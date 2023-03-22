SMC Trade Manager

Présentation de Smart Money Concepts Trade Manager - l'outil ultime conçu pour les traders cherchant un avantage professionnel sur les marchés. Que vous soyez un trader ICT/Smart Money Concepts/manuel, notre logiciel est spécifiquement conçu pour automatiser facilement vos transactions et gérer votre risque en temps réel.

Avec Smart Money Concepts Trade Manager, vous pouvez facilement exécuter des concepts de smart money ou des configurations de trading institutionnelles avec confiance et régularité. Notre puissant outil fonctionne sur la plate-forme MetaTrader 4 (et nous travaillons actuellement sur une version MT5) et offre une gamme de fonctionnalités adaptées à votre style et à vos objectifs de trading uniques.

Smart Money Concepts Trade Manager simplifie votre expérience de trading en automatisant la gestion des risques et d'autres paramètres clés, notamment la perte d'arrêt, le profit cible et les mesures de sortie de la position en utilisant notre stratégie de symétrie fractale propriétaire. Vous pouvez personnaliser les paramètres pour correspondre à votre profil de trading et de risque spécifique, et l'algorithme s'ajustera automatiquement à la taille de votre compte. Alternativement, vous pouvez utiliser nos paramètres par défaut optimisés pour une efficacité maximale, en vous assurant de "payer d'abord le trader ;)".

Notre système est convivial pour les débutants et facile à utiliser, mais suffisamment flexible pour répondre aux besoins des traders institutionnels expérimentés. Cependant, nous recommandons fortement de vous familiariser avec l'outil sur un compte de démonstration et de tester vos stratégies avant de les exécuter sur un compte réel.

En utilisant Smart Money Concepts Trade Manager, vous gagnerez du temps, réduirez le stress et augmenterez vos profits. Commercez avec discipline, confiance et régularité - obtenez Smart Money Concepts Trade Manager aujourd'hui.