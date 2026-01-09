KBI Signal Executer

✅ KBI Signal Executor (MT4) | TradingView → MetaTrader Execution Bridge

Qué es

KBI Signal Executor es un Expert Advisor para MetaTrader 4 que ejecuta y gestiona operaciones basadas en señales externas, principalmente alertas generadas en TradingView y entregadas mediante un feed de datos estructurado (por ejemplo, Google Sheet / CSV).

Concepto de Bridge (TradingView → MetaTrader)

Este EA es un puente de ejecución para señales generadas por dos indicadores personalizados basados en SMC en TradingView.

Tus indicadores en TradingView generan alertas BUY/SELL, el payload de la alerta se guarda en un Google Sheet/CSV estructurado, y este EA lee la última fila de señal para ejecutar y gestionar la operación en MetaTrader 4.

Importante: este EA no genera señales por sí mismo. Solo ejecuta señales producidas por tus indicadores de TradingView (fuente de señales).

(No está afiliado a TradingView. TradingView es una plataforma de terceros.)

Por qué existe

Muchos sistemas fallan no por el análisis, sino por una ejecución inconsistente:

La ejecución manual es lenta en movimientos rápidos (especialmente en metales).

Las emociones y la duda provocan entradas tardías o perdidas.

La gestión se vuelve inconsistente (mover SL sin reglas, cerrar antes de tiempo, etc.).

Este EA se centra en ejecución consistente + gestión disciplinada.

Cómo funciona (alto nivel)

El indicador de TradingView dispara una alerta con un payload estructurado. El payload se registra en un Google Sheet / CSV. El EA lee nuevas filas de señal, valida los datos y ejecuta la operación. El EA gestiona la posición con reglas definidas por el usuario (breakeven, cierres parciales y movimiento de SL), cuando está habilitado.

1) Puente de ejecución de señales

Lee filas de señal estructuradas (symbol, side, entry, SL, TP levels, timestamp/ID, etc.).

Ejecuta operaciones según el contenido de la señal.

Comportamiento determinista (sin decisiones aleatorias).

2) “Execution Gate” opcional (ideal para backtesting)

Funciones principales

Execution Gate es una capa opcional de confirmación/caducidad que se aplica solo antes de abrir la operación (estado de señal pendiente), y no afecta órdenes/posiciones ya existentes.

EnableExecutionGate = false

Ejecuta las señales inmediatamente (comportamiento por defecto).

EnableExecutionGate = true

El EA espera confirmación antes de entrar, usando reglas como:

ConfirmCandles: número de velas requeridas para confirmar la señal

ExpiryCandles: cancela la señal pendiente si no se confirma en N velas

UseTwoClosesStrict (opcional): requiere exactamente dos cierres consecutivos (si está habilitado)

CancelOnOppositeSignal (opcional): cancela la señal pendiente si llega una señal opuesta antes de confirmar

OneSignalAtATime (opcional): evita acumular múltiples señales pendientes

Esta función sirve para reducir disparos falsos y comparar resultados con/sin confirmación en backtesting.

3) Gestión de la operación (disciplina de riesgo)

Cuando está habilitado/configurado, el EA puede gestionar operaciones con reglas claras y comprobables:

Breakeven en TP1

Cierres parciales por etapas

Ejemplo: TP1 cierra 50%, TP2 cierra 30%, TP3 cierra el resto (configurable).

Progresión del SL

Ejemplo: después de TP1 → SL a Entry; después de TP2 → SL a TP1; después de TP3 → SL a TP2 (configurable/activable).

Operaciones robustas con órdenes (manejo de modificar/cerrar con control de errores).

4) Guardas de seguridad (cuando están habilitadas)

Comprobaciones de spread / slippage (depende del bróker)

Comprobaciones de margen / margen libre (evita abrir trades en condiciones no seguras)

Límites opcionales para reducir ejecuciones duplicadas de señales repetidas

5) Guardrails para Prop Firms (Opcional – estilo FTMO)

Este EA incluye un modo opcional de guardas de riesgo diseñado para ayudar a cumplir límites comunes de prop firms (por ejemplo, límite de pérdida diaria y drawdown máximo total).

Todos los umbrales son totalmente configurables, por lo que puedes adaptar estas reglas a otras prop firms y cuentas de evaluación.

Diseñado para cumplir reglas, no para promesas de rendimiento.

Disclaimer: Este producto no está afiliado, respaldado ni conectado con FTMO (ni con ninguna prop firm) y no garantiza aprobar ningún challenge o evaluación.

Lee y valida filas de señal (symbol, side, entry, SL, TP levels, timestamp/ID).

Ejecuta operaciones inmediatamente o mediante el Execution Gate opcional antes de la entrada.

Gestiona posiciones abiertas con reglas configuradas (cierres parciales, breakeven, progresión de SL).

Evita ejecuciones duplicadas/solapadas cuando “OneSignalAtATime” está habilitado.

Registra logs para transparencia y comparaciones en backtesting.

Asegúrate de que tu Google Sheet / CSV sea accesible y tenga exactamente el formato esperado por el EA.

Configura los permisos necesarios (por ejemplo, WebRequest, si tu build lo utiliza).

Empieza en Demo y luego haz forward-test con riesgo bajo antes de usar en real.

La calidad de ejecución depende de condiciones del bróker: spread, slippage, freeze level, stop level y especificaciones del símbolo.

Haz pruebas con las especificaciones reales de tu bróker (XAU/XAG tienen reglas y tamaños de contrato diferentes).

Este producto es una herramienta de ejecución/gestión para tus señales. No es un sistema de beneficio garantizado.

Operar conlleva un riesgo significativo y puede resultar en pérdida parcial o total. Resultados pasados no garantizan resultados futuros. Eres responsable de cómo configuras y utilizas este EA.