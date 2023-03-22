SMC Trade Manager

5

スマートマネーコンセプトのトレードマネージャーをご紹介します。この究極のツールは、市場でプロのエッジを求めるトレーダーを対象に設計されています。ICT/スマートマネーコンセプト/マニュアルトレーダーであろうと、当社のソフトウェアは、取引を簡単に自動化し、リアルタイムでリスクを管理するために特別に構築されています。

スマートマネーコンセプトのトレードマネージャーを使用することで、自信を持って、一貫性を持って、スマートマネーコンセプトや機関投資家のトレードセットアップを簡単に実行できます。当社の強力なツールは、MetaTrader 4プラットフォーム上で実行されます（現在MT5バージョンの開発も進めています）。

スマートマネーコンセプトのトレードマネージャーは、リスク管理やストップロス、テイクプロフィット、プロプションなどの重要なパラメータを自動化することで、取引を簡素化します。当社独自のフラクタル対称戦略を使用して、スケーリングアウト測定値を設定することもできます。設定をカスタマイズして、独自のトレードスタイルとリスクプロファイルに合わせることができ、アルゴリズムは自動的に口座サイズに合わせて調整されます。最大の効率性を確保するために、最適化されたデフォルト設定を使用することもできます。

当社のシステムは、初心者にも使いやすく、経験豊富な機関トレーダーのニーズにも柔軟に対応できます。ただし、ライブアカウントで実行する前に、デモ口座でツールを熟知し、ストラテジーをテストすることを強くお勧めします。

スマートマネーコンセプトのトレードマネージャーを使用することで、時間を節約し、ストレスを減らし、利益を増やすことができます。規律を持って、自信を持って、一貫性を持って取引しましょう。スマートマネーコンセプトのトレードマネージャーを



レビュー 3
davidvidal
14
davidvidal 2023.03.31 04:53 
 

Herramienta imprescindible para un trader que vive del trading, ya que la velocidad y facilidad para colocar tus trades con la gestión perfecta, la división de la gestión en 3 trades y que tu elijas los % te permite tener una perfecta administración de tus trades tanto para toma de profits, tanto para recortar perdidas.

Karim S
18
Karim S 2023.03.22 15:55 
 

It made my trading process so much easier and faster, this powerful tool just allowed me to set up some basic parameters for the entry and take profit, and generated me a TP 1, 2, 3, stop loss, and automatically moves the stop lose closer to the takeprofits automatically. So i dont have to worry about loosing money on the other 2 bigger possitions because they automatically generate me at least the TP1 income in worst case scenario, and get huge profits on best case scenario. Super simple to use and setup! Cant wait to see what this manager is going to make for my live account!

おすすめのプロダクト
Close All Trades with Confirmation Alert
Azuan Noor
ユーティリティ
Expert Advisor for MT4 Useful utility MUST have for all traders.  With 1 click button, you're able to close all your open positions. Its come with a warning pop up notification when you click to close all your trades, to avoid an accident press the button. Just press 'Yes' to confirm or 'No' to cancel it. The expert will close all your open positions no matter what pairs you currently open or directions. Just attach the expert on 1 of your chart, and you're good to go.
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
エキスパート
Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
FREE
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
エキスパート
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Sessions NY London Tokyo
Makarii Gubaydullin
ユーティリティ
このインジケーターは世界の取引所の営業時間を表示します。現在どの市場が最も活発かを確認するのに役立ちます 私の  #1 Pro  Utility : 66+ 機能、このツールを含む  |   お問い合わせ  ご質問があれば 現在最もボラティリティの高い銘柄を選択するのに役立ちます； デイトレーダーに特に有用です； 1) 1H以下の時間足 で使用する場合：線はチャート上のバーの実際の位置に対応し、チャートを移動すると、取引セッションの線 はチャートと一緒に移動します 。 2) 4H以上の時間足 で使用する場合：取引セッションの 静的なチャート が表示され、垂直線 は一日中移動し 、現在どの市場が活発かを示します。（スケールのため）。 インジケーターをインストールした後、グリッドを無効にし（CTRL+G）、オブジェクトの説明を無効にする（F8>共通>オブジェクトの説明を表示）ことをお勧めします。 入力設定： 重要：   インジケーターを正しく動作させるには、初期設定で   ブローカー時間とグリニッジ標準時との時差を設定する必要があります： ブローカー時間は「MarketWatch」セ
The Super Manager
Nabil Oukhouma
ユーティリティ
The Super Manager (MT4 Manager) is a trading tool that enhances buy and sell orders, including pending ones, by adding Stop Loss and Take Profit With a calculated risk. It also offers a break-even for easy setup. With its user-friendly interface, Fast Manager simplifies your trading activities. Keep it simple! MT5 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/132503?source=Site+Profile+Seller Key Features: Clear buy and sell buttons   Button to move stop loss to breakeven with one click.   B
Expert or candle finder robot for forex
Rahele Rastaghi
ユーティリティ
Expert candle finder for forex in MetaTrader 4 Expert candle finder is one of the practical trader assistant experts that is used in the forex financial market, this expert accurately identifies the candlestick patterns on the price chart as a signal, all the found candles. informs you. This expert is run on your Meta trader platform and in a very precise way, it examines all the currency pairs that are in your watch list and every currency pair that had a professional and good candlestick patt
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
エキスパート
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Virtual Exchange Reserve Equity Monitor
Kevin Peter Abate
ユーティリティ
Virtual Exchange Reserve Equity Monitor In an environment where exchanges offer increasingly high leverage ratios, it is all the more important for traders to tightly regulate their level of equity .  This software is designed to be run in the background on any virtual private server that can run Meta Trader 4/5.  It implements basic equity control functions ahead of the broker---allowing users to set their own equity trailing stop, an equity limit to lock-in a certain profit margin, and a unive
FREE
OTRX Fimathe Backtest
Fabio Rocha
ユーティリティ
OTRX Fimathe Backtest is a tool for the Trader or Enthusiast who uses the Fimathe technique created by Trader Marcelo Ferreira to carry out his training and validate if he can obtain profitability. In this tool you will be able to: 1. Define whether you are looking for a buy or sell entry. (Trend). 2. Define by clicking twice on the horizontal lines where your Reference Zone and your Neutral Zone will be. 3. Monitor the entry, subcycle and exit of the trade. 4. Trading Summary, Daily, Week
FREE
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.82 (65)
エキスパート
!! 最新バージョン2.05にアップデートして、さらに高速なパフォーマンスを実現してください!! スマートファンデッドHFTは、2024年1月29日の市場オープンで、低ボラティリティにもかかわらず、KORTANA FXの100Kチャレンジを突破しました。 スクリーンショットセクションをチェックしてください。証拠をそこに置きました。 重要：2024年1月29日までのKORTANA FXの暗号支払いに対する40％の独占割引をお見逃しなく。 スマートファンデッドHFT EAでトレーディングの可能性を解き放ちましょう！ VPS不要 / 設定ファイル不要 / プラグアンドプレイを楽しむ 限定時間のプロモーション価格 2024年2月1日に価格が上がります！！ https://www.youtube.com/watch?v=56FKxI-noI4 最初の満足なクライアントの結果が添付されています。今日、自分自身でFAST FOREX FUNDINGの50Kチャレンジを突破しました。以下に結果を添付しました)) トレーダーの皆さん、こんにちは、 私のトレーディングの
Break Even Trailing EA
Etsushi Ishizuka
ユーティリティ
Break Even Trailing EA｜ブレークイーブン＆トレーリングストップ自動化ツール Break Even Trailing EAは、MetaTrader 4/5上で手動トレードの利益確保を自動化するために開発されたユーティリティEAです。 裁量エントリー後のリスク管理や利確作業を自動でサポート し、忙しいトレーダーの利益確定・損失限定を強力にアシストします。 本EAは、次の 2種類の利益確保ロジック を組み合わせて使えるのが大きな特徴です。 1. ブレークイーブン（建値ストップ）機能 あらかじめ指定した含み益（pips単位）に到達すると、ストップロスを自動で建値（エントリー価格）または建値＋指定pipsの位置まで移動します。 損益がプラスになった瞬間にロスカットをゼロ／プラスに固定したい時や、逆行時の損失リスクを早期に排除したい場合に最適です。 「建値+α」も設定できるため、手数料やスプレッド分を確実にカバーしたい場合にも柔軟に対応します。 2. トレーリングストップ機能 指定した利益幅に達した後、相場の上昇/下落に合わせてストップロスを自動的に追従させます。 利益の伸び
FREE
VR Color Levels MT4
Vladimir Pastushak
5 (1)
ユーティリティ
VR カラー レベルは、トレンドライン、四角形、テキストなどの要素を使用してテクニカル分析を適用する人にとって便利なツールです。グラフにテキストを直接追加したり、スクリーンショットを撮ったりすることができます。 設定、設定ファイル、デモ版、説明書、問題解決方法は、以下から入手できます。 [ブログ] レビューを読んだり書いたりすることができます。 [リンク] のバージョン [MetaTrader 5] インジケーターの操作は ワンクリック で実行できます。これを行うには、線の付いたボタンをクリックすると、カーソルの下に傾向線が表示されます。次に、カーソルを移動して 線の位置 を選択し、もう一度クリックして修正します。 インジケーター の特徴は、スタイルと色のすべての変更が自動的に保存され、その後すべての 新しく作成された グラフィック オブジェクトに適用されることです。 このインジケーターには、異なるスタイルのトレンド ラインを設定するための 2 つの独立したボタン、異なるスタイルの 2 つの独立した四角形、独自のスタイルを持つ 1 つのテキスト フィールド、およびスクリーンショット
FREE
Smarter Trade Manager DEMO
Khalil Abokwaik
ユーティリティ
This is a DEMO version of the Smarter Trade Manager Smarter Trade Manager  is an advanced trade management tool that can monitor and manage your manual and EA trades according to the settings you choose. It works as an Expert Advisor (EA), it does not open any trades but it closes trades as per the auto closing settings or when manually pressing any of the close buttons. FEATURES: Three-dimensional  interactive  view of your trades Trade Summary, P/L, Alerts, Closure by  Currency Trade Summary,
FREE
PZ Easy Trading EA MT4
PZ TRADING SLU
4 (1)
ユーティリティ
Um assistente de negociação simples que permite comprar e vender facilmente com a alavancagem desejada. Ele foi criado para o trader eventual ou iniciante e inspirado em plataformas populares de negociação baseadas na web, como eToro ou Binary.com. Possui um conjunto de botões de negociação que implementam diferentes opções de alavancagem e um botão adicional para fechar todas as negociações. Todas as negociações são colocadas com um stop-loss de acordo com a alavancagem utilizada. Será particu
FREE
Symbols Changer MT4
Fabrizio Malavasi
ユーティリティ
This utility allows to switch among symbols. You have to insert in the input your favorite tickers. it is possible to customize up to 5 symbols   Shortcut Keys :   Switch among  Symbols :   A  -Forward    D  -Backward Inputs You can setup your favorite  keys to switch among symbols. You can customize the color of background   and the edge   of the buttons . You can customize the labels : dimension and font.
FREE
Three 3TP Easy Trade Pad for MT4
Mehnoosh Karimi
ユーティリティ
Three 3TP Easy Trade Pad Expert for MT4 – Download The 3TP Easy Trade Pad Expert is an advanced tool designed for capital management, risk control, and streamlined trading within the MetaTrader 4 (MT4) platform. With its functional and specialized interface, this expert advisor allows traders to effortlessly set and manage Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) levels. In addition to simplifying trade execution, the tool provides features for defining acceptable risk, expected profit (R/R), and adv
Goal Time
Mourad Ezzaki
エキスパート
GOAL TIME is an expert advisor based on the notion of time, it studies the change of price according to time, and it finally detects the best time to execute a good order. The EA is based on an indicator that draws a price curve in relation to time, this curve is deduced by an algorithm that analyzes old data. Then, the EA exploits the generated curve and executes the correct order. In case of incorrect choice, the EA has the mission to limit the losses. After a thorough study of this strategy o
MuteLight AK Trade Pro
Chi Hi Wu
ユーティリティ
Reverse Trend Solution And Trade Panel For All Symbols In One Tool! MuteLight AK Trade Pro's smart algorithm monitor the markets price, filters out noise and gives recommendation of entry time. Monitor different pairs in one chart Support to open, monitor and close orders automatically Trade Panel allow to open market or hidden pending orders with preset parameters to best fit different market condition. Advantages You Get Easy, visual and effective reverse trend detection. Gives you the abilit
Smart Key Trade Manager
Stephen Sanjeeve Sahayam
ユーティリティ
ほとんどの個人トレーダーはリスクを管理できず、過剰なリスクや過剰な取引によって口座を破綻させます。このツールはドローダウンとリスク管理を完全に自動化し、トレーダーはエントリーだけに集中できます。これは、Aggressive Risk Control 機能を備えた価格アクションを使用して、価格が取引に反する場合に部分的なポジションを自動的に決済する最初で唯一のトレード マネージャーです。これにより、損失が常に勝ちよりも小さく抑えられます。 あらゆるエントリー方法およびあらゆる取引スタイルで使用できます。スキャルピング、日中取引、またはスイング取引。 特徴： すべての注文タイプで使用します。成行注文、逆指値注文、指値注文。 アラート付きの Aggressive Risk Control (ARC) - 価格が取引に反する場合のドローダウンを削減します。 取引の回数を制限し、過剰取引を減らします。 ロットサイズの自動計算。 自動または手動でストップロスと複数のテイクプロフィットレベルを設定します。 自動または手動でストップロスを損益分岐点に移動します。 利益が出ている場合は、部分的
ScalpingOne for MT4free
Xian Er Sha Ao
3 (1)
ユーティリティ
Scalping One MT4 free バージョンです。 １ポジションを１つのボタンで表示します。リアルタイムで損益、  Lot、  Pointを表示。チャート通貨のみと全通貨ペアのポジションの表示を切り替え可能。（free版は３ポジションのみ） 日本語、英語に自動識別対応（設定タブは英語のみですが http://www.emkyuradias.shop/emkyuradias.shop/instruction.html にて日本語Helpを用意） 口座通貨表記はドル、ユーロ、ポンド、円に対応（自動識別） タイムラインの描画機能は、ローカルタイム（PC時間）、カレントタイム、東京、ニューヨーク、ロンドン、シドニー時間を選択可能な時計表示と連動可能、サマータイム対応。 ラウンドナンバー、日、週、月、年の安値、高値ライン表示、非表示がワンクリックで可能、高値安値は時間表示上のデータ表示部分にて個別に表示も可能です。
FREE
Script Delete Pending Orders
Kusuma Nungki S
ユーティリティ
Script for Delete all Pending Orders. Usage: - Enable Automate Trading - Attach / Double click the script ENJOY IT. //+------------------------------------------------------------------+ //|                                            Close ALL Pending.mq4 | //|                              Copyright 2015, SangBatosai-Code5 | //|                           https://www.mql5.com/en/users/mahakaya | //|      Credit:                                                     | //|       SangBatosai-Code5
FREE
Trend PA
Mikhail Nazarenko
5 (3)
インディケータ
The Trend PA indicator uses   Price Action   and its own filtering algorithm to determine the trend. This approach helps to accurately determine entry points and the current trend on any timeframe. The indicator uses its own algorithm for analyzing price changes and Price Action. Which gives you the advantage of recognizing, without delay, a new nascent trend with fewer false positives. Trend filtering conditions can be selected in the settings individually for your trading style. The indicator
Mk R
Can Pei Pu
エキスパート
MK_R It is based on contrary patterns for EURUSD.  Basically, it will entry using the condition of 1 buy wave and 6 sell wave of Granville's law. The EA does not use indicators, grid, martingale, arbitrage.  The EA has been proven to be profitable in the six months of 2020 and is particularly suitable for the current EURUSD market since mid-December 2020. Monitoring: https://www.mql5.com/en/signals/789229 Timeframe is M5. EA needs M1 chart,M5 chart,M15 Chart,H1 chart,H4 chart. Maxium Spread
TP SL Bot
Ruslan Brezovskiy
ユーティリティ
TP SL Bot is a utility that automatically sets Stop Loss and Take Profit for newly opened orders in several ways. There is also a function for calculating the volume that you need to open the trade to get the desired amount with the specified Stop Loss / Take Profit size in points. There are several options for calculating the size and setting parameters TP and SL: 1. Setting based on the amount specified by the user as a percentage of the current deposit balance. 2. Setting as the amount entere
Grid Assistant Pro
Alessandro De Cristofaro
ユーティリティ
Grid Assistant Pro – Utility for Managing Grid Strategies on MetaTrader 4 Grid Assistant Pro is a professional utility that helps traders manage and monitor unidirectional grid strategies directly from the MT4 chart. It provides a visual dashboard , clear controls, and automated risk protection features for precise and efficient grid operation. Key Features Visual Dashboard Real-time metrics: Balance, Equity, Floating P/L, Drawdown %, Free Margin Grid status: active and pending or
FREE
GGODForex Market Information
Zhou Liang Ji
ユーティリティ
初心者のトレーダーが理解しやすいように、手数料がかからないトレーディングプラットフォームの口座情報パネルを作りました。 まず、取引する前にプラットフォームを理解する必要があります。 各プラットフォームの見積もりと商品仕様は、アカウント取引ルールと同じではありません。 パネルの色やサイズを調整でき、押すとパネルが動く場合があります。 パネルは注文しません、自信を持ってエキスパートをロードします 無料の製品をアップグレードしたい場合は、古い製品を市場から削除し、MT4を再起動してから再度ダウンロードして、アップグレードされた無料の製品を使用する必要があります。 In order to make it easier for novice traders to understand, I made a trading platform account information panel, which does not charge any fees. First of all, you must understand the platform before trading. The
FREE
Neon Trade EA MT4
Evgeniy Ilin
エキスパート
Neon Trade（ネオン・トレード）—— 最先端の取引ソリューションで、財務的自由と最高レベルのトレーディングを実現 私は、あらゆるトレーダーの目的や課題に応えられる、唯一無二の取引ソリューションを開発することを目指しました。その核となるアイデアは、機械学習と高度な取引テクニックを融合させ、双方のシナジー効果を最大限に引き出すことにあります。本システムは、1～2か月で少額の資金を急成長させる用途にも、何年にもわたる長期投資にも適しています。 製品についてさらに詳しく知るためのリンク集 以下のことができるリンクです： 購入前の質問や、購入後のサポート・お問い合わせ 無料で試す 実際の口座で最も慎重なアプローチで取引するための.SETファイル 私のTelegramコミュニティ（質問や、すでに製品を購入された他ユーザーとの交流が可能） 慎重戦略による取引のモニタリング MetaTrader 5専用の同等バージョン！ 製品と入力パラメータの詳細ガイド 重要！！！ロボットをご購入された方、または購入をご検討中の方は、必ず私にダイレクトメッセージを送信してください。設定のアドバイス、推奨事項
NAS100 Auto Sl And TP
Moustapha Boulouz
5 (2)
ユーティリティ
MT4用NAS100 Auto SL and TP Makerをご紹介します： MetaTrader4でナスダック100市場をナビゲートするトレーダーにとって不可欠なアシスタントであるNAS100オートSLおよびTPメーカーで、ストップロスおよびテイクプロフィットの設定をもう見逃すことはありません。このツールは、ストップロスとテイクプロフィットのレベル管理を自動化するシームレスなソリューションを求める方々のために設計されています。 主な特徴 簡単な自動化： ストップロスやテイクプロフィットのないナスダック100取引を自動的に監視します。 ユーザーが構成した設定に基づいてレベルを動的に調整します。 注文タイプの多様性： Nasdaq100の成行注文と未決済注文の両方に対応。 MetaTrader 4で利用可能な様々な注文タイプをサポートします。 カスタマイズされた設定： ユーザーフレンドリーなパラメータ設定により、トラッキング設定とストップロス/テイクプロフィットレベルのカスタマイズが可能です。 柔軟な範囲： 実行する特定のNAS100商品、または取引されるすべての商品に対してStop
FREE
Virtual Collider Manual
IPA Investments LTD
ユーティリティ
Virtual Collider Manual   is a trading assistant with a built-in panel for manual trading. It automatically moves a position opened by a trader in profit using innovative adaptive grid algorithm of averaging and adaptive pyramiding Know-how of the grid algorithm of averaging and pyramiding of the   Virtual Collider Manual   trading robot is based on fully automatic adaptation of all characteristics of dynamically build order grid and pyramid with actual price movement with no need for adjusting
Reversal Monster Mini
Abdulfattah Yahya Mohammed Alhazmi
エキスパート
The Most advanced and comprehensive EA to trade Trend Reversals/Pullbacks It is a very profitable EA, to trade trends breakout, and manage trades, takeprofit, stoploss, move to breakeven, and trailing stop. The   “Reversal Monster EA”   trades Reversal/Pullbacks when the current price of the pair pullback to a predefined horizontal level or trendline on the currency chart. The opening of the position can be immediate after pullback to the drawn trendline or after closing the candle below/above
FREE
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.96 (104)
ユーティリティ
Local Trade Copier EA MT4 による、驚くほど高速な取引コピーを体験してください。1分で簡単にセットアップできるこの取引コピー機は、同じWindowsコンピュータまたはWindows VPS上の複数のMetaTrader端末間で取引をコピーすることができ、0.5秒未満の高速コピースピードを実現します。 初心者であろうとプロのトレーダーであろうと、 Local Trade Copier EA MT4 には、あなたの特定のニーズに合わせてカスタマイズするための幅広いオプションが用意されています。これは、利益の可能性を高めたい人にとって究極のソリューションです。 今すぐ試してみて、これが市場で最も速くて簡単なトレードコピー機である理由を理解してください。 ヒント： デモアカウントで Local Trade Copier EA MT4 デモバージョンをダウンロードして試すことができます： ここ ダウンロードした無料のデモ ファイルを MT4 >> ファイル >> データ フォルダを開く >> MQL4 >> Experts フォルダに貼り付けて、ターミナルを再起動しま
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.42 (192)
ユーティリティ
取引 ごとのリスクの 計算、新規注文 の 簡単 な 設置、部分的 な 決済機能 を 持 つ 注文管理、 7 種類 のトレーリングストップなど 、便利 な 機能 を 備 えています 。 追加の資料と説明書 インストール手順 - アプリケーションの手順 - デモアカウント用アプリケーションの試用版 ライン機能 チャート上にオープニングライン、ストップロス、テイクプロフィットを表示します。この機能により、新規注文を簡単に設定することができ、注文を出す前にその特徴を確認することができます。   リスク計算 リスク計算機能は、設定されたリスクとストップロス注文のサイズを考慮して、新規注文のボリュームを計算します。ストップロスの大きさを自由に設定できると同時に、設定したリスクを守ることができます。 Lot calc ボタン - リスク 計算 を 有効 / 無効 にします 。 Risk フィールドでは 、必要 なリスクの 値 を 0 から 100 までのパーセンテージまたは 預金通貨 で 設定 します 。 設定」 タブで 、 リスク 計算 の 種類 を 選択 します ：「 $ 通貨」、「 % 残
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (424)
ユーティリティ
Trade Manager EAへようこそ。これは、取引をより直感的、正確、そして効率的にするために設計された究極の リスク管理ツール です。これは単なるオーダー実行ツールではなく、包括的な取引計画、ポジション管理、リスク管理のためのソリューションです。初心者から上級者、迅速な実行を必要とするスキャルパーまで、Trade Manager EAはあらゆるニーズに対応し、為替、指数、商品、暗号通貨などさまざまな市場で柔軟に対応します。 Trade Manager EAを使用すると、複雑な計算が過去のものになります。市場を分析し、エントリーポイント、ストップロス、テイクプロフィットのレベルをチャート上のラインでマークし、リスクを設定するだけで、Trade Managerが最適なポジションサイズを即座に計算し、SLとTPをピップ、ポイント、口座通貨でリアルタイムに表示します。すべての取引が簡単かつ効果的に管理されます。 主な機能： ポジションサイズ計算機 ：定義されたリスクに基づいて取引サイズを瞬時に決定します。 簡単な取引計画 ：エントリー、ストップロス、テイクプロフィットを設定するためのド
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
ユーティリティ
平均化ヘルパー - この種の取引ヘルパー ツールは、次の 2 つのテクニックを使用して、以前は利益がなかったポジションを平均化するのに役立ちます。 標準平均 トレンドに応じてポジションを開くヘッジ このユーティリティは、買いと売りの両方の異なる方向の複数のオープンポジションを一度に整理する機能を備えています 。例えば、売りポジションを1つ、買いポジションを1つオープンしたが、どちらも利益が出ていない場合、あるいは1つは利益が出ているものの利益が十分でない場合、この2つのポジションを平均化してプラスで取引を終了したい場合などです。これは、私の平均化支援ユーティリティが役立ちます。 平均化ヘルパー ユーティリティ - 次のポジションのサイズ、注文価格、ポジションを平均化する方向、指定した利益確定サイズでプラスでポジションをクローズする方向を自動的に計算できます。 このユーティリティでは、「買い」と「売り」ボタンを使ってポジションを開くこともできます。希望する利益確定額と開始ロットを指定するだけです。ユーティリティ自体は、最初に指定した利益確定額でポジションをクローズするか、ポジションを平均
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
ユーティリティ
Copy Cat More Trade Copier MT4 (コピー猫MT4) は単なるローカル取引コピーツールではなく、現代の取引課題に対応するために設計された完全なリスク管理と実行フレームワークです。Propファームのチャレンジから個人の資産管理まで、強力な実行力、資金保護、柔軟な設定、高度な取引処理を組み合わせ、あらゆる状況に適応します。 このコピーツールは Master（送信側） と Slave（受信側） の両モードで動作し、成行注文や指値注文のリアルタイム同期、取引修正、部分決済、Close By 操作をサポートします。デモ口座・リアル口座の両方に対応し、取引用パスワードまたは投資家パスワードでも利用可能です。Persistent Trade Memory 技術により、EA・ターミナル・VPS が再起動しても復元可能です。複数の Master と Slave を同時に管理でき、ブローカー間の違いはプレフィックス/サフィックスの自動調整やシンボルマッピングで処理されます。 マニュアル/設定: Copy Cat Trading Copier マニュアル Copy Cat Mo
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
ユーティリティ
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
ユーティリティ
Trade Panel は、多機能の取引アシスタントです。このアプリケーションには手動取引用の 50 を超える取引機能が含まれており、ほとんどの取引操作を自動化できます。 注意、アプリケーションはストラテジー テスターでは動作しません。購入する前に、デモアカウントでデモ版をテストできます。デモ版 ここ 。 完全な手順 こちら 。 取引。 ワンクリックで取引操作を実行できます: 自動リスク計算を使用して未決の注文とポジションをオープンします。 ワンクリックで複数の注文とポジションをオープンします。 注文グリッドを開きます。 未決の注文とポジションをグループごとにクローズします。 ポジション反転 (買いを閉じて売りを開く、または売りを閉じて買いを開く)。 ポジションをロックします（買いポジションと売りポジションの量を均等にする追加のポジションをオープンします）。 ワンクリックですべてのポジションを部分的にクローズします。 すべてのポジションのテイクプロフィットとストップロスを同じ価格レベルに設定します。 すべてのポジションのストップロスをポジションの損益分岐点レベルに設定します。 注文とポ
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
ユーティリティ
MT4 to Telegram Signal Provider は使いやすく、完全にカスタマイズ可能なツールで、Telegramに信号を送信し、あなたのアカウントを信号提供者に変えることができます。 メッセージのフォーマットは 完全にカスタマイズ可能です！ しかし、簡単な使用のために、あらかじめ定義されたテンプレートを選択し、メッセージの特定の部分を有効または無効にすることもできます。 [ デモ ]   [ マニュアル ] [ MT5バージョン ] [ Discordバージョン ] [ Telegramチャンネル ]  New: [ Telegram To MT5 ] セットアップ ステップバイステップの ユーザーガイド が利用可能です。 Telegram APIの知識は必要ありません。開発者が必要なものをすべて提供します。 主要機能 購読者に送信される注文の詳細をカスタマイズする機能 例えばブロンズ、シルバー、ゴールドなど、階層型のサブスクリプションモデルを作成できます。ゴールドサブスクリプションでは、すべての信号が得られますなど。 ID、シンボル、またはコメントによる注文のフ
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
ユーティリティ
日ごとおよび週ごとのクローズ取引履歴、現在のオープン取引、および外国為替エクスポージャーを 1 つのチャートで即座に確認できます。ヒートマップを使用して、収益性の高い取引と、取引ポートフォリオ内の現在のドローダウンの位置を特定します。 クイック クローズ ボタン クイック クローズ ボタンを使用すると、1 つのシンボルのすべての取引をクローズしたり、個々の取引を完全にクローズしたり、ボタンをクリックするだけで部分的な利益または損失を取得したりできます。リストで取引を探したり、取引の一部をクローズする方法を考えたりする必要はもうありません。ダッシュボードには、外国為替ペアの取引中に各通貨シンボルの現在のエクスポージャーも表示されるため、主要なニュース イベントの前にエクスポージャーが過剰になっている可能性のある領域を特定するのに役立ちます。ボタンを使用して、ニュースの前にエクスポージャーを即座にすばやく減らすことができます。または、ニュースがすでに発生して利益が出ている場合は、1 回のクリックでその利益をすばやく銀行に預けることができます。 オープン取引ヒートマップ 取引ヒートマッ
Risk Calculator Fast Trade Management Buttons
LEE SAMSON
ユーティリティ
Risk/Reward Toolは、MetaTrader 4でのトレード計画、可視化、執行の方法を革新するために設計されたプロフェッショナルグレードのエキスパートアドバイザーです。精密なリスク管理を重視する裁量トレーダーでも、トレード設定を視覚的にテストする必要のある戦略開発者でも、このツールはエレガントで直感的なインターフェースで必要なすべてを提供します。 基本的なポジション計算機とは異なり、Risk/Reward Toolは視覚的なトレード計画を即時執行機能、リアルタイムの損益モニタリング、包括的なトレード管理機能と組み合わせています。このツールはMT4ストラテジーテスターと完全に互換性があり、実際の資金をリスクにさらすことなくトレード戦略を練習し、アプローチを改善することができます。 ツールの完全なマニュアルはこちら: https://www.mql5.com/en/blogs/post/766244 MT5 version:  https://www.mql5.com/en/market/product/158601 主な機能 視覚的なトレード計画 ドラッグ＆ドロップ操作可能
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
ユーティリティ
取引したい主要エリアを特定したら、サポートとレジスタンス、または供給と需要のゾーンを自動的に取引します。この EA を使用すると、1 回のクリックで買いゾーンと売りゾーンを描画し、価格が反転すると予想される場所に正確に配置できます。EA はそれらのゾーンを監視し、ゾーンに指定した価格アクションに基づいて自動的に取引を行います。最初の取引が行われると、EA は、ターゲット エリアとなる、配置した反対のゾーンで利益を出して終了します。その後、2 つの選択肢があります。取引を終了して新しいゾーンを描画してエントリーするか、利益を出して終了し、すぐに反対方向に取引を反転して、「常に市場に参加する」スタイルの戦略を作成します。 入力と戦略を含む完全なマニュアルはこちら: https://www.mql5.com/en/blogs/post/760256 この EA は、市場で固定またはハード ストップ ロスを使用しないポジション トレーダーまたはドル コスト平均法の取引戦略向けに設計されています。代わりに、次の利用可能なサポートまたはレジスタンス ゾーンで同じ方向に新しい取引を行うことで、
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.57 (14)
ユーティリティ
Trade Copier Pro is a tool to copy trade remotely to MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not be able to receive t
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (9)
ユーティリティ
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the   News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify   trading days   and   hours   for your expert. The News Filter EA also includes   risk management   and   equity protection   features
Trade copier MT4
Alfiya Fazylova
4.55 (31)
ユーティリティ
Trade Copierは、取引口座間の取引をコピーして同期するように設計された専門的なユーティリティです。 コピーは、同じコンピューターまたはvps にインストールされている、サプライヤーのアカウント/端末から受信者のアカウント/端末に行われます。 購入する前に、デモ アカウントでデモ バージョンをテストできます。 デモ版 こちら 。 詳細な説明は こちら 。 主な機能と利点： MT5ネッティングアカウントを含む、MT4> MT4、MT4> MT5、MT5> MT4のコピーをサポートします。 高いコピー速度（0.5秒未満）。 ベンダーモードと受信者モードは同じ製品内に実装されています。 チャートから直接リアルタイムでコピーを制御できる、簡単で直感的なインターフェイス。 接続が切断されたり、端末が再起動されたりしても、設定と位置が失われることはありません。 コピーするシンボルを選択できます。また、受信者のシンボルを置き換えることもできます（例：EURUSD> USDJPY）。 バックコピーをサポートします。 特定の注文のみのコピーを有効にする機能。 取引開始価格の最大差と最大遅延時間を
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (65)
ユーティリティ
MetaTrader4のコピー機を取引します。     それは任意の口座からの外国為替取引、ポジション、注文をコピーします。 それは最高の貿易コピー機の1つです     MT4 - MT4、MT5 - MT4     のために     COPYLOT MT4     バージョン（または     MT4 - MT5  MT5 - MT5     のために     COPYLOT MT5     バージョン）。 MT5のバージョン 完全な説明   +DEMO +PDF 購入する方法 インストールする方法     ログファイルの取得方法     テストと最適化の方法     Expforex のすべての製品 のコピー機 バージョン       MetaTrader 5 ターミナル（   МТ5 - МТ5、МТ4 - МТ5   ）-   コピーロットクライアントMT5 独自のコピーアルゴリズムにより、すべての取引がマスターアカウントからクライアントアカウントに正確にコピーされます。 また、動作速度が速いことでも知られています。タフなエラー処理。 強力な機能セット。 プログラムは、複数
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.86 (58)
ユーティリティ
ワンクリックで取引できるトレーディングパネル。ポジションと注文の操作！チャートまたはキーボードから取引。 手動取引用の取引パネル。チャート（チャートウィンドウ）またはキーボードから取引できます。開閉、リバース、ロックポジションと注文を処理する МetaТrader4のメインオーダーのトレーディングコントロールパネル：売買、売却、売却、売却、売却、閉じる、削除、修正、トレーリングストップ、ストップロス、takeproft MT5のバージョン 完全な説明   +DEMO +PDF 購入する方法 インストールする方法     ログファイルの取得方法     テストと最適化の方法     Expforex のすべての製品 シンボルウィンドウからの取引とキーボードからの取引！ あなたはMetaTrader 4ターミナル - バーチャルコントロールパネルVirtualTradePadのためのユニークなプラグインを持っています。 Description on English 注意！  ストラテジーテスターの 取引方法を学びたい場合は、無料の TesterPad ユーティリティをチェックしてくだ
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (53)
ユーティリティ
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
Auto Grid trades
Makarii Gubaydullin
ユーティリティ
Auto Grid：  既存のトレードに基づいたグリッド注文の自動作成。 複雑なトレード戦略の自動化   新しいポジションを検出し、最適化された注文配列を自動的に作成する高度なグリッドシステム。 多機能ユーティリティ ：66+ 機能、Auto Gridツールを含む  |   ご質問はこちらまで   |   MT5版 A. インテリジェントなトレード検出と監視： 特定シンボルまたは包括的なポートフォリオスキャン 正確な分類による高度な注文タイプ検出 戦略的監視開始：即時、遅延、または条件ベース アルゴリズム戦略互換性のためのマジックナンバー統合 B. 高度なグリッド設定： 戦略的注文配置：   複数の配置方法論 インテリジェントな方向ロジック：   同一、反対、または市場ベースの注文作成 精密な注文数量：   カスタマイズ可能なグリッド密度と構造 高度なオフセットシステム：   固定間隔または動的百分比進行 包括的なレベル管理：   サイズまたは価格一貫性のあるSL/TP継承 高度なロットサイジング：   固定、累進的增加、または戦略的削減 有効期限制御：   カスタム時間枠または原注
Exp4 Duplicator
Vladislav Andruschenko
4.5 (22)
ユーティリティ
Expert Advisor は 、アカウントMetaTrader 4で 取引を繰り返し、ポジションを設定するか、事前に設定された回数だけシグナルを送信します。 手動または別のエキスパートアドバイザーによって開かれたすべての取引をコピーします。 シグナルをコピーし、シグナルからロットを増やします ！ 他のEAの多くを増やします。 次の機能がサポートされています：コピーされた取引のカスタムロット、ストップロスのコピー、テイクプロフィット、トレーリングストップの使用。 MT5のバージョン 完全な説明 +DEMO +PDF 購入する方法 インストールする方法     ログファイルの取得方法     テストと最適化の方法     Expforex のすべての製品 リンク MetaTraderのトレードコピー機はこちらから入手できます：   COPYLOT 注意 注：これは、端末間の取引用のコピー機ではありません。 ストラテジーテスターでエキスパートアドバイザーをテストし、ビジュアルモードでEAPADPROツールバーと取引することができます！ EAを1つの通貨ペアにインストールするだけで
Profrobotrading Channel EA
Irina Cherkashina
ユーティリティ
With this Expert Advisor, you can seamlessly integrate various channel, arrow, and reversal indicators. It offers the flexibility to use all popular channel trading strategies, while also providing powerful tools to customize your trading conditions and risk management system.   The Expert Advisor opens orders when the price crosses the channel boundaries. Multiple crossing conditions are available for customization: Price touches boundary on re-entry into the channel Price touches boundary on
X2 Copy MT4
Liubov' Shkandrii
ユーティリティ
革新的な X2 Copy MT4 で瞬時のトレードコピーを発見しましょう。わずか10秒のセットアップで、単一のWindowsコンピューターまたはVPS上のMetaTrader端末間でのトレード同期を、前例のない速度（0.1秒未満）で行う強力なツールを手に入れられます。 複数の口座を管理していても、シグナルをフォローしていても、戦略を拡大していても、X2 Copy MT4 は比類のない精度とコントロールであなたのワークフローに適応します。待つのはやめてください — 市場をリードする速度と信頼性でコピーを開始しましょう。今すぐ トライアル版 をダウンロードしてください。 *重要：MT5端末での作業には、別途 X2 Copy MT5 バージョンが必要です X2 Copy MT4/5 の設定と機能の説明 | X2 Copy トライアル版のインストール方法 特徴 高速コピー — 0.1秒未満でのトレード転送 すべてのコピータイプのユニバーサルサポート：MT4>MT4, MT4>MT5, MT5>MT4, MT5>MT5 直感的なインターフェースで10秒で即時セットアップ 24時間年中無休の安定動
Trading History MT4
Siarhei Vashchylka
5 (9)
ユーティリティ
Trading History - A program for trading and money management on the history of quotes in stratagy tester. It can work with pending and immediate orders, and is equipped with trailing stop, breakeven and take profit functions. Very good for training and testing different strategies. Manual (Be sure to read before purchasing) Advantages 1. Allows you to test any trading strategy in the shortest possible time 2. An excellent simulator for trading training. You can gain months of trading experience
KT Equity Protector MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
3.4 (5)
ユーティリティ
取引資金を簡単に保護しましょう 取引資金を守ることは、増やすことと同じくらい重要です。KT Equity Protectorはあなた専用のリスクマネージャーとして、口座の純資産（エクイティ）を常に監視し、あらかじめ設定した利益目標や損失限度に達すると、すべてのポジションや指値注文を自動的に決済して、損失回避や利益確保を行います。 感情に左右されることも、直感に頼ることもありません。ただ信頼できる資金保護ツールが、あなたのために24時間体制で機能します。 KT Equity Protectorは、すべてのチャートを自動的に閉じることで、他のエキスパートアドバイザー（EA）による取引を停止できます。これにより、KT Equity Protectorを手動で再起動するまで、追加の取引が行われることはありません。完全なコントロールと安心感を提供します。 仕組みについて エクイティ・ストップロス（損失から守る）: 例えば口座残高が$10,000あり、$1,000のストップロスを設定した場合、エクイティが$9,000に達するとKT Equity Protectorは全取引を即座に終了し、資金のさ
Fast Copy For Multi Plattform Multi Account MT4
Kaijun Wang
5 (11)
ユーティリティ
コピー機->便利で高速なインターフェースインタラクション、ユーザーはすぐに使用できます     ->>>> WindowsコンピュータまたはVPS Windowsでの使用を推奨 特徴： 多様でパーソナライズされたコピー取引設定：1. 異なるシグナルソースに異なるロットモードを設定できます。2. フォワードコピー取引とリバースコピー取引に異なるシグナルソースを設定できます。3. シグナルはコメントで設定できます。4. 契約ロットに応じてロットを調整するかどうか 多様でパーソナライズされたコピー注文設定2：1.品種ごとに異なるロットモードを設定できます2.順方向コピー注文と逆方向コピー注文に異なる品種を設定できます3.コメントでシグナルを設定できます4.契約ロットに応じてロットを調整するかどうか コメントフィルタリング、MAGICフィルタリング、シグナルロットフィルタリング、ローカル製品フィルタリング 勤務時間設定 逆同期SLAVE終了 注文バインド機能: 任意の注文を設定されたシグナルソース注文にバインドできます (テーブルをダブルクリックして編集します) アカウントリスク管理 基本
Drawdown Manager MT4
Biswarup Banerjee
ユーティリティ
Drawdown Manager MT4 は、MetaTrader 4向けに設計された強力なエキスパートアドバイザーで、資本保護ツールとして取引を管理し、トレーディングアカウントを保護します。このユーティリティツールは、プロップトレーディング企業向けに特別に開発され、高度なリスク管理機能によりトレーディング体験を向上させ、投資の安全性を確保します。取引を実行せずにトレーディング活動を監視および制御し、資本保護とアカウントパフォーマンスの最適化に重点を置いています。 注 ：Drawdown Manager MT4のデモ版をデモアカウントでダウンロードしてテストしてください。 こちら 。 MT5バージョンはこちらでダウンロードできます： Drawdown Manager MT5 MT4のフルバージョンはこちらでダウンロードできます： Drawdown Manager MT4 詳細なドキュメントはこちら： 詳細設定ガイド 機能： 一般設定：取引識別用のマジックナンバー、固定損失額、またはパーセンテージベースの制限など、リスク戦略に合わせた重要なパラメータを設定します。 スワップと手数料：スワ
Market Screener for MT4
Sergey Batudayev
5 (1)
ユーティリティ
このスクリーナーを使用すると、選択した期間（時間枠）内に通常よりも買われ過ぎ（成長率）または売られ過ぎ（減少率）の資産を特定できます。 市場は法律によって支配されており、より安く購入し、より高価に販売しますが、自動スキャナーがないと、たとえば今週内に、通常よりも買われ過ぎまたは売られ過ぎの通貨/株を特定することは非常に困難です。現在の時間、または月。 数十または数百の機器が存在する可能性があり、すべてを手動で分析する時間がないことが物理的に可能な場合もあります。これらの問題は、Screenerを使用して簡単に解決できます。 スクリーナーができること スキャナーはどのTFでも使用できます スキャナーは、通貨、株式、暗号通貨、商品、インデックス、およびその他の機器で動作します 資産を特定するロジックは、市場の基本法則に基づいているため、普遍的です。 スクリーナーの助けを借りて、あなたはさまざまな戦略に従って作業することができます、最も一般的なものの1つはポンプとダンプです 各商品の平均値を明らかにする-SoftimoTradeScreenerは、選択したTFの資産の買われ過ぎと売られ過ぎ
EchoTrade Telegram Signal Backtester
Perpetual Chinemerem Vincent
ユーティリティ
EchoTrade Telegram Signal Backtester VALIDATE TELEGRAM SIGNALS IN MINUTES - STOP GUESSING, START BACKTESTING Stop blowing accounts on "VIP" signals that don't deliver. The EchoTrade Telegram Signal Backtester is the professional solution to audit, verify, and optimize any Telegram signal provider's performance on historical data. Most signal providers show you their wins but hide their losses. This tool reveals the naked truth. By combining a powerful Data Manager (included) with an advanced MT4
Second Chart the Time Frame in Seconds
Boris Sedov
4.8 (5)
ユーティリティ
Seconds Chart — MetaTrader 4で秒足チャートを作成するユニークなツールです。 Seconds Chart を使用すると、秒単位のタイムフレームでチャートを構築でき、標準的な分足や時間足チャートでは得られない柔軟性と分析精度を実現します。例えば、 S15 は15秒足を表します。あらゆるインジケーター、エキスパートアドバイザー、スクリプトを利用可能で、標準的なチャートと同様に便利に操作できます。 標準的なツールとは異なり、 Seconds Chart は超短期のタイムフレームでも高い精度と遅延なく作業できるように設計されています。 Seconds Chartの利点 1秒から900秒 までのタイムフレームをサポート。 瞬時の読み込み MT5ターミナルからのティックデータベースのインポートにより、過去データを即時利用可能。 MT5ターミナルで「 Tick Database 」ユーティリティを最初に起動する必要があります。 リアルタイムでデータが更新され、 遅延やラグなし 。 複数の秒足チャートを同時に作成可能。 Seconds Chartが最適な用途 スキャルピング
Remote Trade Copier MT4
Rashed Samir
5 (1)
ユーティリティ
Remote Trade Copier   is an advanced tool designed for efficiently copying trades between accounts in both   local   and   remote   modes. It allows for lightning-fast order replication from a master account to a slave account. In local mode, trades are copied instantly, while in remote mode, the copying process takes a second.  In new version, in remote mode , the copy operation can be performed with a delay of milliseconds or zero . After purchase, ask how to activate it MT4 Version (Only Loc
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.57 (7)
ユーティリティ
TelegramからMT4へ： 究極のシグナルコピーソリューション Telegram to MT4 は、DLLを必要とせず、TelegramのチャンネルやチャットからMetaTrader 4プラットフォームに取引シグナルを直接コピーできる最先端のユーティリティです。この堅牢なソリューションは、比類のない精度とカスタマイズオプションにより、シグナルのシームレスな実行を保証し、時間を節約し、効率性を向上させます。 [ Instructions and DEMO ] 主な特徴 直接的なTelegram API統合 電話番号とセキュアコードで認証します。 ユーザーフレンドリーな EXE ブリッジを使用して、チャット ID を簡単に取得および管理します。 複数のチャネル/チャットを追加、削除、更新して、同時に信号をコピーします。 高度なフィルターによる信号解析 カスタム例外語 (例: 「レポート」、「概要」) を含む不要な信号をスキップします。 柔軟な SL および TP 形式 (価格、ピップ、ポイント) をサポートします。 シグナルが価格ではなくポイントを指定する場合、エントリ ポイントを自動
フィルタ:
xlxAxlx
1483
xlxAxlx 2025.02.20 06:48 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

davidvidal
14
davidvidal 2023.03.31 04:53 
 

Herramienta imprescindible para un trader que vive del trading, ya que la velocidad y facilidad para colocar tus trades con la gestión perfecta, la división de la gestión en 3 trades y que tu elijas los % te permite tener una perfecta administración de tus trades tanto para toma de profits, tanto para recortar perdidas.

Karim S
18
Karim S 2023.03.22 15:55 
 

It made my trading process so much easier and faster, this powerful tool just allowed me to set up some basic parameters for the entry and take profit, and generated me a TP 1, 2, 3, stop loss, and automatically moves the stop lose closer to the takeprofits automatically. So i dont have to worry about loosing money on the other 2 bigger possitions because they automatically generate me at least the TP1 income in worst case scenario, and get huge profits on best case scenario. Super simple to use and setup! Cant wait to see what this manager is going to make for my live account!

レビューに返信