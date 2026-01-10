Smart RSI Trend
- Muhammad Dzarrin Al Ghifari
- Version: 5.0
Ein intelligenter, trendfolgender Expert Advisor für den sicheren Handel mit den wichtigsten Forex-Paaren. Dieser EA kombiniert die Reaktionsfähigkeit des Exponential Moving Averages (EMA) mit einem Relative Strength Index (RSI) Filter, um hochwahrscheinliche Einstiege zu identifizieren.
Er wird mit KI-Unterstützung generiert, um eine saubere und optimierte Codestruktur zu gewährleisten.
Hauptmerkmale:
Trend-Erkennung: Verwendet schnelle und langsame EMA-Crossovers für einen frühen Trendeinstieg.
Momentum-Filter: Verwendet den RSI, um falsche Signale herauszufiltern (Kaufen Sie nur, wenn das Momentum stark ist).
Risiko-Management: Eingebauter Stop-Loss und Take-Profit mit einem Risiko-Belohnungs-Verhältnis von 1:2.
Gewinn-Locking: Enthält einen dynamischen Trailing Stop, um schwankende Gewinne zu sichern.
Empfohlene Einstellungen:
Zeitrahmen: H1 (1 Stunde)
Paare: EURUSD, GBPUSD
InpStopLoss: 300 Punkte
InpTakeProfit: 600 Punkte