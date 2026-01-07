Stamina Probabilistic MA
- Michele Todesco
- Versión: 1.1
📈 Stamina MA Probabilística
Stamina Probabilistic MA es una media móvil adaptativa trazada directamente en el gráfico de precios.
Combina la tendencia, el impulso y la fuerza del mercado en una sola línea suave que ayuda a los operadores a comprender la tendencia direccional actual del mercado de un vistazo 👀 A diferencia de las medias móviles tradicionales que se basan únicamente en el precio, la MA Probabilística de Stamina se construye sobre un modelo direccional probabilístico derivado de un consenso multifactorial y multitemporal, y luego se proyecta sobre el gráfico de precios como una línea de estilo MA.
🟢 Línea verde → Contexto alcista (sesgo LARGO)
🔴 Línea roja → Contexto bajista (sesgo CORTO).
Este indicador está diseñado para ser utilizado como:
-
✅ Un filtro direccional (evitar operar en contra del sesgo principal).
-
📊 Una herramienta de confirmación de la tendencia
-
🔄 Un indicador de contexto para el swing trading
⭐ Características principales
-
🚫 No se repinta (se calcula sólo en velas cerradas)
-
📉 S e traza directamente en el gráfico de precios como una media móvil
-
📐 Adaptable a la volatilidad (proyección basada en ATR)
-
🌊 Curvas suaves y limpias para una mejor legibilidad visual
-
🧠 Construido para el contexto y el sesgo, no como un generador de señales
ℹ️ Stamina Probabilistic MA no es un sistema de trading automático.
Funciona mejor cuando se combina con la acción del precio, soporte y resistencia, o su propia estrategia de trading.
⚙️ Explicación de los parámetros de entrada
1️⃣ ProbEMA_Period - Suavizado EMA de la probabilidad
Controla el suavizado aplicado a la probabilidad direccional interna antes de proyectarla sobre el precio.
-
🔹 Valores más altos → línea más suave y estable.
-
🔹 Valores más bajos → reacción más rápida, más sensibilidad.
👉 Uso típico: 9-14
2️⃣ ATR_Period - Periodo ATR para la proyección de precios.
Define cómo se mide la volatilidad del mercado. La línea adapta automáticamente su comportamiento en función de las condiciones de volatilidad actuales.
-
🔹 Valores más altos → adaptación más suave de la volatilidad.
-
🔹 Valores más bajos → respuesta más rápida a los cambios de volatilidad
👉 Uso típico: 14
3️⃣ Precio_Multiplicador - Fuerza de proyección (visual)
Controla con qué fuerza se proyecta la probabilidad en el gráfico de precios (distancia visual del precio).
-
🔹 Valores más altos → línea más visible y expresiva.
-
🔹 Valores más bajos → línea más cercana y sutil
👉 Uso típico: 0.6 - 1.2
4️⃣ Line_Smooth_Period - Suavizado final EMA de la línea.
Aplica un suavizado final directamente a la línea trazada, haciéndola más fluida y de "estilo institucional".
-
🔹 Valores más altos → curvas más suaves y suavizadas.
-
🔹 Valores más bajos → línea más reactiva
👉 Uso típico: 5-8
🎯 Preajustes recomendados
-
Equilibrada (por defecto)
ProbEMA=9 | ATR=14 | Mult=0.8 | LineSmooth=6
-
Más reactivo
ProbEMA=6 | ATR=14 | Mult=0.9 | LineSmooth=3
-
Centrado en la tendencia (filtrado)
ProbEMA=14 | ATR=14 | Mult=0.7 | LineSmooth=9