Simple Manual Trading Panel

Se trata de un sencillo Panel Gestor de Operaciones con una interfaz de usuario limpia.
Las características incluyen:

Panel GUI movible, con color de fondo cambiable.
Ajuste del tamaño del lote, con 2 decimales (si el broker lo soporta).
Ajuste de Stop Loss.
Take Profit 1 en Puntos o Porcentaje.
Take Profit 2 en Puntos o Porcentaje.
Take Profit 3 como cierre de operación o como Trailing Stop Loss.
Auto-Break Even cuando se alcanza TP1.
Auto-Stop Loss movido a TP1 cuando se alcanza TP2.
Auto-Stop Loss movido a TP2 cuando se alcanza TP3.
Auto (Pair-TF-Direction) o comentarios manuales para la entrada de operaciones.
Botón de pánico "Cerrar todas las operaciones". Funciona en todas las operaciones con el mismo número Mágico.
Muestra el tiempo hasta el cierre de la barra en el gráfico.
