Metrics Pro for Discord
- Utilidades
- Giovanni Bengalis
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
Metrics Pro para Discord es la herramienta esencial para Proveedores de Señales, Traders de Prop Firm y Comunidades de Juego. Transmita el rendimiento de sus operaciones directamente a su servidor Discord a través de Webhooks.
Desarrollado por Eagle Forex Code, esta utilidad elimina la necesidad de una compleja programación de bots. Se conecta a su MT4 y envía informes profesionales, ricos en emoji de forma automática.
¿Por qué elegir Metrics Pro para Discord?
- Perfecto para salas de señales: Mantén a tu comunidad comprometida con recapitulaciones diarias, semanales y mensuales.
- Soporte multi-estrategia: Ejecutando 3 EAs en una sola cuenta? No hay problema. El informe segmenta el rendimiento por Magic Number (por ejemplo, "Gold Bot" frente a "Scalper").
- Análisis en profundidad: Vaya más allá de las pérdidas y ganancias. Muestre su Factor de Ganancia, Reducción Actual y Reducción Histórica Máxima para demostrar su consistencia.
- Filtrado inteligente: La lógica "Anti-Clutter" oculta automáticamente las estrategias inactivas del informe.
- Cero Retraso: Código "Smart Timer" optimizado que garantiza un impacto cero en la CPU de tu VPS.
Cómo funciona
El EA se ejecuta en su gráfico en segundo plano. A la hora especificada (por ejemplo, el cierre de Nueva York), escanea su historial de operaciones, formatea los datos en Markdown compatible con Discord, y lo empuja a su servidor al instante.
⚙️ Fácil de configurar (¡No necesita Bot Token!)
Discord Webhooks es más fácil que Telegram Bots. No requiere codificación.
- En MT4, vaya a Herramientas > Opciones > Asesores Expertos.
- Marque "Permitir WebRequest" y añada esta URL: https://discord.com o https://disco rdapp.com según la url de su webhook.
- En tu Discord Server, ve a Channel Settings > Integrations > Webhooks.
- Crea un Webhook, copia la URL y pégala en las entradas del EA. ¡¡¡Listo!!!
Parámetros de entrada
- InpDiscordWebhook: La URL del Webhook de tu servidor de Discord.
- InpReportHour: Hora del servidor para enviar el informe (por ejemplo, 23).
- InpUseMultiMagic: Active esta opción para realizar un seguimiento de EAs específicos por separado.
- InpName / InpMagic: Asigne nombres a sus estrategias para un informe más limpio.
Eagle Forex Code - Herramientas profesionales para operadores modernos.