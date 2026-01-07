📈S TAMINA - Indicador de Probabilidad de Tendencia

STAMINA Trend Probability es un indicador profesional diseñado para mostrar, de forma clara y cuantitativa, la probabilidad direccional del mercado, distinguiendo claramente entre presiones alcistas y bajistas.

No genera señales aleatorias: muestra quién controla el mercado y con qué fuerza.





Propósito

STAMINA Trend Probability está diseñado para:

Evaluar el dominio alcista o bajista

Medir la fuerza de la tendencia en términos probabilísticos

Filtrar operaciones contra tendencia

Apoyar decisiones de trading más disciplinadas

Es ideal como filtro direccional primario o herramienta de confirmación.





Visualización limpiae intuitiva

Histograma de probabilidad centrado en cero

🟢 Verde → presión alcista / probabilidad LARGA

→ presión alcista / probabilidad LARGA

🔴 Rojo → presión bajista / probabilidad CORTA

El tamaño de la barra representa la intensidad de la probabilidad direccional

Legibilidad instantánea: cuanto más fuerte es la barra, más fuerte es el sesgo direccional

Sin colores innecesarios, sin ambigüedad:

verde o rojo, largo o corto.





📊 Lectura operativa

Zonas verdes persistentes → mercado estructuralmente alcista.

Zonas rojas persistentes → mercado estructuralmente bajista

Alternancia rápida → mercado oscilante / indeciso

Compresión de barras → posible cambio de régimen





🧠 A quién va dirigido

✔ Traders discrecionales

✔ Scalpers y traders intradía

✔ Swing traders

✔ Sistemas automatizados (como filtro de sesgo direccional)





💎 Por qué STAMINA Probabilidad de Tendencia

Enfoque basado en la probabilidad, no emocional

, no emocional Reduce el ruido del mercado

Mejora el timing y la selección de operaciones

Extremadamente legible incluso en condiciones de negociación de alta presión





⚠️ Descargo de responsabilidad

STAMINA Trend Probability no es un generador automático de señales.

Es una herramienta profesional de lectura del mercado, diseñada para operadores que quieren operar sólo cuando las condiciones son favorables.