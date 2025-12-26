DAQ Capital Visual Trading Position Tool

DAQ Capital - Herramienta visual de posición





Deje de adivinar el tamaño de sus lotes. Comience a planificar operaciones como un profesional con la precisión visual de TradingView, ahora dentro de MetaTrader 5.





Diseñada por DAQ Capital, esta utilidad resuelve el mayor problema de los traders: calcular el tamaño de lote correcto para una cantidad de riesgo específica mientras intentan actuar con rapidez.





CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Arrastrar y soltar niveles

Arrastre las líneas de Entrada, Stop Loss y Take Profit directamente a su gráfico. La herramienta maneja las matemáticas al instante.





Cálculo inteligente de lotes

Ingrese su Riesgo en Dólares (por ejemplo, $100), y la herramienta calcula automáticamente el tamaño exacto de lote necesario. No más calculadoras manuales.





✅ Riesgo/Recompensa visual (R:R)

Vea cómo se actualiza su relación Riesgo/Beneficio en tiempo real a medida que mueve su Objetivo de Beneficio. Asegúrate de que cada operación cumple tus criterios antes de entrar.





Cuadro de mandos profesional

Un panel limpio y en modo oscuro que combina a la perfección con las configuraciones de trading modernas.

- Configuración Larga/Corta con un solo clic

- Modo "Ocultar" para despejar el desorden del gráfico

- Proyección P/L en tiempo real





🛠 CÓMO FUNCIONA

1. Introduce tu Importe de riesgo en el panel.

2. Haz clic en "Largo" o "Corto".

3. Mueva las líneas SL/TP a sus niveles técnicos.

4. Lea el tamaño de lote correcto en el panel y coloque su operación.





[Categoría: Utilidad | Gestión de riesgos]