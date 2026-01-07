📈 Stamina MA Probabilística

Stamina Probabilistic MA es una media móvil adaptativa trazada directamente en el gráfico de precios.

Combina la tendencia, el impulso y la fuerza del mercado en una sola línea suave que ayuda a los operadores a comprender la tendencia direccional actual del mercado de un vistazo 👀 A diferencia de las medias móviles tradicionales que se basan únicamente en el precio, la MA Probabilística de Stamina se construye sobre un modelo direccional probabilístico derivado de un consenso multifactorial y multitemporal, y luego se proyecta sobre el gráfico de precios como una línea de estilo MA.

🟢 Línea verde → Contexto alcista (sesgo LARGO)

🔴 Línea roja → Contexto bajista (sesgo CORTO).

Este indicador está diseñado para ser utilizado como:

✅ Un filtro direccional (evitar operar en contra del sesgo principal).

📊 Una herramienta de confirmación de la tendencia

🔄 Un indicador de contexto para el swing trading





⭐ Características principales

🚫 No se repinta (se calcula sólo en velas cerradas)

📉 S e traza directamente en el gráfico de precios como una media móvil

📐 Adaptable a la volatilidad (proyección basada en ATR)

🌊 Curvas suaves y limpias para una mejor legibilidad visual

🧠 Construido para el contexto y el sesgo, no como un generador de señales

ℹ️ Stamina Probabilistic MA no es un sistema de trading automático.

Funciona mejor cuando se combina con la acción del precio, soporte y resistencia, o su propia estrategia de trading.



⚙️ Explicación de los parámetros de entrada

1️⃣ ProbEMA_Period - Suavizado EMA de la probabilidad

Controla el suavizado aplicado a la probabilidad direccional interna antes de proyectarla sobre el precio.

🔹 Valores más altos → línea más suave y estable.

🔹 Valores más bajos → reacción más rápida, más sensibilidad.

👉 Uso típico: 9-14





2️⃣ ATR_Period - Periodo ATR para la proyección de precios.

Define cómo se mide la volatilidad del mercado. La línea adapta automáticamente su comportamiento en función de las condiciones de volatilidad actuales.

🔹 Valores más altos → adaptación más suave de la volatilidad.

🔹 Valores más bajos → respuesta más rápida a los cambios de volatilidad

👉 Uso típico: 14





3️⃣ Precio_Multiplicador - Fuerza de proyección (visual)

Controla con qué fuerza se proyecta la probabilidad en el gráfico de precios (distancia visual del precio).

🔹 Valores más altos → línea más visible y expresiva.

🔹 Valores más bajos → línea más cercana y sutil

👉 Uso típico: 0.6 - 1.2





4️⃣ Line_Smooth_Period - Suavizado final EMA de la línea.

Aplica un suavizado final directamente a la línea trazada, haciéndola más fluida y de "estilo institucional".

🔹 Valores más altos → curvas más suaves y suavizadas.

🔹 Valores más bajos → línea más reactiva

👉 Uso típico: 5-8





🎯 Preajustes recomendados