KBI Signal Executer

✅ KBI Signal Executor (MT4) | TradingView → MetaTrader Execution Bridge

Was es ist

KBI Signal Executor ist ein MetaTrader 4 Expert Advisor, der Trades basierend auf externen Signalen ausführt und verwaltet. Dabei handelt es sich in erster Linie um Alerts, die auf TradingView generiert und über einen strukturierten Datenfeed (z.B. Google Sheet / CSV) geliefert werden.

Bridge-Konzept (TradingView → MetaTrader)

Dieser EA ist eine Ausführungsbrücke für Signale, die von zwei benutzerdefinierten SMC-basierten TradingView-Indikatoren generiert werden.

Ihre TradingView-Indikatoren generieren BUY/SELL-Alarme, die Alarm-Nutzlast wird in einem strukturierten Google Sheet/CSV-Feed gespeichert, und dieser EA liest die letzte Signalzeile, um den Handel auf MetaTrader 4 auszuführen und zu verwalten.

Wichtig: Dieser EA generiert nicht selbst Signale. Er führt nur Signale aus, die von Ihren TradingView-Indikatoren (Signalquelle) erzeugt werden.

(TradingView ist eine Plattform eines Drittanbieters und steht in keiner Verbindung zu TradingView).

Warum dies existiert

Viele Handelssysteme scheitern nicht, weil die Analyse schlecht ist, sondern weil die Ausführung inkonsistent ist:

Manuelle Eingaben sind bei schnellen Marktbewegungen (insbesondere bei Metallen) langsam.

Emotionen und Zögern führen zu verpassten oder verspäteten Ausfüllungen.

Das Handelsmanagement ist inkonsistent (willkürliche SL-Verschiebung, vorzeitige Schließung usw.).

Dieser EA konzentriert sich auf konsistente Ausführung und diszipliniertes Management.

Wie es funktioniert (Übersicht)

Der TradingView-Indikator löst mithilfe einer strukturierten Nutzlast einen Alarm aus. Die Nutzlast wird in einem Google Sheet / CSV-Feed aufgezeichnet. Der EA liest neue Signalzeilen, validiert den Payload und führt den Handel aus. Der EA verwaltet die Position anhand von benutzerdefinierten Regeln (Breakeven, partielle Schließungen und SL-Bewegungslogik, wenn aktiviert).

1) Signalausführungsbrücke

Liest strukturierte Signalzeilen (Symbol, Seite, Einstieg, SL, TP-Level, Zeitstempel/ID usw.).

Führt Trades basierend auf dem Signalinhalt aus.

Deterministisches Verhalten (keine Zufallsentscheidungen).

2) Optionales "Execution Gate" (Backtest-freundlich)

Hauptmerkmale

Das "Execution Gate" ist eine optionale Bestätigungs-/Verfallsebene, die nur vor der Eröffnung eines Handels (in der Phase des ausstehenden Signals) und nicht für bestehende Aufträge/Positionen gilt.

EnableExecutionGate = false

Führt Signale sofort aus (Standardverhalten).

EnableExecutionGate = true

Der EA wartet auf eine Bestätigung, bevor er in den Handel einsteigt, indem er Regeln wie z. B.:

ConfirmCandles: Anzahl der Kerzen, die zur Bestätigung des Signals erforderlich sind

ExpiryCandles: bricht das anstehende Signal ab, wenn es nicht innerhalb von N Kerzen bestätigt wird

UseTwoClosesStrict (optional): erfordert genau zwei aufeinanderfolgende Schlusskurse (wenn aktiviert)

CancelOnOppositeSignal (optional): bricht das ausstehende Signal ab, wenn ein entgegengesetztes Signal vor der Bestätigung eintrifft

OneSignalAtATime (optional): verhindert das Stapeln mehrerer anstehender Signale

Diese Funktion ist nützlich, um falsche Auslöser zu reduzieren und die Leistung mit/ohne Bestätigung beim Backtesting zu vergleichen.

3) Handelsmanagement (Risikodisziplin)

Wenn diese Funktion aktiviert/konfiguriert ist, kann der EA Trades mit klaren, testbaren Regeln verwalten, wie z.B.:

Breakeven bei TP1

Teilweise Schließungen (gestaffelt)

Beispiel: TP1 schließt zu 50%, TP2 schließt zu 30%, TP3 schließt den restlichen Teil (konfigurierbar).

SL-Progression

Beispiel: nach TP1 → SL zum Einstieg; nach TP2 → SL zu TP1; nach TP3 → SL zu TP2 (konfigurierbar/umschaltbar).

Robuste Auftragsoperationen (Änderungs-/Schließungshandling mit Fehlererkennung).

4) Sicherheitsvorkehrungen (sofern aktiviert)

Spread-/Slippage-Kontrollen (brokerabhängig)

Margin-/Free-Margin-Prüfungen (verhindert das Eröffnen von Geschäften, wenn die Kontobedingungen unsicher sind)

Optionale Limits zur Reduzierung doppelter Ausführung bei wiederholten Signalen

5) Prop Firm Guardrails (optional - FTMO-Stil)

Dieser EA enthält einen optionalen Risikoschutzmodus, der dazu dient, gängige Limits im Prop-Firm-Stil durchzusetzen (z.B. Tagesverlust und maximaler Gesamtdrawdown).

Alle Schwellenwerte sind vollständig konfigurierbar, so dass Sie die Schutzregeln an andere Prop-Firmen und Bewertungskonten anpassen können.

Entwickelt für die Durchsetzung von Regeln, nicht für Leistungsversprechen.

Haftungsausschluss: Dieses Produkt steht in keiner Verbindung zu FTMO (oder einer Prop-Firma) und garantiert nicht das Bestehen einer Prüfung oder Bewertung.

Liest und validiert eingehende Signalzeilen (Symbol, Seite, Einstieg, SL, TP Level, Zeitstempel/ID).

Führt Trades sofort ODER durch das optionale Execution Gate vor der Eingabe aus.

Verwaltet offene Trades mit Hilfe von konfigurierten Regeln (partielle Schließungen, Breakeven, SL-Progression).

Verhindert doppelte/überlappende Ausführung, wenn "OneSignalAtATime" aktiviert ist.

Protokolliert Aktionen für Transparenz und Backtesting-Vergleiche.

Stellen Sie sicher, dass Ihr Google Sheet / CSV-Feed zugänglich ist und genau so formatiert ist, wie es der EA erwartet.

Konfigurieren Sie die erforderlichen Berechtigungen (z. B. WebRequest, falls Ihr Build dies verwendet).

Beginnen Sie mit Demo, und testen Sie dann mit geringem Risiko, bevor Sie den EA live einsetzen.

Die Ausführungsqualität hängt von den Bedingungen des Brokers ab: Spread, Slippage, Freeze-Level, Stop-Level und Symbol-Spezifikationen.

Führen Sie immer einen Forward-Test mit den Spezifikationen Ihres Brokers durch (Metalle wie XAU/XAG haben unterschiedliche Kontraktgrößen und Regeln).

Dieses Produkt ist ein Ausführungs-/Verwaltungstool für Ihre Signale. Es handelt sich nicht um ein System mit Gewinngarantie.

Was der EA macht (in MetaTrader 4)Empfohlene EinrichtungWichtige HinweiseRisiko-Offenlegung

Der Handel ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zu Teil- oder Totalverlusten führen. Die Performance in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Sie sind dafür verantwortlich, wie Sie diesen EA konfigurieren und verwenden.