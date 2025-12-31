Metrics Pro for Telegram

Metrics Pro para Telegram es la solución de informes definitiva para Algo-Traders y Gestores de Fondos serios. Deje de comprobar su VPS cada 10 minutos. Deje que los informes vengan a usted.

Desarrollado por Eagle Forex Code, esta utilidad monitorea su cuenta 24/7 y envía informes profesionales detallados directamente a su móvil a través de Telegram. A diferencia de los notificadores básicos, Metrics Pro ofrece análisis profundos que incluyen Profit Factor y Max Drawdown.

Características principales

Soporte Multi-Estrategia (Característica Única): Monitoriza hasta 5 EAs diferentes en la misma cuenta. El informe separa el rendimiento por Número Mágico (por ejemplo, Velocity Pulse vs Turbo).

Monitoriza hasta 5 EAs diferentes en la misma cuenta. El informe separa el rendimiento por Número Mágico (por ejemplo, Velocity Pulse vs Turbo). Métricas avanzadas: Obtenga más que sólo P&L. Siga su Factor de Ganancia , Reducción Actual (Riesgo), y Reducción Máxima Histórica para el período.

Obtenga más que sólo P&L. Siga su , (Riesgo), y para el período. Informes programados: Resúmenes automáticos diarios, semanales y mensuales enviados a la hora específica de su servidor.

Resúmenes automáticos diarios, semanales y mensuales enviados a la hora específica de su servidor. Panel de Control: Un elegante panel de control en modo oscuro para comprobar las estadísticas en tiempo real y activar informes manuales con un solo clic.

Un elegante panel de control en modo oscuro para comprobar las estadísticas en tiempo real y activar informes manuales con un solo clic. Filtrado inteligente: Oculta automáticamente las estrategias inactivas para mantener sus informes limpios y legibles.

Oculta automáticamente las estrategias inactivas para mantener sus informes limpios y legibles. Compatible con VPS: Código optimizado utilizando la lógica "Smart Timer". Cero impacto en el uso de la CPU.

Cómo funciona

El EA se ejecuta en un gráfico separado en su VPS. Calcula continuamente el rendimiento de sus operaciones cerradas y posiciones abiertas. A la hora programada (por ejemplo, el cierre de Nueva York), compila un informe formateado y lo envía a tu canal de Telegram o a tu chat privado.

⚙️ Guía de Configuración (Lee atentamente)

Para habilitar la mensajería de Telegram, debes configurar los permisos de MT4:

Abre MT4 > Herramientas > Opciones > Asesores Expertos. Marca la casilla "Permitir WebRequest para la URL de la lista". Añada esta URL exacta a la lista: https: //api.telegram.org Haz clic en OK.

🤖 Cómo conseguir tu Token

Abre Telegram y busca a @BotFather. Envía el comando /newbot y sigue las instrucciones para obtener tu Bot Token. Busca @userinfobot para obtener tu Chat ID personal (o usa tu Channel ID si agregaste el bot como Admin). Pega el Token y el Chat ID en los EA Inputs.

Parámetros de entrada

InpBotToken: Tu Token del Bot de Telegram.

Tu Token del Bot de Telegram. InpChatID: Tu ID de Chat o ID de Canal (por ejemplo, -100xxxx).

Tu ID de Chat o ID de Canal (por ejemplo, -100xxxx). InpReportHour: Hora del servidor para enviar el informe diario (por ejemplo, 23 para el cierre diario).

Hora del servidor para enviar el informe diario (por ejemplo, 23 para el cierre diario). InpUseMultiMagic : Establecer en true para habilitar el seguimiento específico de EA.

: Establecer en true para habilitar el seguimiento específico de EA. Slot 1-5 Name/Magic: Asigne nombres a sus Números Mágicos (por ejemplo, Name="Gold Bot", Magic=12345).

Eagle Forex Code - Herramientas profesionales para operadores profesionales.