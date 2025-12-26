DAQ Capital Visual Trading Position Tool

DAQ Capital - Herramienta visual de posición

Deje de adivinar el tamaño de sus lotes. Comience a planificar operaciones como un profesional con la precisión visual de TradingView, ahora dentro de MetaTrader 5.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
💎 Obtenga esta herramienta GRATIS
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
¡Desbloquea el acceso de por vida a esta herramienta (y mucho más) uniéndote a la comunidad DAQ Capital!

👉 Únete aquí: https://daqcapital.pro/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Diseñada por DAQ Capital, esta utilidad resuelve el mayor problema de los traders: calcular el tamaño de lote correcto para una cantidad de riesgo específica mientras intentan actuar con rapidez.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Arrastrar y soltar niveles
Arrastre las líneas de Entrada, Stop Loss y Take Profit directamente a su gráfico. La herramienta maneja las matemáticas al instante.

Cálculo inteligente de lotes
Ingrese su Riesgo en Dólares (por ejemplo, $100), y la herramienta calcula automáticamente el tamaño exacto de lote necesario. No más calculadoras manuales.

✅ Riesgo/Recompensa visual (R:R)
Vea cómo se actualiza su relación Riesgo/Beneficio en tiempo real a medida que mueve su Objetivo de Beneficio. Asegúrate de que cada operación cumple tus criterios antes de entrar.

Cuadro de mandos profesional
Un panel limpio y en modo oscuro que combina a la perfección con las configuraciones de trading modernas.
- Configuración Larga/Corta con un solo clic
- Modo "Ocultar" para despejar el desorden del gráfico
- Proyección P/L en tiempo real

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🛠 CÓMO FUNCIONA
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1. Introduce tu Importe de riesgo en el panel.
2. Haz clic en "Largo" o "Corto".
3. Mueva las líneas SL/TP a sus niveles técnicos.
4. Lea el tamaño de lote correcto en el panel y coloque su operación.

[Categoría: Utilidad | Gestión de riesgos]
