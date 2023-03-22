SMC Trade Manager

5

Представляем вам Smart Money Concepts Trade Manager - крайний инструмент, созданный для трейдеров, ищущих профессионального преимущества на рынках. Независимо от того, являетесь ли вы трейдером ICT/Smart Money Concepts/руководством, наше программное обеспечение специально разработано для легкой автоматизации ваших сделок и управления рисками в режиме реального времени.

С помощью Smart Money Concepts Trade Manager вы можете легко выполнять умные концепции денежных средств или институциональные торговые настройки с уверенностью и последовательностью. Наш мощный инструмент работает на платформе MetaTrader 4 (и мы в настоящее время работаем над версией MT5) и предоставляет ряд функций, настроенных на ваш индивидуальный стиль и цели торговли.

Smart Money Concepts Trade Manager упрощает ваш опыт торговли, автоматизируя управление рисками и другими ключевыми параметрами, включая стоп-лосс, профит-лимит и масштабирование измерений с использованием нашей собственной стратегии фрактальной симметрии. Вы можете настроить параметры для соответствия вашему конкретному профилю торговли и риска, и алгоритм автоматически будет адаптироваться к размеру вашего счета. В противном случае, вы можете использовать наши оптимизированные настройки по умолчанию для максимальной эффективности, гарантируя, что "вы платите трейдеру первым ;)".

Наша система проста в использовании и подходит для начинающих трейдеров, но достаточно гибка, чтобы удовлетворить потребности опытных институциональных трейдеров. Однако мы настоятельно рекомендуем ознакомиться с инструментом на демо-счете и тестировать свои стратегии, прежде чем исполнять их на живом счете.

Используя Smart Money Concepts Trade Manager, вы сэкономите время, снизите стресс и увеличите свою прибыль. Торгуйте дисциплинированно, с уверенностью и последовательностью - получите Smart Money Concepts Trade Manager сегодня.

Отзывы 3
davidvidal
14
davidvidal 2023.03.31 04:53 
 

Herramienta imprescindible para un trader que vive del trading, ya que la velocidad y facilidad para colocar tus trades con la gestión perfecta, la división de la gestión en 3 trades y que tu elijas los % te permite tener una perfecta administración de tus trades tanto para toma de profits, tanto para recortar perdidas.

Karim S
18
Karim S 2023.03.22 15:55 
 

It made my trading process so much easier and faster, this powerful tool just allowed me to set up some basic parameters for the entry and take profit, and generated me a TP 1, 2, 3, stop loss, and automatically moves the stop lose closer to the takeprofits automatically. So i dont have to worry about loosing money on the other 2 bigger possitions because they automatically generate me at least the TP1 income in worst case scenario, and get huge profits on best case scenario. Super simple to use and setup! Cant wait to see what this manager is going to make for my live account!

Рекомендуем также
Close All Trades with Confirmation Alert
Azuan Noor
Утилиты
Expert Advisor for MT4 Useful utility MUST have for all traders.  With 1 click button, you're able to close all your open positions. Its come with a warning pop up notification when you click to close all your trades, to avoid an accident press the button. Just press 'Yes' to confirm or 'No' to cancel it. The expert will close all your open positions no matter what pairs you currently open or directions. Just attach the expert on 1 of your chart, and you're good to go.
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Эксперты
Magic Grid   - безындикаторный советник, использующий сеточную стратегию. Стратегия основана на автоматическом переоткрытии сетевых отложенных ордеров, после закрытия их рыночных позиций (по тейк-профит, стоп-лосс или вручную). Отложенные ордера размещаются с заданным шагом от исходных цен, которые могут вводиться вручную или генерироваться автоматически (1 раз в начале торговли) . Робот может торговать на любом тайм-фрейме, на любой валютной паре, на нескольких валютных парах, на любом количес
FREE
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Эксперты
Профессиональный эксперт форекс   Gyroscope (для пар EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY)  ализирующий рынок при помощи индекса волн эллиота. Волновая теория Эллиотта — интерпретация процессов на финансовых рынках через систему визуальных моделей (волн) на ценовых графиках.  Автор теории Ральф Эллиотт выделил восемь вариантов чередующихся волн (из них пять по тренду и три против тренда). Движение цен на рынках принимает форму пяти волн
Sessions NY London Tokyo
Makarii Gubaydullin
Утилиты
Индикатор показывает время работы мировых бирж. Помогает увидеть, какие рынки в данный момент наиболее активны Посмотрите мою  Многофункциональную утилиту : более 66 функций, включая этот индикатор  |   Свяжитесь со мной  если у вас есть вопросы Помогает выбрать наиболее волатильные инструменты в данный момент; Особенно полезен для внутридневных трейдеров; 1) При использовании на таймфреймах 1H и ниже: линии будут соответствовать фактическому расположению баров на графике, и при перемещении гра
The Super Manager
Nabil Oukhouma
Утилиты
The Super Manager (MT4 Manager) is a trading tool that enhances buy and sell orders, including pending ones, by adding Stop Loss and Take Profit With a calculated risk. It also offers a break-even for easy setup. With its user-friendly interface, Fast Manager simplifies your trading activities. Keep it simple! MT5 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/132503?source=Site+Profile+Seller Key Features: Clear buy and sell buttons   Button to move stop loss to breakeven with one click.   B
Expert or candle finder robot for forex
Rahele Rastaghi
Утилиты
Expert candle finder for forex in MetaTrader 4 Expert candle finder is one of the practical trader assistant experts that is used in the forex financial market, this expert accurately identifies the candlestick patterns on the price chart as a signal, all the found candles. informs you. This expert is run on your Meta trader platform and in a very precise way, it examines all the currency pairs that are in your watch list and every currency pair that had a professional and good candlestick patt
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Эксперты
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Virtual Exchange Reserve Equity Monitor
Kevin Peter Abate
Утилиты
Virtual Exchange Reserve Equity Monitor In an environment where exchanges offer increasingly high leverage ratios, it is all the more important for traders to tightly regulate their level of equity .  This software is designed to be run in the background on any virtual private server that can run Meta Trader 4/5.  It implements basic equity control functions ahead of the broker---allowing users to set their own equity trailing stop, an equity limit to lock-in a certain profit margin, and a unive
FREE
OTRX Fimathe Backtest
Fabio Rocha
Утилиты
OTRX Fimathe Backtest is a tool for the Trader or Enthusiast who uses the Fimathe technique created by Trader Marcelo Ferreira to carry out his training and validate if he can obtain profitability. In this tool you will be able to: 1. Define whether you are looking for a buy or sell entry. (Trend). 2. Define by clicking twice on the horizontal lines where your Reference Zone and your Neutral Zone will be. 3. Monitor the entry, subcycle and exit of the trade. 4. Trading Summary, Daily, Week
FREE
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.82 (65)
Эксперты
!! ПОЖАЛУЙСТА, ОБНОВИТЕ ДО ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ 2.05 ДЛЯ ЕЩЕ БОЛЕЕ БЫСТРОЙ РАБОТЫ!! УМНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ HFT ТОЛЬКО ЧТО ПРОШЛО ИСПЫТАНИЕ НА 100К KORTANA FX В ДЕНЬ ОТКРЫТИЯ РЫНКА 29.01.2024 НЕСМОТРЯ НА ТАКУЮ НИЗКУЮ ВОЛАТИЛЬНОСТЬ ПОЖАЛУЙСТА, ПРОВЕРЬТЕ РАЗДЕЛ СКРИНШОТОВ, Я ТАМ РАЗМЕСТИЛ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВАЖНО НЕ УПУСТИТЕ ЭКСКЛЮЗИВНУЮ СКИДКУ KORTANA FX %40 ДЛЯ КРИПТОВАЛЮТНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ДО 29.01.2024. Раскройте свой торговый потенциал с помощью Smart Funded HFT EA!   НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ В VPS / НЕТ НАСТРОЕК /
Break Even Trailing EA
Etsushi Ishizuka
Утилиты
Break Even Trailing EA | Автоматизация безубыточности и трейлинг-стопа Break Even Trailing EA — это утилита для MetaTrader 4/5, предназначенная для автоматической защиты прибыли в ручной торговле. Советник самостоятельно управляет рисками и фиксирует прибыль после ручного входа, облегчая процесс управления позицией и снижая стресс трейдера. EA предоставляет две настраиваемые логики защиты прибыли , которые можно использовать как по отдельности, так и в комбинации — в зависимости от вашего стиля
FREE
VR Color Levels MT4
Vladimir Pastushak
5 (1)
Утилиты
VR Color Levels — удобный инструмент для тех, кто применяет технический анализ с использованием таких элементов, как трендовая линия, прямоугольник и текст. Есть возможность добавлять текст непосредственно на график и делать скриншоты. Настройки, set файлы, демо версии, инструкции, решение проблем, можно получить в [блоге] Прочитать или написать отзывы можно по [ссылке] Версия для [MetaTrader 5] Работа с индикатором осуществляется в один клик . Для этого нужно нажать на кнопку с линией, после
FREE
Smarter Trade Manager DEMO
Khalil Abokwaik
Утилиты
This is a DEMO version of the Smarter Trade Manager Smarter Trade Manager  is an advanced trade management tool that can monitor and manage your manual and EA trades according to the settings you choose. It works as an Expert Advisor (EA), it does not open any trades but it closes trades as per the auto closing settings or when manually pressing any of the close buttons. FEATURES: Three-dimensional  interactive  view of your trades Trade Summary, P/L, Alerts, Closure by  Currency Trade Summary,
FREE
PZ Easy Trading EA MT4
PZ TRADING SLU
4 (1)
Утилиты
Простой торговый помощник, который позволяет легко покупать и продавать с желаемым кредитным плечом. Он был создан для потенциальных или начинающих трейдеров и вдохновлен популярными торговыми веб-платформами, такими как eToro или Binary.com. Он имеет набор торговых кнопок, реализующих различные варианты кредитного плеча, и дополнительную кнопку для закрытия всех сделок. Все сделки размещаются со стоп-лоссом в соответствии с используемым кредитным плечом. Это будет особенно полезно тем трейдера
FREE
Symbols Changer MT4
Fabrizio Malavasi
Утилиты
This utility allows to switch among symbols. You have to insert in the input your favorite tickers. it is possible to customize up to 5 symbols   Shortcut Keys :   Switch among  Symbols :   A  -Forward    D  -Backward Inputs You can setup your favorite  keys to switch among symbols. You can customize the color of background   and the edge   of the buttons . You can customize the labels : dimension and font.
FREE
Three 3TP Easy Trade Pad for MT4
Mehnoosh Karimi
Утилиты
Three 3TP Easy Trade Pad Expert for MT4 – Download The 3TP Easy Trade Pad Expert is an advanced tool designed for capital management, risk control, and streamlined trading within the MetaTrader 4 (MT4) platform. With its functional and specialized interface, this expert advisor allows traders to effortlessly set and manage Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) levels. In addition to simplifying trade execution, the tool provides features for defining acceptable risk, expected profit (R/R), and adv
Goal Time
Mourad Ezzaki
Эксперты
Советник GOAL TIME основан на понятии времени. Он анализирует изменение цены в зависимости от времени и определяет лучшее время для успешной установки ордера. Этот советник основан на индикаторе, который рисует кривую цены по времени. Эта кривая рассчитывается при помощи алгоритма, который анализирует прошлые данные. После этого советник использует полученную кривую и устанавливает правильный ордер. В случае неправильного выбора задачей советника становится ограничение убытков. После тщательного
MuteLight AK Trade Pro
Chi Hi Wu
Утилиты
Reverse Trend Solution And Trade Panel For All Symbols In One Tool! MuteLight AK Trade Pro's smart algorithm monitor the markets price, filters out noise and gives recommendation of entry time. Monitor different pairs in one chart Support to open, monitor and close orders automatically Trade Panel allow to open market or hidden pending orders with preset parameters to best fit different market condition. Advantages You Get Easy, visual and effective reverse trend detection. Gives you the abilit
Smart Key Trade Manager
Stephen Sanjeeve Sahayam
Утилиты
Большинство розничных трейдеров не могут управлять рисками и теряют счета из-за чрезмерного риска или чрезмерной торговли. Этот инструмент полностью автоматизирует просадку и управление рисками, позволяя трейдеру сосредоточиться только на своих входах. Это первый и единственный торговый менеджер, который использует ценовое действие с функцией агрессивного контроля рисков для автоматического закрытия частичных позиций, когда цена идет против сделки. Это гарантирует, что потери всегда меньше, че
ScalpingOne for MT4free
Xian Er Sha Ao
3 (1)
Утилиты
Scalping Day Trading Support Utility Scalping One MT4 free One position is displayed with one button. View P & L, Lot, and Point in real time. It is possible to switch the display of positions of only chart currencies and all currency pairs.  (The free version has only 3 positions) Supports automatic identification in Japanese and English   Account currency notation corresponds to dollar, euro, pound, yen (automatic identification) The timeline drawing function can be linked with the clock disp
FREE
Script Delete Pending Orders
Kusuma Nungki S
Утилиты
Script for Delete all Pending Orders. Usage: - Enable Automate Trading - Attach / Double click the script ENJOY IT. //+------------------------------------------------------------------+ //|                                            Close ALL Pending.mq4 | //|                              Copyright 2015, SangBatosai-Code5 | //|                           https://www.mql5.com/en/users/mahakaya | //|      Credit:                                                     | //|       SangBatosai-Code5
FREE
Trend PA
Mikhail Nazarenko
5 (3)
Индикаторы
Индикатор Trend PA для определения тренда использует  Price Action  и собственный алгоритм фильтрации. Такой подход помогает точно определять точки входа и текущий тренд на любом таймфрейме. Индикатор использует собственный алгоритм анализа изменения цены и Price Action. Что дает Вам преимущество без задержек распознать новый зарождающийся тренд с меньшим количеством ложных срабатываний. Условия фильтрации тренда можно подобрать в настройках индивидуально под Ваш стиль торговли. Индикатор отмеча
Mk R
Can Pei Pu
Эксперты
MK_R It is based on contrary patterns for EURUSD.  Basically, it will entry using the condition of 1 buy wave and 6 sell wave of Granville's law. The EA does not use indicators, grid, martingale, arbitrage.  The EA has been proven to be profitable in the six months of 2020 and is particularly suitable for the current EURUSD market since mid-December 2020. Monitoring: https://www.mql5.com/en/signals/789229 Timeframe is M5. EA needs M1 chart,M5 chart,M15 Chart,H1 chart,H4 chart. Maxium Spread
TP SL Bot
Ruslan Brezovskiy
Утилиты
TP SL Bot – утилита, которая автоматически устанавливает Stop Loss и Take Profit по вновь открытым ордерам различными способам по вашим указаниям. Также предусмотрена функция расчета объема, c которым нужно открыть сделку, чтобы получить желаемую сумму при указанном размере Stop Loss/Take Profit в пунктах.   Есть несколько вариантов расчета размера и установки параметров TP и SL:  1. Установки исходя из суммы, заданной пользователем в процентах от текущего остатка депозита 2. Установка исходя из
Grid Assistant Pro
Alessandro De Cristofaro
Утилиты
Grid Assistant Pro – Utility for Managing Grid Strategies on MetaTrader 4 Grid Assistant Pro is a professional utility that helps traders manage and monitor unidirectional grid strategies directly from the MT4 chart. It provides a visual dashboard , clear controls, and automated risk protection features for precise and efficient grid operation. Key Features Visual Dashboard Real-time metrics: Balance, Equity, Floating P/L, Drawdown %, Free Margin Grid status: active and pending or
FREE
GGODForex Market Information
Zhou Liang Ji
Утилиты
Для того, чтобы начинающим трейдерам было проще разобраться, я сделал информационную панель счета торговой платформы, которая не взимает никаких комиссий. Прежде всего, вы должны понять платформу перед торговлей. Котировки и спецификации товаров каждой платформы не совпадают с правилами торговли на счете. Можно настроить цвет и размер панели, а при попытке нажатия панель может сдвинуться. Панель не будет оформлять заказ, загружайте ЭКСПЕРТОВ с уверенностью Если вы хотите обновить свой беспла
FREE
Neon Trade EA MT4
Evgeniy Ilin
Эксперты
Neon Trade — суперсовременное торговое решение, которое открывает вам путь к финансовой свободе и наивысшему уровню трейдинга Я стремился создать уникальное торговое решение, способное удовлетворить потребности любого трейдера независимо от его целей и задач. Основной идеей стало объединение машинного обучения с продвинутыми торговыми приёмами таким образом, чтобы извлечь максимум из их совместного использования. Система применима как для разгона небольших депозитов за 1–2 месяца, так и для мак
NAS100 Auto Sl And TP
Moustapha Boulouz
5 (2)
Утилиты
Представляем NAS100 Auto SL и TP Maker для MT4: Никогда больше не пропустите установку StopLoss и TakeProfit с нашим NAS100 Auto SL и TP Maker, незаменимым помощником для трейдеров, работающих на рынке Nasdaq 100 в MetaTrader 4. Этот инструмент предназначен для тех, кто ищет беспроблемное решение для автоматизации управления уровнями StopLoss и TakeProfit. Ключевые особенности: Эффективная автоматизация: Автоматически отслеживает сделки Nasdaq 100 без StopLoss и/или TakeProfit. Динамически регу
FREE
Virtual Collider Manual
IPA Investments LTD
Утилиты
Virtual Collider Manual   – торговый робот-помощник со встроенной панелью для ручной торговли, осуществляющий автоматический вывод открываемой трейдером позиции в профит, используя инновационный адаптивный сеточный алгоритм усреднения и адаптивный пирамидинг. Ноу-хау используемого сеточного алгоритма усреднения и пирамидинга торгового робота   Virtual Collider Manual   базируется на полной автоматической адаптации всех характеристик динамически выстраиваемой сетки и пирамиды ордеров под актуальн
Reversal Monster Mini
Abdulfattah Yahya Mohammed Alhazmi
Эксперты
The Most advanced and comprehensive EA to trade Trend Reversals/Pullbacks It is a very profitable EA, to trade trends breakout, and manage trades, takeprofit, stoploss, move to breakeven, and trailing stop. The   “Reversal Monster EA”   trades Reversal/Pullbacks when the current price of the pair pullback to a predefined horizontal level or trendline on the currency chart. The opening of the position can be immediate after pullback to the drawn trendline or after closing the candle below/above
FREE
С этим продуктом покупают
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.96 (104)
Утилиты
Опыт экстремально быстрого копирования сделок с помощью Local Trade Copier EA MT4 . Благодаря простой установке в течение 1 минуты этот копировщик сделок позволяет вам копировать сделки между несколькими терминалами MetaTrader на одном компьютере с Windows или на Windows VPS с крайне быстрыми скоростями копирования менее 0.5 секунды. Независимо от того, новичок вы или профессиональный трейдер, Local Trade Copier EA MT4 предлагает широкий спектр опций, чтобы настроить его под ваши конкретные пот
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.42 (192)
Утилиты
Помогает рассчитать риск на сделку, простая установка нового ордера с помощью линий, управление ордерами с функциями частичного закрытия, 7 типов трейлинг-стопа и другие полезные функции. Дополнительные материалы и инструкции Инструкция по установке   -   Инструкция к приложению   -   Пробная версия приложения для демо счета Функция Линии   - отображает на графике линию открытия, стоп-лосс, тейк-профит. С помощью этой функции легко установить новый ордер и увидеть его дополнительные характери
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (424)
Утилиты
Добро пожаловать в Trade Manager EA — лучший инструмент для управления рисками, предназначенный для упрощения, точности и эффективности торговли. Это не просто инструмент для размещения ордеров; это комплексное решение для удобного планирования торгов, управления позициями и усиленного контроля над рисками. Независимо от того, начинающий вы трейдер, опытный специалист или скальпер, нуждающийся в быстром исполнении, Trade Manager EA адаптируется к вашим потребностям и работает с любыми активами:
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
Утилиты
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Копия Кот MT4) — это не просто локальный торговый копировщик; это полноценная система управления рисками и исполнения, созданная для современных условий торговли. От испытаний в prop-фирмах до личного управления счетами — он адаптируется к любой ситуации, сочетая надежное исполнение, защиту капитала, гибкую настройку и расширенные функции обработки сделок. Копировщик работает как в режиме Master (отправитель), так и в режиме Slave (получатель), обеспечивая синхрон
Risk Calculator Fast Trade Management Buttons
LEE SAMSON
Утилиты
Risk/Reward Tool — это профессиональный советник, созданный для того, чтобы революционизировать способ планирования, визуализации и исполнения сделок в MetaTrader 4. Независимо от того, являетесь ли вы дискреционным трейдером, ценящим точное управление рисками, или разработчиком стратегий, которому необходимо визуально тестировать торговые настройки, этот инструмент предоставляет всё необходимое в одном элегантном и интуитивно понятном интерфейсе. В отличие от простых калькуляторов позиций, Risk
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Утилиты
Averaging Helper - Это некий разруливатель поможет вам усреднить открытые вами ранее убыточные позиции с помощью двух техник: стандартного усреднения хеджирования с последующим открытием позиций по тренду Утилита имеет возможность разрулить сразу несколько позиций открытых в разных направлениях как на бай так и на селл. К примеру вы открыли 1 позицию на селл и вторую на бай, и они обе в минусе, или одна в минусе а одна в плюсе но недостаточном и вы бы хотели усреднить две эти позиции что-бы зак
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Утилиты
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Утилиты
MT4 к Telegram Signal Provider - это простой в использовании и полностью настраиваемый инструмент, который позволяет отправлять сигналы в Telegram, превращая ваш аккаунт в поставщика сигналов. Формат сообщений полностью настраиваем! Однако для простого использования вы также можете выбрать предопределенный шаблон и включать или отключать определенные части сообщения. [ Демо ]  [ Руководство ] [ Версия для MT5 ] [ Версия для Discord ] [ Телеграм-канал ]  New: [ Telegram To MT5 ] Настройка Шаг за
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (65)
Утилиты
Копировщик позиций/сделок/ордеров для MetaTrader 4 ( Для копирования на терминал MetaTrader 4 ). Копирует сделки, позиции, ордера с любых счетов, в том числе и счетов, открытых по инвест паролю. Один из лучших копировщиков сделок COPYLOT  МТ4 - МТ4, МТ5 - МТ4 для версии  COPYLOT MT4  ( или  МТ4 - МТ5  МТ5 - МТ5 для версии COPYLOT MT5)  на сегодняшний день. Версия МТ5 Полное описание +DEMO +PDF Как купить Как установить    Как получить файлы журналов   Как тестировать и оптимизировать    Все
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
Утилиты
Trade Panel — это многофункциональный торговый помощник. Приложение содержит более 50 торговых функций для ручной торговли и позволяет автоматизировать большинство торговых операций. Внимание приложение не работает в тестере стратегий. Перед покупкой вы можете протестировать демоверсию на демо-счете. Демоверсия здесь . Полная инструкция здесь . Торговля. Позволяет совершать торговые операции в один клик: Открыть отложенные ордера и позиции с автоматическим расчетом риска. Открыть несколько ордер
Remote Trade Copier MT4
Rashed Samir
5 (1)
Утилиты
Remote Trade Copier   is an advanced tool designed for efficiently copying trades between accounts in both   local   and   remote   modes. It allows for lightning-fast order replication from a master account to a slave account. In local mode, trades are copied instantly, while in remote mode, the copying process takes a second.  In new version, in remote mode , the copy operation can be performed with a delay of milliseconds or zero . After purchase, ask how to activate it MT4 Version (Only Loc
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.57 (14)
Утилиты
Trade Copier Pro - это мощный инструмент для удаленного копирования сделок между несколькими счетами MetaTrader 4/MetaTrader 5, расположенными в разных местах, по сети интернет. Это идеальное решение для провайдеров сигналов, которые хотят поделиться своей торговлей с другими трейдерами по всему миру. Один поставщик может копировать сделки на множество счетов-получателей, а один получатель может копировать торговлю множества провайдеров. Поставщик может указать срока завершения подписки для кажд
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (53)
Утилиты
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (9)
Утилиты
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the   News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify   trading days   and   hours   for your expert. The News Filter EA also includes   risk management   and   equity protection   features
Trade copier MT4
Alfiya Fazylova
4.55 (31)
Утилиты
Trade Copier — это профессиональная утилита, предназначенная для копирования и синхронизации сделок между торговыми счетами. Копирование происходит от счета/терминала поставщика к счету/терминалу получателя, которые установлены на одном компьютере или vps. Перед покупкой вы можете протестировать демо-версию на демо-счете. Демо-версия здесь . Полная инструкция здесь . Основной функционал и преимущества: Русифицированный интерфейс, поддержку на русском языке. Поддерживает копирование МТ4 > МТ4, МТ
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
Утилиты
Мгновенно просматривайте историю закрытых сделок по дням и неделям, текущие открытые сделки и экспозицию форекс на одном графике! Используйте тепловую карту для определения прибыльных сделок и текущего проседания в вашем торговом портфеле. Кнопки быстрого закрытия Используйте кнопки быстрого закрытия, чтобы закрыть каждую сделку по одному символу, закрыть отдельные сделки полностью или зафиксировать частичную прибыль или убыток одним нажатием кнопки. Больше не нужно искать сделки в списке и ду
Second Chart the Time Frame in Seconds
Boris Sedov
4.8 (5)
Утилиты
Seconds Chart — уникальный инструмент для создания секундных графиков в MetaTrader 4 . С помощью Seconds Chart вы можете построить график с таймфреймом, заданным в секундах, получая идеальную гибкость и точность анализа, недоступную на стандартных минутных или часовых графиках. Например, таймфрейм S15 обозначает график со свечами продолжительностью 15 секунд. Вы можете использовать любые индикаторы, советники и скрипты. Работать с ними так же удобно, как и на стандартных графиках. В отличие от с
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.86 (58)
Утилиты
Торговая Панель для торговли в 1 клик.  Работа с позициями и ордерами!  Торговля с  чарта  (график) или с  клавиатуры . С помощью нашей торговой панели Вы можете торговать   в один клик с графика   и совершать торговые операции в   30   раз быстрее стандартного управления в MetaTrader.  Автоматические расчеты параметров и функции, которые облегчают жизнь трейдеру и помогают трейдеру вести свою торговую деятельность в разы быстрее и удобнее. Графические подсказки и полная информация по торговым с
RS Trade Copier
Boris Sedov
5 (1)
Утилиты
Профессиональное решение для копирования сделок между терминалами. RS Trade Copier — это надёжная и гибкая система копирования торговых операций между терминалами MetaTrader 4. Программа подходит как опытным трейдерам и сигнал-сервисам, так и частным инвесторам. Позволяет передавать сигналы от одного или нескольких источников к одному или нескольким приёмникам с высокой точностью и минимальными задержками. Поддерживает как простую автоматическую настройку, так и расширенное ручное конфигурирован
Exp4 Duplicator
Vladislav Andruschenko
4.5 (22)
Утилиты
Советник дублирует позиции на Вашем счете  MetaTrader 4 , открытые Вами, другим советником или MQL. Копирует все сделки, которые открыты вручную или другим советником. Копирует сигналы и увеличивает лот с сигналов! Увеличивает лот других советников. Поддерживает функции: установить свой лот при дублировании, дублировать стоп-лосс, тейк-профит, использовать трейлинг-стоп для продублированных позиций...... Версия МТ 5 Полное описание +DEMO +PDF Как купить Как установить     Как получить файлы ж
Auto Grid trades
Makarii Gubaydullin
Утилиты
Auto Grid:  автоматическое создание сеточных ордеров на основе ваших существующих сделок. Автоматизируйте сложные торговые стратегии   с помощью продвинутых сеточных систем, которые обнаруживают новые позиции и автоматически создают оптимизированные массивы ордеров. Многофункциональная утилита : 66+ функций, включая этот инструмент  |   пишите мне  по любым вопросам  |   Версия для MT5 A. Интеллектуальное обнаружение и мониторинг сделок: Сканирование конкретного символа или полного портфеля Рас
CloseIfProfitorLoss with Trailing
Vladislav Andruschenko
4.87 (31)
Утилиты
Закрытие позиций в MetaTrader 4 по общей прибыли\убытку с трейлингом прибыли. Включите Режим Виртуальных стопов . Закрытие и расчет отдельно по BUY и SELL позициям . Закрытие и расчет по всем символам или только по текущему . Активируйте трейлинг-стоп прибыли. Закрытие по общей прибыли и убытку в валюте депозита, пунктах или % от баланса . Советник предназначен для использования на любом счёте в паре с любым другим советником или при ручной торговле. Версия MT5 Полное описание + DEMO + PDF Как
Profrobotrading Channel EA
Irina Cherkashina
Утилиты
With this Expert Advisor, you can seamlessly integrate various channel, arrow, and reversal indicators. It offers the flexibility to use all popular channel trading strategies, while also providing powerful tools to customize your trading conditions and risk management system.   The Expert Advisor opens orders when the price crosses the channel boundaries. Multiple crossing conditions are available for customization: Price touches boundary on re-entry into the channel Price touches boundary on
Forward Alert To Telegram
Trinh Dat
4.73 (11)
Утилиты
The Expert Advisor will help you forward all pop-up alert with screenshot from  MetaTrader 4 to Telegram channel/ group, also forward all notifications to Telegram. Parameters  -  Telegram Bot Token - create bot on Telegram and get token.  -  Telegram Chat ID  - input your Telegram user ID,  group / channel ID  -  Forward Alert - default true, to forward alert.  -  Send message as caption of Screenshot - default false, set true to send message below Screenshot  How to setup and guide  - Telegram
X2 Copy MT4
Liubov' Shkandrii
Утилиты
Откройте для себя мгновенное копирование сделок с революционным X2 Copy MT4. Всего за 10 секунд простой установки вы получите мощный инструмент для синхронизации сделок между терминалами MetaTrader на одном компьютере Windows или VPS с беспрецедентной скоростью — менее 0.1 секунды. Управляете несколькими счетами, следуете сигналам или масштабируете свою стратегию — X2 Copy MT4 адаптируется к вашему рабочему процессу с непревзойдённой точностью и контролем. Хватит ждать — начните копировать с лид
Loss Recovery Trading Robot
Quang Dung Pham
5 (2)
Утилиты
Данный советник можно использовать для ручной торговли в качестве фонового советника, либо сочетать с другим советником для открытия сделок. Loss Recovery Trading - это вариант для управления убыточными позициями вместо использования стоп-лосса, устанавливая зону восстановления и целевые уровни для выхода из последовательности шагов. Как он работает? Если цена движется в противоположном направлении от первой позиции на определенное количество пунктов убытка, советник откроет противоположно напр
Fast Copy For Multi Plattform Multi Account MT4
Kaijun Wang
5 (11)
Утилиты
Копир->Удобное и быстрое взаимодействие с интерфейсом, пользователи могут использовать его сразу       ->>>> Рекомендуется использовать на компьютерах Windows или VPS Windows Функции: Разнообразные и персонализированные настройки копирования сделок: 1. Различные режимы лота могут быть установлены для различных источников сигналов. 2. Различные источники сигналов могут быть установлены для прямого и обратного копирования сделок. 3. Сигналы могут быть установлены с комментариями. 4. Следует ли ка
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
Утилиты
Автоматически торгуйте зонами поддержки и сопротивления или спроса и предложения, как только вы определите ключевые области, из которых хотите торговать. Этот советник позволяет вам рисовать зоны покупки и продажи одним щелчком мыши, а затем размещать их именно там, где вы ожидаете разворота цены. Затем советник отслеживает эти зоны и автоматически совершает сделки на основе ценового действия, которое вы указываете для зон. После совершения первоначальной сделки советник выйдет с прибылью в про
Drawdown Manager MT4
Biswarup Banerjee
Утилиты
Drawdown Manager MT4 — это мощный экспертный советник для MetaTrader 4, разработанный как защитник капитала для управления сделками и обеспечения безопасности вашего торгового счета. Этот инструмент, созданный специально для проп-трейдинговых фирм, повышает качество торговли благодаря продвинутым функциям управления рисками, защищая ваши инвестиции. Он отслеживает и контролирует торговую активность, не выполняя сделки, сосредотачиваясь на защите капитала и оптимизации производительности счета. П
Market Screener for MT4
Sergey Batudayev
5 (1)
Утилиты
Это скринер позволяет выявлять активы которые больше чем обычно перекупленны (% рост) или перепроданны (% падение) в рамках выбранного отрезка времени (тайм фрейма). На рынке правит закон, купить дешевле, продать дороже , но без автоматического сканера вам будет весьма сложно выявлять валюты / акции которые перекупленные или перепроданные больше обычного скажем в рамках текущей недели, или текущего часа, или месяца. Инструментов может быть десятки или сотни, иногда просто физически можно не успе
Фильтр:
xlxAxlx
1473
xlxAxlx 2025.02.20 06:48 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

davidvidal
14
davidvidal 2023.03.31 04:53 
 

Herramienta imprescindible para un trader que vive del trading, ya que la velocidad y facilidad para colocar tus trades con la gestión perfecta, la división de la gestión en 3 trades y que tu elijas los % te permite tener una perfecta administración de tus trades tanto para toma de profits, tanto para recortar perdidas.

Karim S
18
Karim S 2023.03.22 15:55 
 

It made my trading process so much easier and faster, this powerful tool just allowed me to set up some basic parameters for the entry and take profit, and generated me a TP 1, 2, 3, stop loss, and automatically moves the stop lose closer to the takeprofits automatically. So i dont have to worry about loosing money on the other 2 bigger possitions because they automatically generate me at least the TP1 income in worst case scenario, and get huge profits on best case scenario. Super simple to use and setup! Cant wait to see what this manager is going to make for my live account!

Ответ на отзыв