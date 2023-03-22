SMC Trade Manager

Einführung in den Smart Money Concepts Trade Manager - das ultimative Tool für Trader, die im Markt einen professionellen Vorteil suchen. Ob Sie ein ICT/Smart Money Concepts/Manual-Trader sind, unsere Software ist speziell dafür gebaut, Ihre Trades einfach zu automatisieren und Ihr Risiko in Echtzeit zu managen.

Mit dem Smart Money Concepts Trade Manager können Sie Smart-Money-Konzepte oder institutionelle Handelssetups mit Zuversicht und Konsistenz einfach ausführen. Unser leistungsstarkes Tool läuft auf der MetaTrader 4-Plattform (und wir arbeiten derzeit an einer MT5-Version) und bietet eine Reihe von Funktionen, die auf Ihren einzigartigen Handelsstil und Ihre Ziele zugeschnitten sind.

Smart Money Concepts Trade Manager vereinfacht Ihr Handelserlebnis, indem es das Risikomanagement und andere wichtige Parameter automatisiert, einschließlich Stop-Loss, Take-Profit und Scaling-Out-Messungen unter Verwendung unserer proprietären Fraktal-Symmetriestrategie. Sie können die Einstellungen an Ihre spezifischen Handels- und Risikoprofile anpassen, und der Algorithmus passt sich automatisch an Ihre Kontogröße an. Alternativ können Sie unsere optimierten Standardeinstellungen für maximale Effizienz verwenden und sicherstellen, dass Sie "den Trader zuerst bezahlen ;)".

Unser System ist benutzerfreundlich und einfach zu bedienen, aber flexibel genug, um den Bedürfnissen erfahrener institutioneller Trader gerecht zu werden. Wir empfehlen jedoch dringend, sich mit dem Tool auf einem Demo-Konto vertraut zu machen und Ihre Strategien zu testen, bevor Sie sie auf einem Live-Konto ausführen.

Durch die Verwendung des Smart Money Concepts Trade Manager sparen Sie Zeit, reduzieren Stress und erhöhen Ihre Gewinne. Handeln Sie diszipliniert, zuversichtlich und konsistent - erhalten Sie noch heute den Smart Money Concepts Trade Manager.