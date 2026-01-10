Smart RSI Trend

Ein intelligenter, trendfolgender Expert Advisor für den sicheren Handel mit den wichtigsten Forex-Paaren. Dieser EA kombiniert die Reaktionsfähigkeit des Exponential Moving Averages (EMA) mit einem Relative Strength Index (RSI) Filter, um hochwahrscheinliche Einstiege zu identifizieren.

Er wird mit KI-Unterstützung generiert, um eine saubere und optimierte Codestruktur zu gewährleisten.

Hauptmerkmale:

Trend-Erkennung: Verwendet schnelle und langsame EMA-Crossovers für einen frühen Trendeinstieg.

Momentum-Filter: Verwendet den RSI, um falsche Signale herauszufiltern (Kaufen Sie nur, wenn das Momentum stark ist).

Risiko-Management: Eingebauter Stop-Loss und Take-Profit mit einem Risiko-Belohnungs-Verhältnis von 1:2.

Gewinn-Locking: Enthält einen dynamischen Trailing Stop, um schwankende Gewinne zu sichern.

Empfohlene Einstellungen: