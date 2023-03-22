SMC Trade Manager

Presentiamo Smart Money Concepts Trade Manager - l'ultimo strumento progettato per i trader che cercano un vantaggio professionale nei mercati. Che tu sia un trader ICT/Smart Money Concepts/manuale, il nostro software è stato specificamente costruito per automatizzare facilmente i tuoi scambi e gestire il rischio in tempo reale.

Con Smart Money Concepts Trade Manager, puoi eseguire facilmente concetti di smart money o configurazioni di trading istituzionale con fiducia e coerenza. Il nostro potente strumento funziona sulla piattaforma MetaTrader 4 (e stiamo attualmente lavorando su una versione MT5) e fornisce una gamma di funzionalità personalizzate per il tuo stile di trading e i tuoi obiettivi unici.

Smart Money Concepts Trade Manager semplifica la tua esperienza di trading automatizzando la gestione del rischio e altri parametri chiave, tra cui stop loss, take profit e misure di scaling out utilizzando la nostra strategia proprietaria di simmetria frattale. Puoi personalizzare le impostazioni per adattarle al tuo profilo di trading e di rischio specifico, e l'algoritmo si adatterà automaticamente alla dimensione del tuo conto. In alternativa, puoi utilizzare le nostre impostazioni predefinite ottimizzate per massimizzare l'efficienza, assicurandoti di "pagare prima il trader ;)".

Il nostro sistema è facile da usare anche per i principianti, ma abbastanza flessibile da soddisfare le esigenze dei trader istituzionali esperti. Tuttavia, consigliamo vivamente di familiarizzare con lo strumento su un conto demo e di testare le tue strategie prima di eseguirle su un conto live.

Utilizzando Smart Money Concepts Trade Manager, risparmierai tempo, ridurrà lo stress e aumenterai i tuoi profitti. Fai trading con disciplina, fiducia e coerenza - ottieni oggi Smart Money Concepts Trade Manager