다운로드하여 테스트하세요 여기 . MT5 버전은 여기에서 다운로드할 수 있습니다: Drawdown Manager MT5 MT4 전체 버전은 여기에서 다운로드할 수 있습니다: Drawdown Manager MT4 자세한 문서는 여기에서 확인하세요: 상세 설정 가이드 기능: 일반 설정: 거래 식별을 위한 매직 넘버, 고정 손실 금액 또는 백분율 기반 제한 등 리스크 전략에 맞춘
Auto Martingale Trade Manager
DADALI ARWALY
5 (1)
유틸리티
DESCRIPTION: The EA is a trade manager for managing manual or other trades by EA. It can place Stoploss, Takeprofit, Trailing, and Martingale/Average all open positions. Make sure to just place 1 type of open orders for each symbols   (Examples: 1 Buy or 1 Sell). The EA will not open the initial trades, but can be backtested to see how it works. FEATURES: Multicurrency or Single Pair Mode. Placing Stoploss / Takeprofit. Auto Martingale / Average Positions. Trailing for All Open Positions (Singl
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
유틸리티
Custom Alerts AIO: 다중 시장을 동시에 모니터링 – 설정 없이 즉시 사용 가능 개요 Custom Alerts AIO 는 복잡한 설정 없이 즉시 사용할 수 있는 통합 시장 모니터링 도구입니다. FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power 등 필요한 모든 지표가 내장되어 있어 별도의 설치나 구성 없이 알림 기능을 바로 사용할 수 있습니다. 차트 그래픽 없이 작동하며, Forex, 금속, 지수, 암호화폐 등 주요 자산군을 모두 지원합니다. 주식(Symbols)은 별도로 입력하여 추가할 수 있으나, MetaTrader에서는 일반적으로 제한적으로만 사용됩니다. 1. 왜 Custom Alerts AIO를 선택해야 하나요? 추가 라이선스가 필요 없습니다 • 모든 Stein Investments 지표가 내장되어 있어 별도 구매가 필요 없습니다. • 즉시 알림 기능을 시작할 수 있어 빠르고 간편합니다. 모든 시장을 하나의 도구로
필터:
xlxAxlx
1493
xlxAxlx 2025.02.20 06:48 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

davidvidal
14
davidvidal 2023.03.31 04:53 
 

Herramienta imprescindible para un trader que vive del trading, ya que la velocidad y facilidad para colocar tus trades con la gestión perfecta, la división de la gestión en 3 trades y que tu elijas los % te permite tener una perfecta administración de tus trades tanto para toma de profits, tanto para recortar perdidas.

Karim S
18
Karim S 2023.03.22 15:55 
 

It made my trading process so much easier and faster, this powerful tool just allowed me to set up some basic parameters for the entry and take profit, and generated me a TP 1, 2, 3, stop loss, and automatically moves the stop lose closer to the takeprofits automatically. So i dont have to worry about loosing money on the other 2 bigger possitions because they automatically generate me at least the TP1 income in worst case scenario, and get huge profits on best case scenario. Super simple to use and setup! Cant wait to see what this manager is going to make for my live account!

리뷰 답변