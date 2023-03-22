SMC Trade Manager

Einführung in den Smart Money Concepts Trade Manager - das ultimative Tool für Trader, die im Markt einen professionellen Vorteil suchen. Ob Sie ein ICT/Smart Money Concepts/Manual-Trader sind, unsere Software ist speziell dafür gebaut, Ihre Trades einfach zu automatisieren und Ihr Risiko in Echtzeit zu managen.

Mit dem Smart Money Concepts Trade Manager können Sie Smart-Money-Konzepte oder institutionelle Handelssetups mit Zuversicht und Konsistenz einfach ausführen. Unser leistungsstarkes Tool läuft auf der MetaTrader 4-Plattform (und wir arbeiten derzeit an einer MT5-Version) und bietet eine Reihe von Funktionen, die auf Ihren einzigartigen Handelsstil und Ihre Ziele zugeschnitten sind.

Smart Money Concepts Trade Manager vereinfacht Ihr Handelserlebnis, indem es das Risikomanagement und andere wichtige Parameter automatisiert, einschließlich Stop-Loss, Take-Profit und Scaling-Out-Messungen unter Verwendung unserer proprietären Fraktal-Symmetriestrategie. Sie können die Einstellungen an Ihre spezifischen Handels- und Risikoprofile anpassen, und der Algorithmus passt sich automatisch an Ihre Kontogröße an. Alternativ können Sie unsere optimierten Standardeinstellungen für maximale Effizienz verwenden und sicherstellen, dass Sie "den Trader zuerst bezahlen ;)".

Unser System ist benutzerfreundlich und einfach zu bedienen, aber flexibel genug, um den Bedürfnissen erfahrener institutioneller Trader gerecht zu werden. Wir empfehlen jedoch dringend, sich mit dem Tool auf einem Demo-Konto vertraut zu machen und Ihre Strategien zu testen, bevor Sie sie auf einem Live-Konto ausführen.

Durch die Verwendung des Smart Money Concepts Trade Manager sparen Sie Zeit, reduzieren Stress und erhöhen Ihre Gewinne. Handeln Sie diszipliniert, zuversichtlich und konsistent - erhalten Sie noch heute den Smart Money Concepts Trade Manager.



Bewertungen 3
davidvidal
14
davidvidal 2023.03.31 04:53 
 

Herramienta imprescindible para un trader que vive del trading, ya que la velocidad y facilidad para colocar tus trades con la gestión perfecta, la división de la gestión en 3 trades y que tu elijas los % te permite tener una perfecta administración de tus trades tanto para toma de profits, tanto para recortar perdidas.

Karim S
18
Karim S 2023.03.22 15:55 
 

It made my trading process so much easier and faster, this powerful tool just allowed me to set up some basic parameters for the entry and take profit, and generated me a TP 1, 2, 3, stop loss, and automatically moves the stop lose closer to the takeprofits automatically. So i dont have to worry about loosing money on the other 2 bigger possitions because they automatically generate me at least the TP1 income in worst case scenario, and get huge profits on best case scenario. Super simple to use and setup! Cant wait to see what this manager is going to make for my live account!

