Smart RSI Trend

Un Asesor Experto inteligente de seguimiento de tendencias diseñado para operar con seguridad en los principales pares de divisas. Este EA combina la capacidad de respuesta de las medias móviles exponenciales (EMA) con un filtro de índice de fuerza relativa (RSI) para identificar entradas de alta probabilidad.

Se genera con asistencia de IA para garantizar una estructura de código limpia y optimizada.

Características principales:

Detección de Tendencias: Utiliza cruces de EMA rápidas y lentas para la entrada temprana de tendencias.

Filtro de Momento: Utiliza el RSI para filtrar las señales falsas (comprar sólo cuando el impulso es fuerte).

Gestión del riesgo: Stop Loss y Take Profit incorporados con una relación Riesgo-Recompensa de 1:2.

Bloqueo de beneficios: Incluye un Trailing Stop dinámico para asegurar los beneficios flotantes.

Ajustes recomendados: