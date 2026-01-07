Metrics Pro MT5 for Discord

Metrics Pro MT5 para Discord es la herramienta esencial para Proveedores de Señales, Traders de Prop Firm, y Comunidades de Juego. Transmita el rendimiento de sus operaciones directamente a su servidor Discord a través de Webhooks.

Desarrollado por Eagle Forex Code, esta utilidad elimina la necesidad de programar bots complejos. Se conecta a su MT4 y envía informes profesionales, ricos en emoji de forma automática.

¿Por qué elegir Metrics Pro para Discord?

  • Perfecto para salas de señales: Mantén a tu comunidad comprometida con recapitulaciones diarias, semanales y mensuales.
  • Soporte multi-estrategia: Ejecutando 3 EAs en una sola cuenta? No hay problema. El informe segmenta el rendimiento por Magic Number (por ejemplo, "Gold Bot" frente a "Scalper").
  • Análisis en profundidad: Vaya más allá de las pérdidas y ganancias. Muestre su Factor de Ganancia, Reducción Actual y Reducción Histórica Máxima para demostrar su consistencia.
  • Filtrado inteligente: La lógica "Anti-Clutter" oculta automáticamente las estrategias inactivas del informe.
  • Cero Retraso: Código "Smart Timer" optimizado que garantiza un impacto cero en la CPU de tu VPS.

Cómo funciona

El EA se ejecuta en su gráfico en segundo plano. A la hora especificada (por ejemplo, el cierre de Nueva York), escanea su historial de operaciones, formatea los datos en Markdown compatible con Discord, y lo empuja a su servidor al instante.

⚙️ Fácil de configurar (¡No necesita Bot Token!)

Discord Webhooks es más fácil que Telegram Bots. No requiere codificación.

  1. En MT5, vaya a Herramientas > Opciones > Asesores Expertos.
  2. Marque "Permitir WebRequest" y añada esta URL: https://discord.com o https://disco rdapp.com según la url de su webhook.
  3. En tu Discord Server, ve a Channel Settings > Integrations > Webhooks.
  4. Crea un Webhook, copia la URL y pégala en las entradas del EA. ¡¡¡Listo!!!

Parámetros de entrada

  • InpDiscordWebhook: La URL del Webhook de tu servidor de Discord.
  • InpReportHour: Hora del servidor para enviar el informe (por ejemplo, 23).
  • InpUseMultiMagic: Active esta opción para realizar un seguimiento de EAs específicos por separado.
  • InpName / InpMagic: Asigne nombres a sus estrategias para un informe más limpio.

Eagle Forex Code - Herramientas Profesionales para Operadores Modernos.

¡Guía Aquí !

Otros productos de este autor
Velocity Pulse Gold
Giovanni Bengalis
Asesores Expertos
Velocity Pulse Oro 2025 Velocity Pulse Gold es el EA de ruptura de Oro más rápido de 2025 - un algoritmo revolucionario basado en velocidad logarítmica y aceleración de precios, desarrollado tras años de optimización en datos de tick de calidad institucional. Este no es un EA común: detecta pulsos de impulso genuinos en XAUUSD M1 M5 y entra con órdenes pendientes inteligentes (BuyStop/SellStop) a distancia dinámica. Trailing stop perfeccionado, punto de equilibrio automático, cierre del viern
Metrics Pro for Telegram
Giovanni Bengalis
Utilidades
Metrics Pro para Telegram es la solución de informes definitiva para Algo-Traders y Gestores de Fondos serios. Deje de comprobar su VPS cada 10 minutos. Deje que los informes vengan a usted. Desarrollado por Eagle Forex Code , esta utilidad monitoriza su cuenta 24/7 y envía informes profesionales detallados directamente a su móvil a través de Telegram. A diferencia de los notificadores básicos, Metrics Pro ofrece análisis profundos que incluyen Profit Factor y Max Drawdown . Características prin
Metrics Pro for Discord
Giovanni Bengalis
Utilidades
Metrics Pro para Discord es la herramienta esencial para Proveedores de Señales, Traders de Prop Firm y Comunidades de Juego. Transmita el rendimiento de sus operaciones directamente a su servidor Discord a través de Webhooks. Desarrollado por Eagle Forex Code , esta utilidad elimina la necesidad de una compleja programación de bots. Se conecta a su MT4 y envía informes profesionales y ricos en emoji automáticamente. ¿Por qué elegir Metrics Pro para Discord? Perfecto para salas de señales: Manté
Metrics Pro MT5 for Telegram
Giovanni Bengalis
Utilidades
Metrics Pro MT5 para Telegram es la solución definitiva de informes para Algo-Traders y Gestores de Fondos serios. Deje de comprobar su VPS cada 10 minutos. Deje que los informes vengan a usted. Desarrollado por Eagle Forex Code , esta utilidad monitoriza su cuenta 24/7 y envía informes profesionales detallados directamente a su móvil a través de Telegram. A diferencia de los notificadores básicos, Metrics Pro ofrece análisis profundos que incluyen Profit Factor y Max Drawdown . Características
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario