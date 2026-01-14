Simple Manual Trading Panel

Dies ist ein einfaches Trade Manager Panel mit einer sauberen Benutzeroberfläche.

Eigenschaften umfassen:





Bewegliches GUI-Panel, mit veränderbarer Hintergrundfarbe.

Einstellung der Losgröße mit 2 Dezimalstellen (wenn der Broker dies unterstützt).

Stop-Loss-Einstellung.

Take Profit 1 entweder in Punkten oder Prozent.

Take Profit 2 entweder in Punkten oder in Prozent.

Take Profit 3 entweder als Close Trade oder als Trailing Stop Loss.

Auto-Break Even, wenn TP1 erreicht wird.

Auto-Stop Loss wird auf TP1 verschoben, wenn TP2 erreicht wird.

Auto-Stop Loss wird auf TP2 verschoben, wenn TP3 erreicht wird.

Auto (Pair-TF-Direction) oder manuelle Kommentare für Handelseinträge.

Panik-Schaltfläche "Alle Trades schließen". Funktioniert bei allen Geschäften mit der gleichen Magic-Nummer.

Zeigt die Zeit bis zum Bar-Close auf dem Chart-Zeitrahmen an.