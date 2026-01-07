Stamina Probabilistic MA

📈 Stamina MA Probabilística

Stamina Probabilistic MA es una media móvil adaptativa trazada directamente en el gráfico de precios.
Combina la tendencia, el impulso y la fuerza del mercado en una sola línea suave que ayuda a los operadores a comprender la tendencia direccional actual del mercado de un vistazo 👀 A diferencia de las medias móviles tradicionales que se basan únicamente en el precio, la MA Probabilística de Stamina se construye sobre un modelo direccional probabilístico derivado de un consenso multifactorial y multitemporal, y luego se proyecta sobre el gráfico de precios como una línea de estilo MA.

🟢 Línea verde → Contexto alcista (sesgo LARGO)
🔴 Línea roja → Contexto bajista (sesgo CORTO).

Este indicador está diseñado para ser utilizado como:

  • ✅ Un filtro direccional (evitar operar en contra del sesgo principal).

  • 📊 Una herramienta de confirmación de la tendencia

  • 🔄 Un indicador de contexto para el swing trading


⭐ Características principales

  • 🚫 No se repinta (se calcula sólo en velas cerradas)

  • 📉 S e traza directamente en el gráfico de precios como una media móvil

  • 📐 Adaptable a la volatilidad (proyección basada en ATR)

  • 🌊 Curvas suaves y limpias para una mejor legibilidad visual

  • 🧠 Construido para el contexto y el sesgo, no como un generador de señales

ℹ️ Stamina Probabilistic MA no es un sistema de trading automático.
Funciona mejor cuando se combina con la acción del precio, soporte y resistencia, o su propia estrategia de trading.


⚙️ Explicación de los parámetros de entrada

1️⃣ ProbEMA_Period - Suavizado EMA de la probabilidad

Controla el suavizado aplicado a la probabilidad direccional interna antes de proyectarla sobre el precio.

  • 🔹 Valores más altos → línea más suave y estable.

  • 🔹 Valores más bajos → reacción más rápida, más sensibilidad.

👉 Uso típico: 9-14


2️⃣ ATR_Period - Periodo ATR para la proyección de precios.

Define cómo se mide la volatilidad del mercado. La línea adapta automáticamente su comportamiento en función de las condiciones de volatilidad actuales.

  • 🔹 Valores más altos → adaptación más suave de la volatilidad.

  • 🔹 Valores más bajos → respuesta más rápida a los cambios de volatilidad

👉 Uso típico: 14


3️⃣ Precio_Multiplicador - Fuerza de proyección (visual)

Controla con qué fuerza se proyecta la probabilidad en el gráfico de precios (distancia visual del precio).

  • 🔹 Valores más altos → línea más visible y expresiva.

  • 🔹 Valores más bajos → línea más cercana y sutil

👉 Uso típico: 0.6 - 1.2


4️⃣ Line_Smooth_Period - Suavizado final EMA de la línea.

Aplica un suavizado final directamente a la línea trazada, haciéndola más fluida y de "estilo institucional".

  • 🔹 Valores más altos → curvas más suaves y suavizadas.

  • 🔹 Valores más bajos → línea más reactiva

👉 Uso típico: 5-8


🎯 Preajustes recomendados

  • Equilibrada (por defecto)
    ProbEMA=9 | ATR=14 | Mult=0.8 | LineSmooth=6

  • Más reactivo
    ProbEMA=6 | ATR=14 | Mult=0.9 | LineSmooth=3

  • Centrado en la tendencia (filtrado)
    ProbEMA=14 | ATR=14 | Mult=0.7 | LineSmooth=9



Otros productos de este autor
Stamina Trend Probability
Michele Todesco
Indicadores
S TAMINA - Indicador de Probabilidad de Tendencia STAMINA Trend Probability es un indicador profesional diseñado para mostrar, de forma clara y cuantitativa, la probabilidad direccional del mercado , distinguiendo claramente entre presiones alcistas y bajistas . No genera señales aleatorias: muestra quién controla el mercado y con qué fuerza . Propósito STAMINA Trend Probability está diseñado para: Evaluar el dominio alcista o bajista Medir la fuerza de la tendencia en términos probabilístic
Stamina Trend Probability MT5
Michele Todesco
Indicadores
S TAMINA - Indicador de Probabilidad de Tendencia STAMINA Trend Probability es un indicador profesional diseñado para mostrar, de forma clara y cuantitativa, la probabilidad direccional del mercado , distinguiendo claramente entre presiones alcistas y bajistas . No genera señales aleatorias: muestra quién controla el mercado y con qué fuerza . Propósito STAMINA Trend Probability está diseñado para: Evaluar el dominio alcista o bajista Medir la fuerza de la tendencia en términos probabilístic
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario