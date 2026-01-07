Stamina Trend Probability
- Indicadores
- Michele Todesco
- Versión: 1.1
- Activaciones: 5
📈S TAMINA - Indicador de Probabilidad de Tendencia
STAMINA Trend Probability es un indicador profesional diseñado para mostrar, de forma clara y cuantitativa, la probabilidad direccional del mercado, distinguiendo claramente entre presiones alcistas y bajistas.
No genera señales aleatorias: muestra quién controla el mercado y con qué fuerza.
Propósito
STAMINA Trend Probability está diseñado para:
- Evaluar el dominio alcista o bajista
- Medir la fuerza de la tendencia en términos probabilísticos
- Filtrar operaciones contra tendencia
- Apoyar decisiones de trading más disciplinadas
Es ideal como filtro direccional primario o herramienta de confirmación.
Visualización limpiae intuitiva
- Histograma de probabilidad centrado en cero
- 🟢 Verde → presión alcista / probabilidad LARGA
- 🔴 Rojo → presión bajista / probabilidad CORTA
- El tamaño de la barra representa la intensidad de la probabilidad direccional
- Legibilidad instantánea: cuanto más fuerte es la barra, más fuerte es el sesgo direccional
Sin colores innecesarios, sin ambigüedad:
verde o rojo, largo o corto.
📊 Lectura operativa
- Zonas verdes persistentes → mercado estructuralmente alcista.
- Zonas rojas persistentes → mercado estructuralmente bajista
- Alternancia rápida → mercado oscilante / indeciso
- Compresión de barras → posible cambio de régimen
🧠 A quién va dirigido
✔ Traders discrecionales
✔ Scalpers y traders intradía
✔ Swing traders
✔ Sistemas automatizados (como filtro de sesgo direccional)
💎 Por qué STAMINA Probabilidad de Tendencia
- Enfoquebasado en la probabilidad, no emocional
- Reduce el ruido del mercado
- Mejora el timing y la selección de operaciones
- Extremadamente legible incluso en condiciones de negociación de alta presión
⚠️ Descargo de responsabilidad
STAMINA Trend Probability no es un generador automático de señales.
Es una herramienta profesional de lectura del mercado, diseñada para operadores que quieren operar sólo cuando las condiciones son favorables.