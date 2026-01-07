Metrics Pro MT5 for Discord

Metrics Pro MT5 para Discord es la herramienta esencial para Proveedores de Señales, Traders de Prop Firm, y Comunidades de Juego. Transmita el rendimiento de sus operaciones directamente a su servidor Discord a través de Webhooks.

Desarrollado por Eagle Forex Code, esta utilidad elimina la necesidad de programar bots complejos. Se conecta a su MT4 y envía informes profesionales, ricos en emoji de forma automática.

¿Por qué elegir Metrics Pro para Discord?

Perfecto para salas de señales: Mantén a tu comunidad comprometida con recapitulaciones diarias, semanales y mensuales.

Soporte multi-estrategia: Ejecutando 3 EAs en una sola cuenta? No hay problema. El informe segmenta el rendimiento por Magic Number (por ejemplo, "Gold Bot" frente a "Scalper").

Análisis en profundidad: Vaya más allá de las pérdidas y ganancias. Muestre su Factor de Ganancia , Reducción Actual y Reducción Histórica Máxima para demostrar su consistencia.

Filtrado inteligente: La lógica "Anti-Clutter" oculta automáticamente las estrategias inactivas del informe.

Cero Retraso: Código "Smart Timer" optimizado que garantiza un impacto cero en la CPU de tu VPS.

Cómo funciona

El EA se ejecuta en su gráfico en segundo plano. A la hora especificada (por ejemplo, el cierre de Nueva York), escanea su historial de operaciones, formatea los datos en Markdown compatible con Discord, y lo empuja a su servidor al instante.

⚙️ Fácil de configurar (¡No necesita Bot Token!)

Discord Webhooks es más fácil que Telegram Bots. No requiere codificación.

En MT5, vaya a Herramientas > Opciones > Asesores Expertos. Marque "Permitir WebRequest" y añada esta URL: https://discord.com o https://disco rdapp.com según la url de su webhook En tu Discord Server, ve a Channel Settings > Integrations > Webhooks. Crea un Webhook, copia la URL y pégala en las entradas del EA. ¡¡¡Listo!!!

Parámetros de entrada

InpDiscordWebhook: La URL del Webhook de tu servidor de Discord.

La URL del Webhook de tu servidor de Discord. InpReportHour: Hora del servidor para enviar el informe (por ejemplo, 23).

Hora del servidor para enviar el informe (por ejemplo, 23). InpUseMultiMagic : Active esta opción para realizar un seguimiento de EAs específicos por separado.

: Active esta opción para realizar un seguimiento de EAs específicos por separado. InpName / InpMagic: Asigne nombres a sus estrategias para un informe más limpio.

