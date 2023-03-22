SMC Trade Manager

5

Presentiamo Smart Money Concepts Trade Manager - l'ultimo strumento progettato per i trader che cercano un vantaggio professionale nei mercati. Che tu sia un trader ICT/Smart Money Concepts/manuale, il nostro software è stato specificamente costruito per automatizzare facilmente i tuoi scambi e gestire il rischio in tempo reale.

Con Smart Money Concepts Trade Manager, puoi eseguire facilmente concetti di smart money o configurazioni di trading istituzionale con fiducia e coerenza. Il nostro potente strumento funziona sulla piattaforma MetaTrader 4 (e stiamo attualmente lavorando su una versione MT5) e fornisce una gamma di funzionalità personalizzate per il tuo stile di trading e i tuoi obiettivi unici.

Smart Money Concepts Trade Manager semplifica la tua esperienza di trading automatizzando la gestione del rischio e altri parametri chiave, tra cui stop loss, take profit e misure di scaling out utilizzando la nostra strategia proprietaria di simmetria frattale. Puoi personalizzare le impostazioni per adattarle al tuo profilo di trading e di rischio specifico, e l'algoritmo si adatterà automaticamente alla dimensione del tuo conto. In alternativa, puoi utilizzare le nostre impostazioni predefinite ottimizzate per massimizzare l'efficienza, assicurandoti di "pagare prima il trader ;)".

Il nostro sistema è facile da usare anche per i principianti, ma abbastanza flessibile da soddisfare le esigenze dei trader istituzionali esperti. Tuttavia, consigliamo vivamente di familiarizzare con lo strumento su un conto demo e di testare le tue strategie prima di eseguirle su un conto live.

Utilizzando Smart Money Concepts Trade Manager, risparmierai tempo, ridurrà lo stress e aumenterai i tuoi profitti. Fai trading con disciplina, fiducia e coerenza - ottieni oggi Smart Money Concepts Trade Manager

Recensioni 3
davidvidal
14
davidvidal 2023.03.31 04:53 
 

Herramienta imprescindible para un trader que vive del trading, ya que la velocidad y facilidad para colocar tus trades con la gestión perfecta, la división de la gestión en 3 trades y que tu elijas los % te permite tener una perfecta administración de tus trades tanto para toma de profits, tanto para recortar perdidas.

Karim S
18
Karim S 2023.03.22 15:55 
 

It made my trading process so much easier and faster, this powerful tool just allowed me to set up some basic parameters for the entry and take profit, and generated me a TP 1, 2, 3, stop loss, and automatically moves the stop lose closer to the takeprofits automatically. So i dont have to worry about loosing money on the other 2 bigger possitions because they automatically generate me at least the TP1 income in worst case scenario, and get huge profits on best case scenario. Super simple to use and setup! Cant wait to see what this manager is going to make for my live account!

Prodotti consigliati
New Bar Alarm Free
Tomoyuki Nakazima
Indicatori
This indicator alerts you when/before new 1 or 5 minute bar candle formed. In other words,this indicator alerts you every 1/5 minutes. This indicator is especially useful for traders who trade when new bars formed. *This indicator don't work propery in strategy tester.Use this in live trading to check functionality. There is more powerful Pro version .In Pro version,you can choose more timeframe and so on. Input Parameters Alert_Or_Sound =Sound ----- Choose alert or sound or both to notify y
FREE
Toby Strategy Indicator
Ahmd Sbhy Mhmd Ahmd ʿYshh
Indicatori
The indicator rely on The Toby strategy >> The mother candle which is bigger in range than the previous six candles. A vertical line shows the last Toby Candle with the targets shown up and down. The strategy is about the closing price out of the range of the toby candle to reach the 3 targets..The most probable to be hit is target1 so ensure reserving your profits and managing your stop lose.
FREE
Pin Bars
Yury Emeliyanov
5 (4)
Indicatori
Scopo principale: "Pin Bars" è progettato per rilevare automaticamente le barre dei pin sui grafici dei mercati finanziari. Una barra pin è una candela con un corpo caratteristico e una lunga coda, che può segnalare un'inversione di tendenza o una correzione. Come funziona: L'indicatore analizza ogni candela sul grafico, determinando la dimensione del corpo, della coda e del naso della candela. Quando viene rilevata una barra pin corrispondente a parametri predefiniti, l'indicatore la segna su
FREE
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (49)
Indicatori
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Profitstat free
Tonny Obare
4 (2)
Utilità
Profitstat is a free indicator that scans your history and displays it on the chart. The free version shows the number of trades and profit made on the current and previous day. The data is updated instantly as soon as a trade closes. Simply attach it to any chart and it gives the account data irrespective of the chart currency nor timeframe.
FREE
Rainbow MT4
Jamal El Alama
Indicatori
Rainbow MT4 is a technical indicator based on Moving average with period 34 and very easy to use. When price crosses above MA and MA changes color to green, it’s a signal to buy. When price crosses below MA and MA changes color to red, it’s a signal to sell. The Expert advisor ( Rainbow EA MT4) based on Rainbow MT4 indicator, as you can see in the short video below is now available here .
FREE
Show Pips
Roman Podpora
4.26 (58)
Indicatori
Questo indicatore informativo sarà utile per coloro che vogliono essere sempre informati sulla situazione attuale del conto. L'indicatore mostra dati come profitto in punti, percentuale e valuta, nonché lo spread per la coppia corrente e il tempo fino alla chiusura della barra nell'intervallo di tempo corrente. VERSIONE MT5 -   Indicatori più utili Esistono diverse opzioni per posizionare la linea delle informazioni sulla carta: A destra del prezzo (corre dietro al prezzo); Come commento (nell'
FREE
Wise Men Indicator demo
Bohdan Kasyanenko
3 (2)
Indicatori
The indicator displays signals according to the strategy of Bill Williams on the chart. Demo version of the indicator has the same features as the paid, except that it can work only on a demo account . Signal "First Wise Man" is formed when there is a divergent bar with angulation.  Bullish divergent bar - with lower minimum and closing price in the upper half. Bearish divergent bar - higher maximum and the closing price at the bottom half. Angulation is formed when all three lines of Alligator
FREE
Super Auto Fibonacci
Muhammed Emin Ugur
Indicatori
Discover the power of precision and efficiency in your trading with the " Super Auto Fibonacci " MT4 indicator. This cutting-edge tool is meticulously designed to enhance your technical analysis, providing you with invaluable insights to make informed trading decisions. Key Features: Automated Fibonacci Analysis: Say goodbye to the hassle of manual Fibonacci retracement and extension drawing. "Super Auto Fibonacci" instantly identifies and plots Fibonacci levels on your MT4 chart, saving you tim
FREE
ScalpingOne for MT4free
Xian Er Sha Ao
3 (1)
Utilità
Scalping Day Trading Support Utility Scalping One MT4 free One position is displayed with one button. View P & L, Lot, and Point in real time. It is possible to switch the display of positions of only chart currencies and all currency pairs.  (The free version has only 3 positions) Supports automatic identification in Japanese and English   Account currency notation corresponds to dollar, euro, pound, yen (automatic identification) The timeline drawing function can be linked with the clock disp
FREE
Trendline indicator
David Muriithi
2 (1)
Indicatori
Are you tired of drawing trendlines every time you're analyzing charts? Or perhaps you would like more consistency in your technical analysis. Then this is for you. This indicator will draw trend lines automatically when dropped on a chart. How it works Works similar to standard deviation channel found on mt4 and mt5. It has 2 parameters: 1. Starting Bar 2. Number of bars for calculation The   starting bar   is the bar which drawing of the trend lines will begin, while the   number of bars for c
FREE
DF Fibonacci Trader Pro MT4
Mark David Griffin
Utilità
DF Fib Trader Pro DF Fib Trader Pro è un sistema di trading automatizzato progettato per MetaTrader 4. Utilizza livelli di prezzo basati su Fibonacci combinati con analisi di trend e struttura per definire punti di ingresso e di uscita. L'EA supporta posizioni sia lunghe che corte e include parametri di gestione del rischio integrati. Caratteristiche principali: • Utilizza la logica di ritracciamento ed estensione di Fibonacci per tracciare punti di ingresso, SL e TP. • Dimensione del lotto e
FREE
Wicks UpDown Target GJ
Lee Teik Hong
Indicatori
Wicks UpDown Target GJ Wicks UpDown Target GJ is specialized in GJ forex pairs. Choppy movement up and down on the opening range every day.  Trading breakouts on London session and New York session is recommended. Guideline Entry Strategy Idea: Step 1 - Breakout Forming (Warning! Trade on London Session and New York Session) Step 2 - Breakout Starting (Take Action on your trading plan) Step 3 - Partial Close your order & set breakeven (no-risk) Step 4 - Target complete Step 5 - Don't trade
FREE
PZ Penta O MT4
PZ TRADING SLU
2.33 (3)
Indicatori
The Penta-O is a 6-point retracement harmonacci pattern which usually precedes big market movements. Penta-O patterns can expand and repaint quite a bit. To make things easier this indicator implements a twist: it waits for a donchian breakout in the right direction before signaling the trade. The end result is an otherwise repainting indicator with a very reliable trading signal. The donchian breakout period is entered as an input. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | A
FREE
NAS100 Auto Sl And TP
Moustapha Boulouz
5 (2)
Utilità
Vi presentiamo NAS100 Auto SL e TP Maker per MT4: Non perdete mai più l'impostazione di StopLoss e TakeProfit con il nostro NAS100 Auto SL e TP Maker, un assistente indispensabile per i trader che navigano sul mercato del Nasdaq 100 su MetaTrader 4. Questo strumento è stato progettato per coloro che cercano una soluzione perfetta per automatizzare la gestione dei livelli di StopLoss e TakeProfit. Questo strumento è stato progettato per coloro che cercano una soluzione perfetta per automatizzare
FREE
Support Resistance Multi Time Frame FREE
FXsolutions
4.67 (6)
Indicatori
This indicator shows the latest untouched support and resistance as horizontal lines. The indicator can show support/resistance from higher timeframes. With this indicator you can e.g. easily see the support/resistance of the timeframes H4, D1 and W1 on a H1 chart, which can be a big advantage while time your entry on H1. This is the FREE version of the indicator: Support Resistance Multi Time Frame The free version works only on EURUSD and GBPUSD! Parameters referenceTF: the timeframe from whi
FREE
HMA Trend
Pavel Zamoshnikov
4.59 (69)
Indicatori
A trend indicator based on the Hull Moving Average (HMA) with two periods. The Hull Moving Average is an improved variant of the moving average, which shows the moment of trend reversal quite accurately. It is often used as a signal filter. Combination of two types of Hull Moving Averages makes a better use of these advantages: HMA with a slow period identifies the trend, while HMA with a fast period determines the short-term movements and signals in the trend direction. Features The movement d
FREE
FlatBreakout
Aleksei Vorontsov
Indicatori
FlatBreakout (Free Version) Flat Range Detector and Breakout Panel for MT4 — GBPUSD Only FlatBreakout is the free version of the professional FlatBreakoutPro indicator, specially designed for flat (range) detection and breakout signals on the GBPUSD pair only. Perfect for traders who want to experience the unique fractal logic of FlatBreakout and test breakout signals on a live market without limitations. Who Is This Product For? For traders who prefer to trade breakout of flat ranges (breakout,
FREE
OneClickClose Free
Hajime Tsuro
5 (5)
Utilità
This is a forex supporting tool for all manual traders. You can close positions immediately at once on the MT4 Terminal by a single click. CLOSE SELL: You can close SHORT positions of the target currency pair (same as the chart you’re using this EA). CLOSE BUY: Same as above but LONG positions will be closed. CLOSE ALL: All opened positions will be closed (no matter of currency pairs). You can select the closing method from CLOSE ALL or CLOSE ONE BY ONE. You can choose the positions to be closed
FREE
High Low Open Close MT4
Alexandre Borela
4.81 (21)
Indicatori
Se ti piace questo progetto, lascia una recensione a 5 stelle. Questo indicatore disegna i prezzi aperti, alti, bassi e di chiusura per i specificati periodo e può essere regolato per un determinato fuso orario. Questi sono livelli importanti guardati da molti istituzionali e professionali commercianti e può essere utile per voi per conoscere i luoghi dove potrebbero essere più attivo. I periodi disponibili sono: Giorno precedente. Settimana precedente. Mese precedente. Precedente trimestre. A
FREE
SX Theme Setter MT4
Mojtaba Sarikhani
5 (1)
Utilità
SX Theme Setter is intended for changing chart appearance in 2 modes: - Gradient background mode: In this mode, the indicator creates a gradient background for your chart. Colors, steps and gradient type can be selected by user. - Color theme: Color theme mode provides more than 50 built-in different color themes which can be selected from a list. Most of these themes are converted from official color themes of real trading platforms of the past and present. Try them out and see if they suit
FREE
SL and TP Setter
Giacomo Barone
4 (1)
Utilità
Puoi aprire un trade manualmente (one click) e questo EA penserà a posizionare SL E TP. SL e TP vengono inseriti in base ai Pips che specifichi nella schermata di input. Puoi anche scegliere SL e TP monetari. SL e TP vengono definiti in base al prezzo medio ponderato (PMC), quindi se apri una nuova operazione SL e TP verranno aggiornati in base al nuovo PMC. Il PMC non è unico, ma differenziato tra operazioni buy e operazioni sell (informazione utile solo se apri operazioni di segno opposto sul
FREE
Period Change Button
Rainer Albrecht
3 (1)
Utilità
Fastest way to change the period. Suitable for traders who use many charts and timeframes. Size, shape and color can be customized. Inputs Parameters Corner — Choose corner placement Standart is "Right lower chart corner" Color — Background color of the button ColorText — Text color of the button ColorOn — Background color of the button for the current period ColorOnText — Text color of the button for the current period Font — Arial, Verdana... FontSize — Size of the font in pixels DistanceX —
FREE
Ultimate Double Top Bottom Reversal Scanner FREE
FXsolutions
4.33 (3)
Indicatori
This indicator scans for you up to 30 trading instruments and up to 8 timeframes for occurrences of the high probability reversal patterns: Double Tops/Bottoms with fake breakouts . Please read also the blog post " Professional Trading With Double Tops/Bottoms And Divergences! " which explains the concepts behind the ULTIMATE Double Top/Bottom indicator and how you can use a professional top-down approach. This FREE Version of the Scanner scans only EURUSD and GBPUSD. The full version of the sca
FREE
Auto Fibonacci With EMA
Md Atiqul Islam
Indicatori
The Auto Fibonacci Indicator is a professional technical analysis tool that automatically draws Fibonacci retracement levels based on the most recent closed Daily (D1) or 4-Hour (H4) candle. These levels are widely used by traders to identify key support , resistance , and trend reversal zones . This version is designed for manual trading and supports a powerful trading strategy using Fibonacci levels combined with a 50-period EMA (Exponential Moving Average) , which you can easily add from MT4
FREE
Candle GAP
Thushara Dissanayake
3 (1)
Indicatori
L'indicatore   Candle GAP   è uno strumento essenziale per i trader che utilizzano   le strategie di Gap Trading   in quanto identifica automaticamente i gap delle candele per ogni giorno della settimana. Un gap si riferisce a una differenza di livello di prezzo tra la chiusura e l'apertura di due giorni consecutivi. Questo indicatore riconosce quattro tipi di modelli di gap: comune, fuga, continuazione ed esaurimento. Incorporando questo indicatore in qualsiasi grafico, i trader possono convali
FREE
Follow The Line
Oliver Gideon Amofa Appiah
3.94 (16)
Indicatori
FOLLOW THE LINE GET THE FULL VERSION HERE: https://www.mql5.com/en/market/product/36024 This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL.  It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more
FREE
Lot Calculate
Maksim Neimerik
Utilità
This simple but useful script calculates the lot in % of the deposit. It is indispensable for risk management. There is only one customizable parameter: MaxRisk - risk in % for lot calculation. The product works as a standard script. Launch it once on an appropriate chart and start trading using the calculated lot value. Genious is simplicity! Happy trading!
FREE
Tipu Heikin Ashi Panel
Kaleem Haider
4.56 (18)
Indicatori
Tipu Heikin-Ashi Panel is the modified version of the original Heiken Ashi indicator published by MetaQuotes here . A professional version of this indicator is available here . Features An easy to use Panel that shows the Heiken Ashi trend of selected timeframe. Customizable Buy/Sell alerts, push alerts, email alerts, or visual on-screen alerts. Customizable Panel. The panel can be moved to any place on the chart or minimized to allow more space. Heikin means "the average", and Ashi means "foot
FREE
Pivot Point Fibo RSJ MT4
JETINVEST
4.67 (3)
Indicatori
Pivot Point Fibo RSJ è un indicatore che traccia le linee di supporto e resistenza del giorno utilizzando i tassi di Fibonacci. Questo spettacolare indicatore crea fino a 7 livelli di supporto e resistenza tramite Pivot Point utilizzando i tassi di Fibonacci. È fantastico come i prezzi rispettino ogni livello di questo supporto e resistenza, dove è possibile percepire possibili punti di entrata/uscita di un'operazione. Caratteristiche Fino a 7 livelli di supporto e 7 livelli di resistenza Im
FREE
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.96 (104)
Utilità
Sperimenta una copia di trading eccezionalmente veloce con il Local Trade Copier EA MT4 . Con la sua facile configurazione in 1 minuto, questo copiatore di trading ti consente di copiare i trades tra diversi terminali di MetaTrader sullo stesso computer Windows o su Windows VPS con velocità di copia ultra veloci inferiori a 0.5 secondi. Che tu sia un trader principiante o professionista, Local Trade Copier EA MT4 offre una vasta gamma di opzioni per personalizzarlo alle tue esigenze specifiche.
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.42 (192)
Utilità
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions   -   Application instructions   -   Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteris
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (424)
Utilità
Benvenuto a Trade Manager EA, lo strumento definitivo per la gestione del rischio , progettato per rendere il trading più intuitivo, preciso ed efficiente. Non è solo uno strumento per l'esecuzione degli ordini, ma una soluzione completa per la pianificazione delle operazioni, la gestione delle posizioni e il controllo del rischio. Che tu sia un principiante, un trader avanzato o uno scalper che necessita di esecuzioni rapide, Trade Manager EA si adatta alle tue esigenze, offrendo flessibilità s
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
Utilità
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Copia Gatto MT4) non è solo un semplice copiatore locale di operazioni; è un quadro completo di gestione del rischio ed esecuzione, progettato per le sfide del trading moderno. Dai challenge delle prop firm alla gestione dei conti personali, si adatta a ogni situazione grazie a una combinazione di esecuzione robusta, protezione del capitale, configurazione flessibile e gestione avanzata delle operazioni. Il copiatore funziona sia in modalità Master (mittente) che
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Utilità
Il MT4 to Telegram Signal Provider è uno strumento facile da usare e completamente personalizzabile che consente l'invio di segnali a Telegram, trasformando il tuo account in un fornitore di segnali. Il formato dei messaggi è completamente personalizzabile! Tuttavia, per un uso semplice, puoi anche optare per un modello predefinito e abilitare o disabilitare parti specifiche del messaggio. [ Dimostrativo ]  [ Manuale ] [ Versione MT5 ] [ Versione Discord ] [ Canale Telegram ]  New: [ Telegram To
Profrobotrading Channel EA
Irina Cherkashina
Utilità
With this Expert Advisor, you can seamlessly integrate various channel, arrow, and reversal indicators. It offers the flexibility to use all popular channel trading strategies, while also providing powerful tools to customize your trading conditions and risk management system.   The Expert Advisor opens orders when the price crosses the channel boundaries. Multiple crossing conditions are available for customization: Price touches boundary on re-entry into the channel Price touches boundary on
Risk Calculator Fast Trade Management Buttons
LEE SAMSON
Utilità
Il Risk/Reward Tool è un Expert Advisor di livello professionale progettato per rivoluzionare il modo in cui pianifichi, visualizzi ed esegui le operazioni in MetaTrader 4. Che tu sia un trader discrezionale che apprezza una gestione precisa del rischio o uno sviluppatore di strategie che ha bisogno di testare visivamente le configurazioni di trading, questo strumento fornisce tutto ciò di cui hai bisogno in un'interfaccia elegante e intuitiva. A differenza dei calcolatori di posizione di base,
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilità
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
Utilità
Trade Panel è un assistente commerciale multifunzionale. L'applicazione contiene più di 50 funzioni di trading per il trading manuale e consente di automatizzare la maggior parte delle operazioni di trading. Attenzione, l'applicazione non funziona nel tester di strategia. Prima dell'acquisto, puoi testare la versione demo su un conto demo. Versione demo qui . Istruzioni complete qui . Commercio. Ti consente di eseguire operazioni di trading con un clic: Apri ordini e posizioni pendenti con calco
Trade copier MT4
Alfiya Fazylova
4.55 (31)
Utilità
Trade Copier è un'utilità professionale progettata per copiare e sincronizzare le transazioni tra conti di trading. La copiatura avviene dal conto/terminale del fornitore al conto/terminale del destinatario, che sono installati sullo stesso computer o vps. Prima di acquistare, puoi testare la versione demo su un account demo. Versione demo qui . Istruzioni complete qui . Funzionalità e vantaggi principali: Supporta la copia degli ordini: MT4> MT4, MT4> MT5, MT5> MT4, inclusi i conti di compensaz
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.86 (58)
Utilità
Pannello di trading per il trading in 1 clic.   Lavorare con posizioni e ordini!   Trading dal grafico o dalla tastiera. Utilizzando il nostro pannello di trading, puoi fare trading con un clic dal grafico ed eseguire operazioni di trading 30 volte più velocemente rispetto al controllo MetaTrader standard. Calcoli automatici di parametri e funzioni che semplificano la vita di un trader e lo aiutano a condurre le proprie attività di trading in modo molto più rapido e conveniente. Suggerimenti gra
Remote Trade Copier MT4
Rashed Samir
5 (1)
Utilità
Remote Trade Copier   is an advanced tool designed for efficiently copying trades between accounts in both   local   and   remote   modes. It allows for lightning-fast order replication from a master account to a slave account. In local mode, trades are copied instantly, while in remote mode, the copying process takes a second.  In new version, in remote mode , the copy operation can be performed with a delay of milliseconds or zero . After purchase, ask how to activate it MT4 Version (Only Loc
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (53)
Utilità
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
Ultimate Extractor MT4
Clifton Creath
Utilità
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT4 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 4 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. Ability to combine multiple accounts and MT4 and MT5 into a single dashboard. What It Does Automatically analyzes your MT4 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metric
Fast Copy For Multi Plattform Multi Account MT4
Kaijun Wang
5 (11)
Utilità
Copiatrice->Interazione dell'interfaccia comoda e veloce, gli utenti possono utilizzarla subito       ->>>> Si consiglia di utilizzarlo su computer Windows o VPS Windows Caratteristiche: Impostazioni di copy trading diversificate e personalizzate: 1. È possibile impostare diverse modalità di lotto per diverse fonti di segnale 2. È possibile impostare diverse fonti di segnale per il copy trading forward e reverse 3. I segnali possono essere impostati con commenti 4. Se calibrare il lotto in base
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (65)
Utilità
Copiatore commerciale per MetaTrader 4.       Copia le operazioni, le posizioni e gli ordini forex da qualsiasi conto. È uno dei migliori copiatori commerciali       MT4 - MT4, MT5 - MT4       per il       COPYLOT MT4       versione (o       MT4 - MT5 MT5 - MT5       per il       COPYLOT MT5       versione). Versione MT5 Descrizione completa   +DEMO +PDF Come comprare Come installare     Come ottenere i file di registro     Come testare e ottimizzare     Tutti i prodotti di Expforex Versione
Second Chart the Time Frame in Seconds
Boris Sedov
4.8 (5)
Utilità
Seconds Chart — uno strumento unico per creare grafici in secondi su MetaTrader 4 . Con Seconds Chart , puoi generare grafici con timeframe definiti in secondi, ottenendo una flessibilità e una precisione d'analisi ideali, non disponibili nei grafici standard in minuti o ore. Ad esempio, il timeframe S15 indica un grafico con candele di 15 secondi. Puoi utilizzare qualsiasi indicatore, expert advisor e script. È facile utilizzarli proprio come nei grafici standard. A differenza degli strumenti s
Forward Alert To Telegram
Trinh Dat
4.73 (11)
Utilità
The Expert Advisor will help you forward all pop-up alert with screenshot from  MetaTrader 4 to Telegram channel/ group, also forward all notifications to Telegram. Parameters  -  Telegram Bot Token - create bot on Telegram and get token.  -  Telegram Chat ID  - input your Telegram user ID,  group / channel ID  -  Forward Alert - default true, to forward alert.  -  Send message as caption of Screenshot - default false, set true to send message below Screenshot  How to setup and guide  - Telegram
Ultimate Drawdown Recovery MT4
Freedom Uzochukwu Nnadi
Utilità
The Ultimate Drawdown Recovery & Trade Protection EA for MT4! Your Trades Deserve a Second Chance. Give Them This Soldier. Struggling with floating losses or sudden drawdowns that threaten your account? Stop watching your trades drown in red and let the Ultimate Drawdown Recovery EA (UDR) recover, protect, and empower your trading strategy automatically. What Is UDR? UDR is an ultra-smart, lightning-fast MT4 Expert Advisor designed to recover drawdowns, secure break-even exits, manage trades wi
RS Trade Copier
Boris Sedov
5 (1)
Utilità
Soluzione professionale per la copia delle operazioni tra terminali. RS Trade Copier è un sistema affidabile e versatile per copiare operazioni di trading tra terminali MetaTrader 4. Il programma è adatto sia ai trader esperti e ai servizi di segnali, sia agli investitori privati. Permette di trasferire segnali da uno o più fornitori a uno o più clienti con alta precisione e ritardi minimi. Supporta sia una configurazione automatica semplice che una configurazione manuale avanzata. Non interferi
ManHedger MT4
Peter Mueller
5 (1)
Utilità
THIS EA IS A SEMI-AUTO EA, IT NEEDS USER INPUT. Manual & Test Version Please   DON'T BUY   this product before   TESTING  and watching my video about it. Contact me for user support or bug reports, or if you want the MT5 version! MT5 Version I do not guarantee any profits or financial success using this EA. With this Expert Advisor, you can: Implement your own   Zone Recovery   strategy to capitalize on trending markets. Create   Grid   trading strategies, to profit from ranging markets. Place
CloseIfProfitorLoss with Trailing
Vladislav Andruschenko
4.87 (31)
Utilità
Chiusura delle posizioni in MetaTrader 4 al raggiungimento del profitto/perdita totale con la funzione di trailing del profitto. Puoi abilitare le fermate virtuali (ordine separato) . Calcolo e chiusura per le posizioni ACQUISTA e VENDI separatamente (Separate BUY SELL) . Chiusura e calcolo di tutti i simboli o solo del simbolo corrente (Tutti i simboli) . Abilita il trailing per il profitto ( Trailing Profit ). Chiudi su profitti e perdite totali su valuta di deposito, punti, o percentuale del
X2 Copy MT4
Liubov' Shkandrii
Utilità
Scopri la Copia Istantanea dei Trade con il rivoluzionario X2 Copy MT4. Con soli 10 secondi di configurazione, otterrai uno strumento potente per sincronizzare i trade tra terminali MetaTrader su un singolo computer Windows o VPS con una velocità senza precedenti - inferiore a 0,1 secondi. Sia che tu stia gestendo più account, seguendo segnali o scalando la tua strategia, X2 Copy MT4 si adatta al tuo flusso di lavoro con una precisione e un controllo senza pari. Smetti di aspettare — inizia a co
Equity Protect Pro
Shi Jie He
5 (1)
Utilità
Equity Protect Pro: Il tuo esperto di protezione del conto completo per un trading senza preoccupazioni Se stai cercando funzionalità come protezione del conto, protezione del capitale proprio, protezione del portafoglio, protezione multi-strategia, protezione dei profitti, raccolta dei profitti, sicurezza del trading, programmi di controllo del rischio, controllo automatico del rischio, liquidazione automatica, liquidazione condizionale, liquidazione programmata, liquidazione dinamica, trailin
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (9)
Utilità
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the   News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify   trading days   and   hours   for your expert. The News Filter EA also includes   risk management   and   equity protection   features
All in One Candlestick Pattern Scanner MT4
Amir Atif
5 (5)
Utilità
Candlestick Pattern Scanner is a multi-timeframe and multi-symbol dashboard and alert system that checks all timeframes and currency pairs for different candlestick patterns that are formed in them. Scanner is integrated with support and resistance zones so you can check the candlestick patterns in the most important areas of the chart to find breakout and reversal patterns in the price chart. Download demo version   (works on M30,D1,W1 timeframes and 20 symbols of Market Watch window) Read the
Loss Recovery Trading Robot
Quang Dung Pham
5 (2)
Utilità
This is an Expert Adviser use for manual trading as a background EA or combine with external EA to open orders. Loss Recovery Trading is one of your options to handle the lose positions instead of using stop loss by setting a zone recovery area and target to exit the turn rounds sequence. How It Work? If the market goes against your first positions direction at the specific of losing points, the EA will open an opposite direction position with calculated larger lot size and also keep the first
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
Utilità
Fai trading automaticamente su zone di supporto e resistenza o di domanda e offerta una volta identificate le aree chiave da cui vuoi fare trading. Questo EA ti consente di disegnare zone di acquisto e vendita con un solo clic e poi posizionarle esattamente dove ti aspetti che il prezzo cambi. L'EA monitora quindi quelle zone e farà trading automaticamente in base all'azione del prezzo che specifichi per le zone. Una volta che il trading iniziale è stato eseguito, l'EA uscirà in profitto nella
Trade Time Manager MT4
Evgeniy Kravchenko
Utilità
The EA opens and closes new orders on time. It can be used to implement trading scenarios of any complexity by creating a list of tasks.   There are two options for completing the task The task is executed on the specified date and time - it is executed once and is removed from the list. The task is executed with repetition on the specified day of the week and time - the task with repetitions is not removed from the list.   Panel settings Symbol - select the symbol for the trade function. Time -
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.57 (7)
Utilità
Da Telegram a MT4: la soluzione definitiva per la copia del segnale Semplifica il tuo trading con   Telegram su MT4   , l'utility all'avanguardia progettata per copiare i segnali di trading direttamente dai canali e dalle chat di Telegram sulla tua piattaforma MetaTrader 4, senza bisogno di DLL. Questa soluzione affidabile garantisce un'esecuzione impeccabile dei segnali con una precisione e opzioni di personalizzazione senza pari, risparmiando tempo e aumentando la tua efficienza. [ Instruction
Filtro:
xlxAxlx
1473
xlxAxlx 2025.02.20 06:48 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

davidvidal
14
davidvidal 2023.03.31 04:53 
 

Herramienta imprescindible para un trader que vive del trading, ya que la velocidad y facilidad para colocar tus trades con la gestión perfecta, la división de la gestión en 3 trades y que tu elijas los % te permite tener una perfecta administración de tus trades tanto para toma de profits, tanto para recortar perdidas.

Karim S
18
Karim S 2023.03.22 15:55 
 

It made my trading process so much easier and faster, this powerful tool just allowed me to set up some basic parameters for the entry and take profit, and generated me a TP 1, 2, 3, stop loss, and automatically moves the stop lose closer to the takeprofits automatically. So i dont have to worry about loosing money on the other 2 bigger possitions because they automatically generate me at least the TP1 income in worst case scenario, and get huge profits on best case scenario. Super simple to use and setup! Cant wait to see what this manager is going to make for my live account!

Rispondi alla recensione