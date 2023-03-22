SMC Trade Manager

5

Akıllı Para Kavramları Trade Manager'ı tanıtmaktan mutluluk duyuyoruz - piyasalarda profesyonel bir avantaj arayan tüccarlar için tasarlanmış en son araç. ICT/Akıllı Para Kavramları/manuel tüccar olun, yazılımımız işlemlerinizi kolayca otomatikleştirmenize ve riskinizi gerçek zamanlı olarak yönetmenize olanak tanımak üzere özel olarak inşa edilmiştir.

Akıllı Para Kavramları Trade Manager ile akıllı para kavramları veya kurumsal ticaret kurulumlarınızı güvenle ve tutarlılıkla gerçekleştirebilirsiniz. Güçlü aracımız MetaTrader 4 platformunda çalışır (ve şu anda bir MT5 sürümü üzerinde çalışıyoruz) ve benzersiz ticaret tarzınız ve hedefleriniz için özelleştirilmiş bir dizi özellik sunar.

Akıllı Para Kavramları Trade Manager, stop loss, take profit ve ölçeklendirme ölçümleri de dahil olmak üzere risk yönetimini ve diğer önemli parametreleri otomatikleştirerek ticaret deneyiminizi basitleştirir ve kolaylaştırır. Patentli fraktal simetri stratejimizi kullanarak ayarları kendi özel ticaret ve risk profiline göre özelleştirebilirsiniz ve algoritma hesap büyüklüğünüze otomatik olarak ayarlanır. Alternatif olarak, maksimum verimlilik için optimize edilmiş varsayılan ayarlarımızı kullanabilir ve "önce tüccarı öde ;)" sağlayabilirsiniz.

Sistemimiz başlangıç ​​seviyesinde kullanıcı dostu ve kullanımı kolaydır, ancak deneyimli kurumsal tüccarların ihtiyaçlarını karşılamak için yeterince esnektir. Ancak, aracı bir demo hesabında tanıyıp stratejilerinizi gerçek hesapta uygulamadan önce test etmenizi şiddetle tavsiye ediyoruz.

Akıllı Para Kavramları Trade Manager'ı kullanarak zaman kazanacak, stresi azaltacak ve karınızı artıracaksınız. Disiplinli, güvenli ve tutarlı bir şekilde ticaret yapın - Akıllı Para Kavramları Trade Manager'ı bugün edinin.

İncelemeler 3
davidvidal
14
davidvidal 2023.03.31 04:53 
 

Herramienta imprescindible para un trader que vive del trading, ya que la velocidad y facilidad para colocar tus trades con la gestión perfecta, la división de la gestión en 3 trades y que tu elijas los % te permite tener una perfecta administración de tus trades tanto para toma de profits, tanto para recortar perdidas.

Karim S
18
Karim S 2023.03.22 15:55 
 

It made my trading process so much easier and faster, this powerful tool just allowed me to set up some basic parameters for the entry and take profit, and generated me a TP 1, 2, 3, stop loss, and automatically moves the stop lose closer to the takeprofits automatically. So i dont have to worry about loosing money on the other 2 bigger possitions because they automatically generate me at least the TP1 income in worst case scenario, and get huge profits on best case scenario. Super simple to use and setup! Cant wait to see what this manager is going to make for my live account!

