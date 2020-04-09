Descripción

Los usuarios interesados pueden contactar con el desarrollador a través del sistema interno de mensajería de mql5.com para solicitar información sobre la posibilidad de evaluar el producto durante un período limitado antes de su uso en cuenta real.

Manzano Risk Manager Pro es una herramienta profesional de gestión de riesgo para MetaTrader 5.

Permite supervisar las posiciones abiertas y cerrar operaciones de forma automática o manual, total o parcialmente, cuando se alcanzan condiciones de riesgo definidas por el usuario.

El producto no abre operaciones ni modifica estrategias de trading.

Su finalidad es ayudar al control del riesgo de la cuenta y reducir errores operativos.

Funciones principales

Cierre automático de posiciones

El producto dispone de dos modos de cálculo de riesgo:

Modo dinero (diferencia de equity)

Las posiciones se cierran cuando la diferencia entre la equity actual y la equity inicial alcanza un valor de beneficio o pérdida expresado en la divisa de la cuenta.

Modo puntos (suma de puntos)

Las posiciones se cierran cuando la suma total de puntos de todas las posiciones abiertas alcanza el límite de beneficio o pérdida configurado.

El modo activo puede seleccionarse directamente desde el panel.

Control del alcance (scope)

El usuario puede definir qué posiciones se gestionan:

Todas las posiciones de la cuenta

Solo las posiciones del símbolo del gráfico

Opcionalmente, puede utilizarse un filtro por Magic Number.

Control manual

El panel permite realizar acciones manuales inmediatas:

Cierre de todas las posiciones según el alcance seleccionado

Cierre parcial de posiciones Por porcentaje del volumen Por número fijo de lotes



Estas funciones están pensadas para reducir exposición o asegurar resultados de forma rápida.

Panel visual en el gráfico

El Asesor Experto incluye un panel informativo que muestra en tiempo real:

Estado del sistema (AUTO, alcance y modo parcial)

Equity inicial y equity actual

Diferencia de equity

Suma de puntos de las posiciones abiertas

Resumen de posiciones y volumen total

Margen utilizado y margen libre

Estimación del coste del spread

Información de simulación de riesgo

Advertencias relacionadas con el bróker (spread, stops level, freeze level)

Toda la información se muestra directamente en el gráfico.

Compatibilidad y cálculos

Funciona en cuentas MetaTrader 5 con sistema hedging o netting

Compatible con Forex, CFDs, índices y criptomonedas

Independiente del número de dígitos del símbolo

Utiliza precios Bid y Ask actuales para los cálculos

Lo que el producto no hace

No abre operaciones

No coloca órdenes Stop Loss ni Take Profit

No garantiza resultados de trading

No sustituye una estrategia de trading

El producto es exclusivamente una herramienta de gestión de riesgo.

Recomendaciones de uso

Ejecutar el Asesor Experto en un solo gráfico

Activar AutoTrading en el terminal

Probar primero en una cuenta demo

Utilizar valores conservadores al inicio

Aviso de riesgo

El trading conlleva riesgos financieros.

Manzano Risk Manager Pro se proporciona como herramienta técnica de gestión de riesgo.

El usuario es responsable de su configuración, uso y decisiones de trading.