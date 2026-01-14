Simple Manual Trading Panel
- Utilitys
- Kenneth Weleh
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 10
Dies ist ein einfaches Trade Manager Panel mit einer sauberen Benutzeroberfläche.
Eigenschaften umfassen:
Bewegliches GUI-Panel, mit veränderbarer Hintergrundfarbe.
Einstellung der Losgröße mit 2 Dezimalstellen (wenn der Broker dies unterstützt).
Stop-Loss-Einstellung.
Take Profit 1 entweder in Punkten oder Prozent.
Take Profit 2 entweder in Punkten oder in Prozent.
Take Profit 3 entweder als Close Trade oder als Trailing Stop Loss.
Auto-Break Even, wenn TP1 erreicht wird.
Auto-Stop Loss wird auf TP1 verschoben, wenn TP2 erreicht wird.
Auto-Stop Loss wird auf TP2 verschoben, wenn TP3 erreicht wird.
Auto (Pair-TF-Direction) oder manuelle Kommentare für Handelseinträge.
Panik-Schaltfläche "Alle Trades schließen". Funktioniert bei allen Geschäften mit der gleichen Magic-Nummer.
Zeigt die Zeit bis zum Bar-Close auf dem Chart-Zeitrahmen an.